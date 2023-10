La emotiva confesión de Andrea Legarreta ante el primer Día de Muertos sin su mamá

La repentina partida de doña Isabel Martínez, madre de Andrea Legarreta, sin duda ha sido uno de los capítulos más complicados que ha enfrentado la presentadora y su familia a lo largo de su vida. Y es que sin duda, Chabelita, como cariñosamente la llamaban quienes la querían, era un pilar muy importante en la vida de Andrea, por lo que su muerte dejó un profundo vacío en su corazón. Sin embargo, la conductora del programa Hoy procura mantener vivo su recuerdo a través de las experiencias y enseñanzas que compartió con su mamá durante el tiempo que pudieron compartir en vida. Es por eso que al acercarse el Día de Muertos, el corazón de la también actriz se ha llenado de emociones encontradas, pues al ser la primera vez que le dedicará una ofrenda a Chabelita, Andrea se ha mostrado sumamente sensible ante esta tradición, pues a pesar de que representa una buena oportunidad de rendirle un homenaje a todos aquellos que ya no están, la ausencia física de alguien siempre es algo difícil de afrontar.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Un Día de Muertos muy diferente

Así lo compartió la presentadora al momento de poner la foto de doña Isabel en la ofrenda de Día de Muertos que han puesto en el foro del programa Hoy, en donde los conductores y miembros del staff han recordado a sus familiares, quien habló de lo que significa para ella poner una ofrenda dedicada a su mamá por primera vez. “Al final uno nunca quiere ver a su mamá en una ofrenda de muertos, pero es algo que me parece muy lindo, y de las tradiciones más hermosas de nuestro país. Con el tiempo, me he dado cuenta que cuando tienes alguien que te ama en este plano, realmente nunca te vas”, comentó Andrea entre lágrimas, mientras era cobijada por su compañera Galilea Montijo.

En ese mismo sentido, la presentadora habló de todo lo que ha aprendido a lo largo de estos últimos tres meses en los que poco a poco ha ido acostumbrándose a la ausencia física de su mamá, un proceso que ha tenido sus altibajos, pero que cada día la hace ser más fuerte. “Y he decidido que en lugar de vivir a medias y vivir sufriendo, he decidido vivir por las dos, y hacer lo que a ella le gustaría y probar, y comer, y cantar y bailar y vivir… Y mientras nosotros la recordemos, todos los que la amamos, pues ellos de verdad siguen vivos. Es una tradición muy bonita y yo agradezco que le den un lugar especial a mi mamá en esta ofrenda”, agregó la intérprete conmovida.

La dura confesión de Andrea sobre su duelo

Consciente de la responsabilidad que tiene al estar todos los días frente a una cámara y de la plataforma que le da el ser una de las comunicadoras más reconocidas de la televisión mexicana, Andrea Legarreta quiso abrir su corazón, durante un segmento del programa Hoy, para hablar del difícil momento por el que atraviesa tras la partida de doña Isabel, un espacio en el que con ayuda de la tanatóloga Gaby Pérez Islas, intentó dar luz sobre el tema del duelo a otras personas que al igual que ella, atraviesan por un momento de profundo dolor ante la pérdida de un ser querido. “Quienes hemos tenido una pérdida tan fuerte, de pronto, no sabemos qué hacer este dolor. Pasas por varias etapas, a veces siento que no es verdad, de pronto siento que, como si fuera una niña chiquita, quiero abrazar a mi mamá”, reconoció al inicio de esta sección.

Con el corazón en la mano, la presentadora habló de cómo es que ha hecho frente a esta dura etapa de su vida, admitiendo no estar pasando por un buen momento, pues sin duda, la ausencia de su madre la ha resentido profundamente. “Me dicen: ‘Es tu angelito’ o ‘vas a estar siempre acompañada de ella’ y yo lo que quiero es el contacto físico, quiero olerla, abrazarla…”, comentó visiblemente emocionada. Entre lágrimas, Legarreta reconoció que, por momentos, no tienen claro cómo continuar: “No sé qué hacer con el dolor y vivo y sigo adelante, pero ¿hay etapas?, vamos a ayudar a gente que está pasando por algo parecido”. Fiel a su personalidad solidaria, Andrea sorprendió al preguntarle a la especialista cómo ayudar a su familia cuando también está enfrentando su propio dolor: “Lo que quiero es saber qué se hace con tus amores, con mi papi, con mis hermanos, no sé si yo ayudo o no, no sé cómo hacerle”, cuestionó la conductora.