La razón por la que Galilea Montijo no estuvo presente en el concierto de Katy Perry en Televisa

Hace unos días, varios miembros del programa Hoy, entre ellos Tania Rincón y Andrea Legarreta, presumieron en redes sociales algunos vistazos del increíble concierto que Katy Perry ofreció en las instalaciones de Telvisa San Ángel, el cual se llevó a cabo en el marco del evento en el que la televisora presentó los proyectos que lanzará para el siguiente año. Y aunque en los videos y fotografías que compartieron las presentadoras vimos a prácticamente todo el elenco del matutino, llamó poderosamente la atención la ausencia de Galilea Montijo, quien sin duda se ha convertido en una de las personalidades más importantes de la empresa y una de las titulares de Hoy desde hace más de una década. Algo que sin duda generó todo tipo de reacciones de parte de sus seguidores, quienes comenzaron a especular en redes sobre las razones por las que la guapa tapatía no había estado presente en esta ocasión tan especial. Es por eso que, durante una de sus intervenciones en el show, la Galilea no dudó en hablar del tema y aclarar de una vez por todas la razón de su ausencia en este especial concierto del que todo mundo habla.

¿Galilea Montijo no fue invitada al concierto de Katy Perry en Televisa?

Fue durante uno de los segmentos del programa que Andrea Legarreta hizo un breve comentario respecto al concierto privada de Katy Perry que disfrutaron hace unos días, asegurando que estaba un poco afónica debido a lo mucho que cantó y gritó durante el show de la californiana, algo a lo que Galilea respondió: “Oye, ¿Qué cantaron mucho con Katy Perry?... Que cómo me dolió verlos desde mi casa en el teléfono”, mientras fingía tristeza. Fue entonces que sus compañeros siguieron con la broma, compartiendo cada uno su experiencia en el show, pues se mostraron emocionados de haber estado tan cerca de Katy. “Y nos dieron pura agua de Jamaica (vino), pero de la fina”, agregó Paul Stanley, a lo que Gali agregó: “Por eso no me invitaron, porque seguro dijeron: ‘se va a acabar toda el agüita de jamaica’”, agregó entre risas.

Y aunque en un inicio todos sus fans creyeron que la televisora realmente no había invitado a Galilea al evento, en un encuentro con la prensa, durante la alfombra roja de los premios Elliot, la presentadora reveló los verdaderos motivos por lo que no pudo estar presente en el concierto privado de Katy. “No estuve, ando chambeando”, comentó la intérprete, en declaraciones retomadas por TVNotas. “Es un evento muy importante para Televisa, es donde presentan pues todo lo que va a venir para el año que viene, donde van todos los invitados que son los que compran espacios dentro de la televisión, es un gran evento, he ido cada año, nunca he fallado, peor esta vez sí no fui y me perdí a Katy Perry”, agregó. “Aparte fue sorpresa, porque a nadie le dijeron, nadie sabía, de haber sabido cancelo todo y me voy a ver a Katy Perry”, finalizó, dejando en claro que debido a sus diversos compromisos de trabajo no pudo asistir al upfront de Televisa-Univision.

Por qué Galilea no conducirá ¿Quién Es la Máscara?

En medio de la incertidumbre que generó la ausencia de Galilea Montijo en la nueva temporada del reality ¿Quién es la Máscara?, la conductora puso fin a las especulaciones, dando a conocer el motivo por el cual ha hecho cambio de planes. Fue a través de un video que compartió en sus historias de Instagram, en donde estaba acompañada de Juanpa Zurita, quien es uno de los investigadores del show, que la presentadora habló del por qué esta temporada no será parte del reality. “Oye, te voy a extrañar. ¿Me vas a extrañar en la Máscara?”, se oye decir en los primeros segundos del clip a Galilea, para luego explicar la situación que la orilló a proceder de esa manera. “Eso me pasó porque La Casa de los Famosos fue demasiado…”, dijo, a lo que Zurita respondió: “Fuiste demasiado exitosa”, refiriéndose a la aplaudida conducción de Montijo en ese reality, con el que dio muestra de su talento frente a cualquier proyecto televisivo.

Tras dejar claro en esa charla con el influencer que la intensa carga de actividades la llevó a replantearse su situación, Galilea también abordó el tema durante una de sus intervenciones en el programa Hoy, precisamente al presentar una nota sobre el estreno del programa. “Sí, los voy a extrañar, tengo mucho trabajo. Pero los voy a extrañar mucho porque es un gran, gran programa y dicen que esta temporada trae algo nuevo…”, explicó la tapatía, quien se ha tomado un tiempo para relajarse más de sus intensas actividades, disfrutando de esta etapa en la que además ha podido permanecer muy cercana a su familia, según ha dejado ver en diversas ocasiones a través de sus publicaciones en redes sociales.

