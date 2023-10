A pesar de sus diferencias, Kourtney Kardashian le dedicó un cariñoso mensaje a Kim en su cumpleaños

Aunque a lo largo de su vida Kourtney y Kim Kardashian se han visto enfrentadas por distintos motivos, el último desencuentro que tuvieron hace unos meses parecía ser el punto final de su relación, pues sin duda las cosas que se dijeron en aquella ocasión no fueron las más amables. Sin embargo, todo parece indicar que las cosas han mejorado entre las hermanas, pues a pesar de que en la nueva temporada de su reality, The Kardashians, la ausencia de escenas de Kourtney habla de del fuerte distanciamiento que existe entre ellas, la mayor de las hijas de Kris Jenner no ha querido dejar pasar la oportunidad de refrendar el gran amor que tiene por Kim, por lo que aprovechando que este fin de semana fue cumpleaños de su hermana, decidió dedicarle un cariñoso mensaje en el que dejó en claro que, más allá de las diferencias que puedan existir entre ella, el lazo que las une es aún más fuerte, por lo que siempre serán inseparables.

Kim y Kourtney, una relación más allá de las peleas

A través de sus historias de Instagram, Kourtney, que se encuentra en la recta final de su embarazo, compartió una fotografía del pasado, en la que se les puede ver juntas, en un momento de celebración, junto a la cual escribió unas palabras dedicadas a Kim, quien el pasado 21 de octubre cumplió 43 años. En su mensaje, la fundadora de Poosh habló de cómo a lo largo de su historia como hermanas han atravesado por momentos complicados en su relación, los cuales, por fortuna, han logrado superar. “Feliz cumpleaños a mi primera hermana. Gracias por todos esos años dándote órdenes y por escuchar todas mis ideas locas”, compartió Kourt en las primeras líneas. “La gente piensa que las peleas que han visto en la televisión son malas, si tan sólo hubieran podido presenciar los jalones de pelo y las veces que nos hemos enterrado las uñas en los primeros años de preparatoria. (Son) las alegrías de la hermandad”, agregó de forma irónica.

Y pese a todas esas peleas, algunas de ellas registradas en los capítulos de sus realities Keeping Up With the Kardashians y The Kardashians, Kourtney dejó en claro en su felicitación el gran amor que tiene por Kim, deseando lo mejor para ella en esta nueva vuelta al sol que comienza. “Te amo profundamente por siempre y para siempre. Que Dios bendiga este año con amor, felicidad y alegría abundante”, concluyó Kourtney.

Kourt, la gran ausente en la fiesta de Kim

Cabe destacar, que este fin de semana Kim Kardashian celebró su cumpleaños con una increíble fiesta en la que asistieron todas sus hermanas y algunas celebridades como Hailey Bieber e Ivanka Trump. Sin embargo, fue evidente la ausencia de Kourtney, quien actualmente se encuentra en la recta final de su embarazo, por el cual ha tenido algunas complicaciones, por lo que actualmente tiene que estar en completo reposo.

El reciente desencuentro de Kim y Kourtney

En el primer capítulo de la tercera temporada de The Kardashians, el reality show de las hermanas Kardashian-Jenner, quedó evidenciado el fuerte distanciamiento que se dio entre las dos hijas mayores de Kris Jenner, el cual se dio después de que Kourtney acusara a Kim de usar su boda con Travis Baker, celebrada en mayo de 2022, como una oportunidad "para hacer negocios". El inicio de la disputa comenzó cuando Kourtney pidió personalmente a Domenico Dolce, uno de los diseñadores y fundadores de Dolce & Gabbana, que diseñara los vestuarios para su boda celebrada en Portofino, Italia, los cuales estuvieran inspirados en algunos vestidos vintage creados en de la década de los 90. Y es que tan solo cuatro meses después de la boda, Kim participó en el diseño de una colección de pasarela con la misma firma italiana, desatando así la ira de su hermana, quien acusó a la fundadora de SKIMS de plagiar las ideas de su boda en sus creaciones, algo que se planteó en el último capítulo de la segunda temporada del reality y que tuvo un desenlace hasta el estreno de la tercera temporada, en donde quedó registrado cómo los ánimos subieron a tal punto, que todo parecía indicar que las hermanas no volverían a reconciliarse. Algo que por fortuna sí pasó y que quedó más que en claro con la publicación del reciente mensaje que Kourtney le dedicó a Kim por su cumpleaños.

