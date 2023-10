La conmovedora carta del novio de la actriz Alejandra Villafañe tras su partida

A poco tiempo de haber sido diagnosticada con cáncer, la vida de la actriz Alejandra Villafañe se apagó. El deceso de la intérprete a los 34 años dejó un vacío en el espectáculo latino, pero también un hondo pesar entre sus seres queridos, especialmente en su pareja, Raúl Ocampo, quien hoy le ha dedicado un mensaje a manera de carta, líneas colmadas de profundo sentimiento para honrar así su memoria y poner en alto el gran amor que los unió. A través de sus palabras, hace evidente lo mucho que echa de menos a su novia, recordando parte de la esencia que caracterizó la personalidad de Alejandra, una mujer espiritual y con la capacidad de poder acercarse a los otros para influirlos de manera positiva, se puede leer en el texto que se ha viralizado entre los seguidores de la colombiana, quien a su vez destacó en el modelaje y en los certámenes de belleza de su país.

La carta del novio de Alejandra Villafañe

Raúl recurrió a sus redes sociales para gritar el infinito amor que tiene por Alejandra. Más allá de lo terrenal, sabe que permanecen unidos por un fuerte cariño. Así mismo, le deseó lo mejor a su pareja ante la irremediable partida que ha provocado las reacciones de quienes fueron testigos de su éxito. “Añe, estoy seguro que desde el cielo estás viendo el impacto tan positivó que tuviste en tantas personas. Celebra, canta, baila y salta princesa…”, escribió en las primeras líneas, para luego hablar sobre lo mucho que sus cercanos han hecho mención estos días de la calidez humana de Alejandra. “En cada conversación que he tenido solo llegan a mí palabras en donde te exaltan, te admiran. Tu forma de vivir la vida desde las acciones y no solo las palabras, sí fue el mejor ejemplo y legado. La misión de tu alma se logró. Te lo juro”, agregó.

Ante lo difícil que ha resultado para Alejandro transitar por este momento, solo le queda atesorar el recuerdo de las virtudes de Alejandra, enteramente seguro de que algún día podrán volver a estar juntos. “Acá sigo en la tierra, y soy testigo de cuánto amor, cuánto movimiento de cambio espiritual lograste. Que hoy celebren en el cielo tu llegada. Nuestro ego humano aún no nos permite ver lo que nuestra alma eterna ya sabe. Cuando todo este viaje termine, sal de mi corazón y acompáñame a ese cielo que para mí es estar a tu lado. Te amo. Ra”, finalizó enteramente conmovido. Para hacer más significativo su texto, el también actor ilustró su texto con un álbum de fotografías, en una de ellas aparecen los dos cercanos y mirándose de frente, mientras que la otra imagen muestra a una sonriente Alejandra posando de manera casual. Así mismo agregó parte de la letra del clásico tema musical Unchained Melody.

La actitud positiva de Alejandra ante su duro diagnóstico

En un abrir y cerrar de ojos, la vida de Alejandra Villafañe dio un giro dramático, cuando en mayo pasado fue diagnosticada con cáncer. Para la actriz, se trató de un proceso que asumió de manera positiva, refugiada en el cariño de sus seres amados y, por supuesto, en la fe. “Desde el 12 de mayo me diagnosticaron con esta palabrita que no es tan chévere de pronunciar y nos causa un poco de susto, y ha sido un largo proceso. Yo siento que he vivido 10 años en dos meses, el proceso va más largo porque digamos que el diagnóstico no estaba antes y he aprendido muchas cosas de la vida, sobre mi valentía, sobre mi fortaleza, sobre todo he fortalecido muchísimo la fe y la confianza en Dios, el entregarme a él ciegamente y a entender que él sabe todo lo que está pasando y por lo que estoy pasando y para qué lo estoy pasando…”, explicaba a sus seguidores en redes a principios de julio pasado.

En su mensaje, Alejandra también dijo sentirse muy orgullosa del amor que recibió ante este duro panorama que le permitió conocerse desde otras perspectivas. “Ha sido un proceso muy lindo, también he visto como las personas que más quieres se convierten en héroes para estar contigo, para estar ahí incondicionalmente. Mañana me operan, por eso les cuento para que oren mucho por la cirugía de mañana y por la valentía que voy a necesitar por los procedimientos que voy a tener…”, dijo.

