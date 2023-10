Como nunca, Ángela Aguilar cuenta cómo enfrentó la polémica

En diciembre próximo se cumplirá un año de la Copa Mundial Qatar 2022, la justa deportiva donde surgió toda la polémica que generó un comentario que realizó Ángela Aguilar en uno de los partidos de la Selección Mexicana contra la de Argentina. Después del revuelo que provocó en redes el tuit en el que la menor de las Aguilar se declaraba 25% argentina, debido a que su abuela materna es originaria del país del cono sur, la joven abordó por primera ocasión este tema durante una sincera entrevista que le dio a Mara Patricia Castañeda para su canal de Youtube, en la que reconoció que hasta la fecha no detecta el error en aquel mensaje que la convirtió en blanco de varios ataques y críticas en redes sociales. Orgullosa de su origen mexicano, Ángela explicó por qué realizó aquella declaración: “Sí tengo sangre argentina”, reiteró.

Su reacción a la polémica

Sincera, Ángela Aguilar reconoció que no entiende por qué un comentario sobre futbol llegó a afectar su carrera como cantante: “Para mí es un tema muy difícil, porque no lo he entendido, yo no lo entiendo. Yo creo ahorita estamos viviendo en una generación donde la cultura de la cancelación es una cultura muy diferente a lo que se ha había vivido”, reconoció la cantante. Ángela contó que a través del vlog de su familia, su abuela materna, ha aparecido en muchos capítulos donde se deja claro que, a pesar de sentirse mexicana nació en Argentina. Debido a este detalle, cuando celebró el triunfo de Argentina frente a México, pensó que no tendría nada de malo: “En mi caso, yo nunca he escondido nada de dónde vengo, de lo que soy. Ahí sale mi abuela y no es algo que hemos escondido, no es un tema que me haga sentir diferente, superior, al final del día yo sé quién soy y no tengo nada qué ver con que mi abuela haya nacido en otro lugar, ni conocía a mis bisabuelos”, añadió.

Una carrera entregada a México

Para Ángela la idea de que un comentario sobre futbol afectara su carrera musical es la parte más complicada de la fama, pues al final del día, ella lo único que busca es continuar su sueño sobre los escenarios: “Lo injusto no es que la gente sepa de dónde vengo, lo injusto es que quiten el crédito de todo el trabajo que he hecho y la persona que soy solamente por un comentario que hice de la Selección, es futbol, chicos, por favor”. Ángela aprovechó esta conversación con Mara Patricia Castañeda para resaltar que sus actos son por lo que le gustaría ser juzgada y no por sus palabras: “Mis hechos hablan más que mis palabras y yo soy muy mala para hablar, pero muy buena para cantar”, explicó la joven cantante quien reveló que la presentación que cambió el rumbo de su vida fue cuando cantó La Llorona en los Latin Grammys a la edad de 15 años.

Para Ángela todo el trabajo que hay detrás de su carrera, sus colaboradores, sus obras altruistas, sus emprendimientos y todos los proyectos relacionados a la firma Ángela Aguilar debería ser más importante que cualquier polémica: “Habla más por mí que una foto en la que yo celebré que ganó el equipo de mi abuela”. La cantante puntualizó que aquel comentario sobre su apoyo a Argentina no estaba hecho para afectar las susceptibilidades de nadie: “Yo no quiero ofender a nadie por el lugar dónde vengo, porque no escogí mi nombre, cómo voy a escoger quién es mi abuela. Gracias a Dios tengo mucha cultura en mi familia y mucho amor y eso no quita que yo quiero cantar música mexicana”, aseguró.

Una mexicana de corazón

Ángela reconoció que, a pesar de que ella no nació en nuestro país, por sus venas corre sangre mexicana y su identidad tiene mucha influencia de nuestra cultura: “Mi comida favorita son los tacos al pastor, no quita que mi papá es Pepe Aguilar campeón de charrería nacional, eso no quita que mi abuela es Flor Silvestre y mi abuelo Antonio Aguilar. El decir de dónde vengo no significa que no honró dónde estoy, yo soy felizmente mexicana, nacida en Estados Unidos”. Por último, dejó claro que continuará representado al género en el que sus abuelos buenos todo un referente: “Me encantan las rancheras, me encanta México, me encanta mi carrera y me encanta cantar y que viva también el futbol”, comentó divertida.