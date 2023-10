¡Sorpresa! Sofía Castro y Pablo Bernot se han comprometido

Para Sofía Castro este es un instante en el que las cosas finalmente han comenzado a acomodarse en su vida, pues además de los logros profesionales y el éxito que ha tenido en su carrera en este último año, en el que finalmente se ha consolidado como protagonista de telenovelas, la actriz abraza un instante de estabilidad personal de lo más especial, pues ha encontrado en Pablo Bernot, su novio, a la persona con la que ha espera pasar el resto de sus días, según ha confesado en más de una ocasión la también hija de José Alberto ‘El Güero’ Castro y Angélica Rivera, y con quien ha escrito una historia de amor basada en el profundo respeto y admiración que se tienen. Y al parecer, todo indica que, en ese sentido, las cosas marchan sobre ruedas, pues tras cuatro años de relación, Sofía y Pablo finalmente se han comprometido este fin de semana. Una noticia que sin duda tiene muy emocionados a todos a su alrededor, por lo que no han dudado en compartirla con todos sus seguidores.

Suenan campanas de boda para Sofía y Pablo

A través de su perfil de Instagram, Sofía compartió una serie de fotografías en blanco y negro, en las que se le puede ver posando al lado de su guapo novio y presumiendo por todo lo alto el anillo que Pablo le entregó y con el cual finalmente han sellado la nueva etapa de vida que están por comenzar. Y aunque las imágenes hablaban por sí solas, la actriz escribió un emotivo mensaje al pie de la publicación con el que finalmente confirmó su compromiso. “Eres lo que en mis sueños le pedí a la vida. Sí y millones de veces sí. Te amo con todo mi corazón. Siempre tú”, expresó conmovida Sofía, dejando en claro la emoción que embarga en estos momentos su corazón y la ilusión que siente ante el importante paso que ha decido dar en su relación con Pablo.

Lo que decía Sofía hace unos meses sobre la posibilidad de llegar al altar

Casarse y formar una familia es una de las grandes ilusiones de Sofía Castro; sin embargo, hasta hace unos meses, la posibilidad de verla vestida de blanco y llegando al alatar era una posibilidad que se veía lejana. “Todavía no. No sé por qué todavía me quieren casar y casar y casar…”, dijo Sofía sonriente durante una entrevista concedida al programa Hoy en julio pasado, revelando los motivos detrás de esta decisión. “(Para) disfrutar a la familia y sobre todo la chamba, quiero concentrarme mucho en el trabajo y ya, será cuando tenga que ser…”, explicó la intérprete en aquella ocasión.

Cuatro años de amor

A lo largo de estos cuatro años, tanto Sofía como Pablo han podido construir una relación amorosa basada en el respeto, cariño y apoyo mutuo, tal y como lo compartió en esa misma charla con el matutino de Televisa. “Muy contenta, la verdad es que es un niño que me apoya mucho, nos queremos mucho y la verdad estamos en una etapa de la relación muy bonita…”, explicó.

En ese mismo espacio, aseguró sentirse tranquila por el hecho de haber consolidado el equilibrio, pues dadas sus ocupaciones profesionales, principalmente las de ella como actriz, a veces no es tan sencillo poder permanecer juntos. “Él tiene una vida un poco más tranquila, un poco más estable en cuestión de tiempos, él tiene como una rutina mucho más estable, no se tiene que ir…. A mí me toca de repente agarrar dos vuelos y correr, irlo a ver, estar un día… Trato de compaginar y lo más importante es que él me apoya…”, confesó.

