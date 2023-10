¡Ya pasó el tiempo! Así lucen los hijos de Gwen Stefani actualmente La cantante tiene tres hijos, todos procreados junto a su ex esposo, el también intérprete Gavin Rossdale

Hace un par de días, el 19 de octubre pasado, la cantante estadounidense Gwen Stefani fue reconocida con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En el evento de debelación estuvo presente su esposo Blake Shelton, quien aprovechó para dar un emotivo discurso que provocó las lágrimas de la intérprete, así como sus tres hijos Kingston, Zuma y Apollo, producto de su matrimonio con el cantante Gavin Rossdale. El momento se tornó sumamente especial no sólo por el significado de dicha distinción, sino por la oportunidad de los fanáticos de ver a la familia reunida, un hecho que gracias a la privacidad con la que Stefani y Gavin han criado a sus retoños, resulta extraordinario. El crecimiento de los tres menores es sorprendente, todos vestidos de gala para la ocasión, dejando atrás la imagen de niños traviesos con la que se ganaron el corazón de los seguidores de sus padres. No cabe duda que ya han crecido, pero hagamos un breve repaso de lo que han sido sus vidas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS DE ACTUALIDAD

¿Quiénes son los hijos de Gwen Stefani?

El nombre completo del primogénito de la cantante es Kingston James McGregor Rossdale, quien nació el 26 de mayo de 2006 en el centro médico Cedars-Sinai, ubicado en la ciudad de Los Ángeles, California. Su llegada al mundo se produjo mediante cesárea y tuvo un peso de tres kilos con cuatrocientos gramos. La intérprete supo que estaba embarazada durante la gira de conciertos que ofertó como parte de la promoción a su álbum debut solista, titulado ‘Love, Angel, Music, Baby’, primer proyecto tras su paso por la agrupación ‘No Doubt’ que formó junto a su hermana. Fue durante una de las presentaciones en vivo en Florida que aprovechó el escenario para anunciar a sus fanáticos su estado; al quinto mes de gestación puso una breve pausa a su carrera para dedicar tiempo a lo que venía.

En 2012 fue considerado por la revista GQ Magazine como uno de los hombres jóvenes más elegantes de Hollywood, a la altura de Bruno Mars, Justin Bieber o Nick Jonas. "¡Mira a este niño! Este vástago del rock obviamente tiene una ventaja sobre todos los demás niños en el patio de recreo. Espere que ocupe esta lista durante, oh, los próximos 24 años más o menos", se lee en la publicación en referencia a que para ser considerado por dicha lista debían ser menores de 30 años; en ese momento él tenía apenas seis. Aunque sus padres han apostado por mantener el desarrollo de sus hijos lejos de las cámaras, el menor mostró desde temprana edad gusto por el mundo en el que sus procreadores se han desarrollado profesionalmente. Su interés sumado al talento innato lo llevaron a formar una banda infantil conocida como ‘Wildcard’, conformada en su totalidad por cinco personas (tres niños y dos niñas), cuyo logo era el nombre de la agrupación en letras blancas con un corazón rojo de fondo. Su primera presentación se llevó a cabo el 28 de noviembre de 2018, cuando Kingston tenía 12 años, en el selecto y prestigioso club Whiskey a Go-Go, mismo que ha visto el nacimiento de legendarias bandas, Linkin Park, The Doors y Guns N’ Roses entre ellas; ahí Rossdale se desenvolvió como guitarrista y cantante.

VER GALERÍA

A la par, abrió un canal de YouTube en compañía de un amigo, el cual a la fecha ya no se encuentra disponible, pero que sirvió para posicionarlo en el mundo digital, cosechando una cantidad considerable de seguidores. En su cumpleaños número 14 su madre compartió un video en el que quedó de manifiesto la buena relación que lleva con su padrastro Blake Shelton. En el clip podemos observar un enternecedor abrazo entre ambos mientras que el intérprete llena de besos en la mejilla al primogénito de Stefani. En cada aniversario de vida Gwen utiliza las plataformas digitales para verter sus mejores deseos. Este 2023 para celebrar los 17 años del joven posteó un video acompañado de fotografías que evidencian el paso del tiempo, desde sus primeros disfraces de Halloween hasta sus más recientes salidas en familia, ya con novia incluida. “No podría estar más orgullosa de ti, no importa cuántos años tengas, siempre serás mi pequeño”, se lee en Instagram.

En agosto pasado se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que se le vio presentarse como solista en un bar de Oklahoma tras un concierto de su padrastro. Al respecto, Gwen dijo que el menor se encuentra trabajando como compositor en múltiples melodías que reafirman su pasión por la música. "King ha estado escribiendo un montón de canciones increíbles. Cuando se trata de tu hijo, es como si te encantara todo, pero esto es el siguiente nivel para mí. Estas son canciones realmente buenas (…) Estaba llorando. Es una locura cuando tienes hijos y ellos aprenden cuál es su don".

VER GALERÍA

El segundo hijo lleva por nombre Zuma Nesta Rock Rossdale, quien nació el 21 de agosto de 2008 en Los Ángeles. Cuando cumplió tres años fue catalogado por la propia Gwen como un niño con un gran sentido del humor y lo llamó “gemelo”. De acuerdo con su padre, se trata del más rebelde o “duro” de sus hijos, además de travieso, pues en julio de 2020 (cuando tenia 11 años) reveló a People que únicamente en un lapso de seis semanas se había roto ambos brazos: uno por una caída en bicicleta y el otro por un incidente en casa. “Es tan valiente y tan fuerte (…) Es un niño realmente duro. Me aterrorizaría si alguno de los otros niños tuviera que pasar por lo que él pasó, porque está por lejos el más duro”. Sorpresivamente para un adolescente íntimamente ligado al mundo del espectáculo, Kingston no cuenta con perfiles públicos e identificables en redes sociales, por lo que cada aparición en eventos sociales o en las cuentas de su núcleo resultan además de una sorpresa, una drástica actualización a su apariencia.

Con motivo de su cumpleaños 15 Stefani publicó un video para celebrar su vida. Al igual que con Kingston, mostró el crecimiento del mediano de sus hijos mediante fotografías comparativas de su niñez y su ahora etapa adolescente; acompañó la edición con la canción ‘Something in the Orange’. “¡Feliz cumpleaños 15 Zuma! Te amamos más que a todo”, escribió.

Finalmente, el 28 de febrero de 2014 nación Apollo Bowie Flynn Rossdale, el menor de los tres hijos y cuyo significado del nombre es sumamente especial, pues se trata del rescate a los motes que utilizaban sus dos abuelas cuando era solteras. Como nuevo integrante de la familia fue bien recibido por sus hermanos. “Apolo es tan pequeño que a los hermanos mayores les encanta protegerlo. Estaban muy felices cuando nació. Simplemente lo aman. No hay celos porque realmente se preocupan por él", dijo Gavin Rossdale. En 2019 ingresó al kínder, y Stefani le dijo a Entertainment Tonight en ese momento: "Ahora tengo un bebé en el jardín de infantes y eso fue devastador. Pero está muy emocionado y le está yendo muy bien”. Dada su edad (9 años) su privacidad sigue siendo muy bien celada.

VER GALERÍA

¿Cómo ha sido la crianza entre ella su ex pareja?

Durante una conversación para el podcast ‘Not So Hollywood’, el vocalista de ‘Bush’ se sinceró respecto a la relación que mantiene con Gwen para la crianza de sus tres hijos en común y cómo viven, afrontan y resuelven las diferencias en la materia con el fin de otorgar una buena calidad de vida a los menores. El tema se puso sobre la mesa luego de que la presentadora Adrianna Acosta lo cuestionara por la educación compartida que mantienen, a lo que respondió más allá de distribuirse las tareas entorno crecimiento de los hijos, simplemente se desenvuelven como padres. “Creo que puedes hacerlo de una o de dos maneras: puedes hacer todo juntos y realmente compartir la paternidad, y ver cómo va eso, o solo puedes ser padre. Y creo que solo somos padres”, dijo. De igual forma destacó los diferentes que él y Stefani son como personas, por lo que aseguró que no hay muchas similitudes en la forma en que crían a Kingston, Zuma y Apollo; sin embargo, aunque ello podría suponer retos en el proceso, no descartó que el hecho se traduzca en mayores panoramas que seas sus propios hijos los que decidan con que partes de ambos métodos quedarse.

“Somos personas realmente diferentes (…) No creo que haya mucha similitud en la forma en que los criamos, pero creo que eso les da una perspectiva increíble para luego elegir qué partes de esas dos vidas les gustaría heredar y seguir adelante. Lo importante es darles una visión amplia de las cosas, y definitivamente tenemos algunos puntos de vista particularmente opuestos, así que creo que será muy útil para ellos tomar sus propias decisiones como individuos”, comentó. Por su parte, Blake Shelton, cantante de música country y actual esposo de Gwen, también se refirió al tema durante una entrevista para la revista People. Habló sobre su perspectiva como padrastro de tres, explicando lo que representa la figura en su vida, pues él también tuvo uno. “Tengo un padrastro en mi vida que es uno de mis héroes. Amo a mi padrastro, lo admiro y él es como un padre para mí, así que tengo una buena inspiración sobre cómo hacer esto y el tipo de padrastro que quiero ser. Y lo tomo muy en serio”, señaló.

VER GALERÍA