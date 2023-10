Tras su ruptura, Juan Pablo Medina celebra su cumpleaños al lado de su ex, Paulina Dávila Juan Pablo Medina reveló en una reciente entrevista que, tras el complicado proceso que vivió tras sus crisis de salud, las cosas entre él y Paulina no salieron como esperaban

Hace unos meses, en un momento de profunda sinceridad, Juan Pablo Medina decidió hablar de su relación con Paulina Dávila, con quien hasta ese entonces había construido una sólida relación que parecía ser a prueba de todo. En aquella ocasión, el intérprete reveló que tras las crisis de salud y personal que vivió hace unos años, las cosas entre ellos se pusieron complicadas, especialmente por la forma en la que él se cerró al amor de sus seres queridos, por lo que tomaron la decisión de seguir adelante, pero por caminos separados. Sin embargo, Juan Pablo fue muy puntual a la hora de dejar en claro que pese a su separación, las cosas entre ellos terminaron en buenos términos y con el cariño de siempre de por medio. Algo que ha quedado en claro durante la celebración de cumpleaños del actor, este 22 de octubre, una ocasión en la que el intérprete se dejó consentir por el amor de sus seres queridos, amigos y colegas, pues le tocó festejar en pleno Festival Internacional de Cine de Morelia, un evento en el que ha coincidido con Paulina, quien también se ha sumado a las celebraciones.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Algo de lo que hizo eco el periodista Óscar Uriel, quien compartió una fotografía en la que se le podía ver acompañado del director Manolo Caro y Juan Pablo Medina, llamando poderosamente la atención de sus seguidores la presencia de Paulina Dávila, quien al igual que sus acompañantes, posó de lo más sonriente para la cámara. Al pie de la publicación, el comunicador escribió unas líneas en el que destacó la razón de reunión. “Daisy Jones and The Six o el cumple de ‘Chespi’”, haciendo alusión al apodo con el que sus amigos suelen referirse a Juan Pablo Medina.

Por otro lado, Paulina Dávila tampoco quiso dejar pasar desapercibida esta fecha, por lo que a pesar de que dejaron de ser pareja hace algunos meses, no dudó en dedicarle una linda felicitación a su ex, a través de sus redes sociales, en donde compartió una fotografía de la infancia de Juan Pablo, junto a la cual escribió un breve pero significativo mensaje en el que expresó sus mejores deseos para él. “Feliz todo a este ser @juan_pablomedia”, compartió la actriz emocionada, dejando en claro que, más allá de lo que pudieron vivir y de las razones que los llevaron a terminar su relación de pareja, el cariño que se tienen sigue vigente.

VER GALERÍA

La razón de su ruptura

Fue en junio pasado, durante una sincera charla que Juan Pablo Medina sostuvo con Adela Micha para La Saga, que con total honestidad el actor se refirió a su ruptura con Paulina y a las razones que los llevaron a tomar caminos diferente, un espacio en el que admitió que tras el duro proceso que enfrentó hace unos años, las cosas se complicaron a nivel personal, pues para él fue muy duro procesar todo lo que vivió tras sus crisis de salud. “Mi problema fue que yo no tuve la capacidad de hablar todo esto, ni con ella, ni con mi hermano, ni con mis papás, me cerré, entonces fue difícil”, comentó el intérprete, luego de ser cuestionado sobre si su relación con Paulina ya había terminado, confirmando así su ruptura.

El actor relató que, tras salir del hospital, sus padres decidieron llevarlo a vivir con ellos nuevamente, a pesar de que él ya vivía con Paulina; sin embargo, la actriz no soltó su mano en ningún momento y durante los instantes más duros de este proceso, siempre estuvo a su lado. “Yo no podía ni pensar... Tenía mucho miedo todavía... Ella iba todos los días y estuvo conmigo todo el tiempo y fue espectacular, fue hermoso, ella y mis papás y cómo nos acomodamos, no había de otra... yo me sentía muy tranquilo y muy acompañado”, compartió.

VER GALERÍA