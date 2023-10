De amigos de infancia a un final amargo, así fue el romance entre Britney Spears y Justin Timberlake

Britney Spears y Justin Timberlake se ostentan como uno de los noviazgos de mayor relevancia en la historia reciente de la industria del entretenimiento. Su vínculo amoroso comprendió de mediados de 1999 a principios del 2002, periodo en el que la pareja protagonizó la que para muchos fue la relación modelo; sin embargo, de un momento a otro la magia de los cuentos de hagas se esfumó. Tras poco más de dos décadas de incertidumbre sobre los verdaderos acontecimientos ocurridos durante su unión, la Princesa del Pop rompió el silencio y en su libro de memorias ‘The Woman I Am’, reveló detalles nunca antes dichos sobre esa etapa de su vida. Entre los datos más impactantes destacó su embarazo del integrante de NSYNC, mismo que optó por interrumpir tras una complicada serie de discusiones en las que concluyeron que eran muy jóvenes para convertirse en padres. Lo anterior generó revuelo, pues no fue la única confesión que hizo sobre su noviazgo, por lo que en vísperas del lanzamiento oficial de la publicación hacemos un breve repaso de la historia de amor de los intérpretes.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

¿Cómo se conocieron?

El vínculo entre Britney y Justin Timberlake comenzó mucho antes de que la palabra “romance” fuera común en el vocabulario de la pareja. Éste se originó a temprana edad con la inocencia de la etapa infantil de por medio. A principios de la década de los 90’s, cuando tenían 11 y 12 años respectivamente, los jóvenes cantantes compartieron créditos en el programa ‘All-New Mickey Mouse Club’, una nueva versión del show originalmente transmitido en los 80’s, donde también debutaron estrellas como Ryan Gosling o Christina Aguilera. Aunque solo participaron en las dos últimas temporadas del proyecto televisivo, esto fue tiempo suficiente para consolidar los cimientos de una sólida amistad acompañada de los que fueron los primeros pasos de sus exitosas carreras. “Estar en el programa era un campo de entrenamiento para la industria del entretenimiento: extensos ensayos de baile, clases de canto, clases de interpretación, tiempo en el estudio de grabación y escuela de por medio. Los Mouseketeers (como se le conocía a los protagonistas) nos dividimos rápidamente en nuestros propios grupos, divididos por los camerinos que compartíamos: Christina Aguilera y yo éramos las más jóvenes y compartíamos camerino. Admirábamos a los mayores: Keri Russell, Ryan Gosling y Tony Lucca, que me parecía tan guapo. Y enseguida conecté con un chico llamado Justin Timberlake”, escribió Britney en su libro de memorias.

La cercanía fue tal que con el paso del tiempo Justin se convirtió en la primera persona en besar a Britney, al menos eso es lo que relata la Princesa del Pop en su autobiografía. De acuerdo con la intérprete, el hecho ocurrió durante una reunión nocturna del elenco infantil, producto del clásico juego de fiesta “verdad o reto”. “En una fiesta de pijamas, jugamos a Verdad o reto, y alguien retó a Justin a besarme. Una canción de Janet Jackson sonaba de fondo mientras él se inclinaba y me besaba”, se lee; curiosamente años más tarde se vincularía amorosamente a la hermana del ‘Rey del Pop’ con el intérprete de ‘Mirrors’. Spears asegura que esa fue una época muy especial y probablemente la más tranquila de toda su carrera, mientras que Timberlake ha dicho en más de una ocasión que su amor por Britney nació desde el primer momento en que la vio.

VER GALERÍA

Una vez finalizada la producción, los caminos de ambos se separaron momentáneamente. Por su parte, Britney continuó con sus estudios mientras seguía en búsqueda de la oportunidad que la consolidara como una figura de fama internacional. La historia de Justin fue un tanto distinta, pues en cuanto la emisión llegó a su fin fue reclutado para formar la boyband NSYNC, la cual obtuvo un favorable recibimiento por parte de la audiencia y logró posicionarse rápidamente. En 1998 Spears lanzó su sencillo ‘…Baby One More Time’, con el que rompió récords de ventas y la colocó en los primeros lugares de la listas de popularidad más prestigiosas del mercado. El éxito le valió la oportunidad de ser telonera en la serie de conciertos que la banda masculina sostenía, ello gracias también a que tanto la agrupación como la solista eran manejados por el mismo representante. Lo anterior significó un reencuentro entre los amigos de infancia. Pero este no fue el primer contacto desde sus días en el club de Mickey, ya que en una entrevista celebrada en 2001 Britney reveló que Justin ya la había contactado para salir incluso antes de su sencillo debut.

La relación mediática

En su nueva etapa de relación laboral paparazzis y medios reportaron una cercanía peculiar entre la pareja, aunque ninguno confirmó los rumores que apuntaban a un noviazgo y desarrollaron su amor alejados de los reflectores durante el primer año. Fue hasta el 7 de septiembre del 2000 cuando la pareja aprovechó la alfombra roja de los MTV Video Music Awards para hacer público su romance. A partir de ese momento se convirtieron en primera plana de prácticamente todas las publicaciones. Su relación se tornó en un modelo a seguir por parte de millones de jóvenes al rededor del mundo y particularmente en América. La historia de ambos se equiparaba a la de un cuento de hadas. A este le siguieron múltiples eventos mediáticos, el más destacado su asistencia a los American Music Awards en enero de 2001, cuando se les vio enfundados en un conjunto a juego de mezclilla que al paso de los años se colocó como un momento icónico en la cultura pop.

Tan solo un mes más tarde la pareja del momento fue la encargada de encender los ánimos en el show de medio tiempo del Super Bowl XXV junto a Aerosmith. En septiembre de ese mismo año la cantante confirmó a The Guardian que ya se encontraba viviendo junto a Justin en su casa de Los Ángeles. “No me avergüenza en absoluto decir que le quiero desde el fondo de mi corazón. En lo que se refiere al amor, con él, demasiado no es suficiente. Él lo es todo. Con él, sigo sintiendo lo mismo que hace dos años. Pero ahora es un amor más profundo que cuando era más joven. Hemos pasado por muchas cosas juntos y nos conocemos desde que teníamos 12 años. Nos conocemos por dentro y por fuera”. Para noviembre, cuando parecía que la pareja no podía derrochar más amor, deciden unir sus carreras con la composición por parte de Timberlake de la melodía ‘What it’s like to be me’, que Spears incluye en su tercer álbum de estudio.

VER GALERÍA

Llegado el 2002 el noviazgo inicia el año como invitados al programa ‘Saturday Night Live’. En febrero se les vio en la premier de la película Crossroads, con la que la intérprete de ‘Toxic’ hizo su debut en la pantalla grande. Más tarde, para la entrega de los premios Grammy, Britney presentó el premio a Mejor Interpretación, en la que NSYNC estaba nominada, siendo esta de las últimas apariciones públicas.

La ruptura

De manera sorpresiva y a la par que la Princesa del Pop promocionaba su película en Londres, la cantante dijo a People que “ya no se encontraba en una relación intensa con nadie”, lo que significó la primera declaración entorno a la ruptura. Pasaron un par de meses para que Justin se pronunciara al respecto, confesando que tenía el corazón roto. “Llega un momento en que lloras hasta quedarte dormido cada noche. Me siento como en medio de una telenovela. Sinceramente, sé lo que es tener el corazón roto”, dijo. Para noviembre de 2002 el cantante lanzó en sencillo ‘Cry me a river’ (Llora mares por mí, en español) como parte de su primer disco en solitario. La letra parece hablar de Britney y la actriz del video se parece a Britney. En la historia la actriz está engañando a Justin, con lo que se maneja la versión de que Britney Spears le fue infiel a Justin Timberlake.

VER GALERÍA

Años más tarde en su propio libro de memorias reconoció que escribió la melodía en un momento de completa ira. “No pensaba escribirla. Los sentimientos que tenía eran tan fuertes que tenía que escribirla, y traduje mis sentimientos a una forma en la que la gente pudiera escucharla y, con suerte, relacionarse con ella”. En noviembre de 2003 Britney otorgaría una entrevista a Diane Sawyer donde habló sobre las versiones que la apuntaban como causante de la ruptura, misma en la que quebró en llanto; las imagines han sido recordadas por años. “Creo que todo el mundo tiene un lado de su historia para sentirse de cierta manera. Técnicamente no digo que esté equivocado, pero tampoco digo que tenga razón. Fue una época muy extraña... Me sentí muy explotada y muy rara”.

¿Cómo terminaron?

La forma y los motivos bajo los que se produjo la separación se mantuvieron como un enigma durante años, hasta ahora, que Chris Applebaum, director del video ‘Overprotected Darkchild Remix’, decidió compartir su versión de los hechos del día que el noviazgo terminó. De acuerdo con el director estadounidense, Justin rompió con la estrella a través de un mensaje de texto mientras ella grababa el videoclip para su canción. Esto habría sucedido el segundo día de rodaje, cuando Britney desapareció por un largo tiempo y él fue a buscarla a su remolque. Una vez allí, el director descubrió que Justin acababa de romper con la cantante. Nos sentamos en el piso de su camper por un minuto, lo hablamos y luego nos reunimos. Le dije que debería salir y demostrarle a Justin que cometió el mayor error de su vida. Esa fue solo una de las historias de esta sesión”, escribió en su cuenta de Instagram.

Por su parte, en otro de los adelantos de las memorias de Britney, se confesó que Justin le había sido infiel a la cantante; aunque no reveló la identidad de esta mujer, aseguró que se trataba de una celebridad. Además, Britney confesó que lo que Justin dijo era cierto: se había besado con el coreógrafo de ‘Oops, I Did It Again’, Wade Robson.

VER GALERÍA