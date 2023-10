En medio de su luna de miel, Michelle Salas agradece a sus seguidores por el cariño tras su boda

Desde que Michelle Salas decidió que su futuro estaba en las redes sociales, comenzó un diálogo muy transparente con sus seguidores que, al día de hoy, suman más de 1.9 millones, tan sólo en Instagram. Debido al cariño que tienen por su comunidad virtual, Michelle ha querido compartirles de manera muy especial los pormenores de su boda con Danilo Díaz Granados realizada el pasado 14 de octubre en La Toscana. En medio de su luna de miel, Michelle Salas se tomó un tiempo para dedicarles un mensaje a sus seguidores que la han estado felicitando y les prometió que seguirá compartiendo las imágenes más memorables de uno de los días más importante de sus vidas. La novia aprovechó para sincerarse y reconocer que aunque su boda fue tal como lo había soñado, el proceso detrás de la organización fue muy retador.

El cariño de sus seguidores

Entre la boda, realizada en tres días, y su luna de miel, Michelle Salas no había podido dirigirse a su público que la sigue desde sus inicios y que sabe perfectamente cómo se maneja en redes sociales: “Llevo un par de días de escribirles por aquí… Les cuento que estoy esperando recibir ya lo último que falta del contenido para poder terminar de compartir la historia de estos tres días mágicos. Si me conoces sabes de sobre y, si no, te cuento que soy un poquito peculiar y un tanto perfeccionista cuando se trata de compartir momentos como estos. Ya que son momentos personales que solo yo sé cómo los viví. Y la verdad es que cómo decidí curar y escoger todo el contenido yo misma, me está costando un poquito más de tiempo y trabajo de lo normal. Uno, porque estoy en mi luna de miel en la cual tengo que estar presente y, dos, porque no tengo señal alguna en este teléfono la mitad del tiempo si estoy afuera del hotel”, escribió en la primera parte del mensaje.

El estrés de la organización

Con la transparencia con la que se ganó el afectó de sus seguidores, Michelle les contó que el proceso detrás de su boda de ensueño requirió un gran trabajo de su parte, un sentimiento que, está segura, comparte con otras novias: “Sólo quería tomarme este momento para simplemente agradecerles personalmente todos los mensajes hermosos y llenos de cariño que hemos recibido en estos días. Estoy en shock. Ha sido una verdadera locura y un roller coaster de emociones que no puedo ni empezar a explicar con palabras. Ojo, casarse es lo máximo, pero también es verdad que el proceso de organizarlo es un reto que no es tan fácil, como parece, por decirlo de una manera bonita y quien les diga lo contrario está mintiendo. Todas las bridezillas me entienden”, puntualizó.

Un merecido descanso

Michelle reconoció que después de los nervios por la boda y meses de trabajo, está aprovechando la luna de miel para relajarse, por lo que pidió paciencia a todos sus seguidores que le solicitan más fotos y detalles del enlace: “Por esta razón también mientras termino de subir las historias y las fotos hermosas que me han ido llegando, estoy también a la par tratando de relajarme, disfrutar, desconectar, descansar la cabeza y la mente, y lo más importante, estar presente en este momento. Y no, no ha sido tarea fácil. En fin, con todo dicho, gracias infinitas por la paciencia, las buenas vibras y sobre todo, gracias por aguantarme y darle amor al spam continuo del bodorrio que hasta a mí ya me parece infinito”, añadió haciendo referencia a las publicación que ha realizado con los detalles de sus vestidos, de la decoración y más pormenores de la boda.

Encantada con los resultados de su boda, Michelle admitió que no planea compartir tantas fotos, pero le resulta inevitable hacerlo: “Sinceramente nunca quise ser la novia intensa que postea dos meses después, pero de verdad me siguen llegando recuerdos tan hermosos e inolvidables que siento que me hace muy feliz compartirlos con ustedes. Les prometo que ya no pasa de una semana. Espero de corazón que lo disfruten tanto como yo y se vuelvan parte de este momento inolvidable junto a nosotros. Ya les contaré más detalles y anécdotas regresando de la luna de miel”, explicó la influencer quien dejó ver que, a su regreso de su primer viaje como señora de Díaz Granados podría compartir conversar con sus seguidores en redes sobre cómo vivió su boda.