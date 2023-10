A corazón abierto, Bárbara Mori cuenta cómo sanó los capítulos más duros de su infancia

Después de conquistar el mundo de las telenovelas con producciones como Rubí, Bárbara Mori decidió desde hace varios años enfocarse en el cine, primero como actriz y próximamente como directora del que se convertirá en el proyecto más importante de su vida, una película inspirada en la dura infancia que vivió al lado de sus hermanos. A su paso por la alfombra roja del Festival Internacional de Morelia, Bárbara Mori habló del guion de cine que escribió a manera de catarsis en el que abrió su corazón y plasmó los recuerdos más duros de su niñez, época en la que tuvo que lidiar con el alcoholismo de su padre y la ausencia de su madre. Dando lecciones de madurez, la actriz habló en entrevista con Ventaneando de lo sanador que resultó para ella plasmar sus sentimientos en este texto que espera pronto llevar a la pantalla grande bajo su dirección: “Ha sido hermoso y muy transformador para mí como actriz, como mujer”, aseguró.

La sanación de Bárbara

Más sincera que nunca, Bárbara le confesó a Linet Puente cómo hizo para sanar las heridas del pasado y compartir su testimonio sin sentir dolor: “Yo he vuelto a vivir todo lo que he vivido una y otra vez al hacer este trabajo personal que no me atreví a hacer por muchos años, donde crecí con mucho miedo, con mucho enojo y no me atrevía a mirar”, confesó. A la distancia, la actriz aseguró que no teme exponer su historia, debido a que es un tema en el que personalmente ha trabajado para sanar: “Por parte de la vida en general (recibió violencia) y cuando te atreves a mirarte y a mirar tus sombras y a abrazarlas, a reconocerlas, a aceptarlas e integrarlas, ya no da pudor mostrarlo, porque eso es lo que soy y lo amo”, explicó.

La actriz, quien acudió al festival para la presentación de la cinta de Amat Escalante Perdidos en la noche, proyecto donde comparte créditos con la actriz española Ester Expósito, aseguró que cuando se planteó la posibilidad de escribir el guion para debutar como directora, supo que debía ser una historia que ella conociera perfectamente: “Dije: ‘¿De qué escribo?, pues de lo que conozco, de mi infancia, entonces empecé a escribir escenas de mi infancia que viví, de chiquita con mis hermanos y fue muy dolorosa, porque mi padre era alcohólico y mi padre nos violentaba muchísimo, mi mamá se fue de la casa cuando éramos muy pequeñitos, entonces crecimos con él. Empecé a escribir cosas que me acordaba, pero quité a mi hermano de la historia para que no sea biografía y se hizo este guion”, narró la protagonista de Treintona, soltera y fantástica.

El apoyo de su novio

Durante este encuentro con la prensa, Bárbara Mori confesó que Fernando Rovzar, su novio, jugó un papel muy importante a la hora de tomar la decisión de explorar su talento como directora: “Lo empecé a escribir porque Fernando, mi pareja, me dijo: ‘¿Qué sueños tienes?’, le dije: ‘Quiero dirigir un día’ y me respondió: ‘¿Por qué no estás dirigiendo?’ y yo: ‘bueno, porque todavía no estoy lista, me falta mucho’ y me dice: ‘No, no empieza a dirigir lo que quieras y algún día estarás lista para hacer esa pelí’”, confesó la actriz quien lleva más de cinco años de feliz noviazgo con el productor de cine.

¿Cuándo filmará su película?

A pesar de que el guion para la cinta que se convertirá en su debut como directora ya está listo, Bárbara Mori reveló que todavía se encuentra buscando fondos para realizar el proyecto, luego de haber sido rechazada por el EFICINE (Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional): “Lo metí a EFICINE dos veces y me lo negaron, lo metí a un taller el mes pasado, lo voy a volver a meter a EFICINE y la voy a seguir moviendo”, puntualizó. La actriz confesó que no tiene idea por qué su proyecto no ha sido aprobado, pero no pierde la esperanza de conseguirlo: “No sé cuál es el criterio que utilizan para rechazarlas. Hablo de mi infancia, en mi infancia hubo mucha violencia hacía mí y mis hermanos”, finalizó.