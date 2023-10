Ilusionada, Itatí Cantoral celebró los 15 años de su hija María Itatí con una increíble fiesta

Si algo hace sentir orgullosa a Itatí Cantoral es su faceta de madre, pues para la actriz sus hijos siempre han sido su prioridad, por lo que desde que se convirtió en mamá se ha entregado a ellos sin condiciones. Es por eso que para ella es muy importante estar con ellos en cada paso de su vida y por supuesto, en los momentos más importantes. Algo que ha quedado en claro este fin de semana, cuando la intérprete celebró por todo lo alto los 15 años de su hija María Itatí, una ocasión en la que se hizo rodear de todos sus seres queridos para festejar la vida de la menor de sus tres hijos, cumpliendo así con una de las tradiciones más arraigadas en las familias de México y dándole a su hija una fiesta tal y como siempre la soñó.

La divertida fiesta de María Itatí

A través de sus redes sociales, Itatí ha hecho eco de este día tan especial para ella y su familia, pues ha mostrado algunos vistazos a la increíble celebración que organizó para su hija, a quien previamente había consentido con un increíble viaja de Disneyland, al que también la acompañaron sus dos hermanos, José Eduardo y Roberto Miguel. Sin embargo, la fiesta de este fin de semana fue un tanto más tradicional, pues a pesar de que María Itatí dejó de lado los vestidos ampones y optó por un concepto más vanguardista y menos clásico, la actriz se mostró complacida de haber cumplido con la tradición de llevar a su hija a la iglesia y agradecer por su vida.

Posteriormente, la fiesta continuó ahora en casa de Itatí, donde preparó un sinfín de sorpresas para la jovencita, una ocasión en la que se inspiró en el Gran Gatsby para ambientar el lugar, y en la que no pudieron faltar los amigos más cercanos de María Itatí, así como algunos de sus familiares. Además, al tratarse de una fiesta de 15 años, el vals familiar era algo casi obligado, por lo que la festejada se apoderó de la pista de baile y de la mano de su papá, el productor de cine y teatro Carlos Alberto Cruz, protagonizó uno de los instantes más emotivos de la velada.

La emoción de Itatí al celebrar los 15 de su hija

Sin duda alguna, la ilsuión de ver a María Itatí convertida en una quinceañera era un sueño que la actriz tenía desde que la pequeña nació, por lo que a pesar de que su hija no estaba del todo convencida de tener una fiesta de 15 años, finalmente la convenció, por lo que Itatí fue una de las más felices este día. “Agradeciendo a Dios que María haya cumplido 15 años sana, sin ninguna enfermedad, esperemos que así siga. Toda mi familia es muy unida, tuve que hacerle manita de puerco a mi hija porque no quería (tener misa y fiesta de XV años). (Ya la felicitó Thalía) y Gloria Trevi y Armando (Gómez), y aquí están las otras madrinas”, contó la intérprete a los medios presentes, en declaraciones retomadas por TVyNovelas. “Los chambelanes no están porque mis hijos no pudieron venir, están estudiando, andan terminando la carrera, pero mejor chambelán no va a poder tener que su papá", agregó la intérprete en referencia a sus mellizos, quienes estudian en el extranjero.

Finalmente reveló que, antes de morir, su madre, la señora Itatí Zucchi, le pidió que no dejara de celebrar los 15 años de María Itatí, un deseo que finalmente se ha hecho realidad. “Mi mamá siempre soñó con los 15 años de mi hija, cuando yo cumplí 15 años tuve unos quince fabulosos. Mi mamá me dijo antes de morir que si no estuviera presente que no me olvidara de agradecerle a Dios los 15 años de mi hija. María, entonces, gracias porque se los hiciste realidad (a mi mamá) y a mí y a toda mi familia, qué bonito celebrar la vida y celebrar la vida de María, es un milagro... La vida se va muy rápido, hay que celebrar la vida, gracias a Dios por estos momentos que te llegan el corazón... Que no falte la Guadalupana, pero bien cantada”, finalizó entre risas.