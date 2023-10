El emotivo mensaje que Camila Valero le dedicó a su hermana Michelle Salas tras su boda

Como la mayor de las hijas de Stephanie Salas, Michelle Salas siempre ha jugado un papel muy importante en la vida de su hermana Camila Valero, quien en los últimos días ha estado compartiendo en Instagram su emoción, tras ser parte de la espectacular boda de su hermana con el empresario venezolano Danilo Díaz Granados. Después de revelar pormenores como los diseñadores de los vestidos que utilizó durante los eventos relacionados con la unión de Michelle, esta tarde, la protagonista de Pacto de silencio dedicó un conmovedor mensaje a su hermana a quien describió como la novia más hermosa que ha visto. En este texto, que acompañó de nuevas imágenes del enlace, expresó su admiración por Mushi, como le dice de cariño a Michelle, quien ha sido su gran compañera de vida desde el día en que nació.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El entrañable mensaje a la novia

Como hermana de la novia, Camila Valero formó parte de las damas de honor que la acompañaron en el altar, un papel que la menor de las hermanas Salas desempeñó con mucho orgullo debido al gran cariño que le guarda a su hermana. De acuerdo con el mensaje que publicó hace unas horas, su hermana Michelle es su ejemplo a seguir en varios aspectos de su vida: “Mia sorella. Nunca en mi vida he visto a una novia más hermosa. Estoy tan orgullosa de la persona que eres, de tu bondad y tu fortaleza y verte hacer tu vida con una persona tan linda como Danilo. Te admiro muchísimo, porque siempre has sabido lo que quieres y nunca has dejado que nada te eche para abajo, eres un ejemplo a seguir en muchos sentidos. Gracias por todo siempre, te adoro Mushi”, escribió la joven actriz.

VER GALERÍA

Las nuevas imágenes de la boda

Camila acompañó este entrañable mensaje a su hermana con varias fotos de la sesión familiar para la que posaron tras la ceremonia religiosa, en la que aparece al lado de la novia luciendo el elegante vestido azul de Dolce & Gabbana que usó como dama de honor. En esta serie de imágenes también vemos a Stephanie Salas con su primer cambio, una delicada pieza en tono verde esmeralda del mexicano David Salomón. Llamó la atención ver en uno de los posados a Humberto Zurita, novio de Stephanie, quien desde el comienzo de su relación tienen una excelente relación con las dos hijas de la intérprete de Ave María.

El estilo en la boda de Michelle

La moda en la boda de Michelle Salas no podía y siguiendo los pasos de la novia, Camila Valero también dio cátedra de estilo con los atuendos que eligió para asistir a cada uno de los eventos relacionados con el enlace de su hermana mayor. A través de su cuenta de Instagram, la joven actriz compartió detalles de todos los looks que utilizó, desde el vestido Dior al que acudió a la cena de bienvenida a La Toscana, hasta el romántico diseño azul celeste de la firma mexicana Hua que utilizó para la tornaboda: “Quiero vivir en este vestido de lo cute y cómodo que está”, escribió la joven quien acompañó todos sus cambios de joyas de Tiffany, firma que también utilizó la novia.

VER GALERÍA

Aunque la estética de la boda de Michelle Salas tuvo un sello muy personal y único, el hecho de que eligiera a Dolce & Gabbana para confeccionar los tres vestidos de novia que utilizó, nos hizo recordar la boda de Kourtney Kardashian (también realizada en Italia) en la que todo el clan usó prendas de la firma italiana. Y es que además de estar detrás de los vestidos de la novia, también se encargaron de dos de los diseños que usó Camila Valero. La marca fue la encargada de hacer el romántico diseño azul con el que asistió como dama de honor a la ceremonia y el vestido negro de con transparencias que usó en la parte final de la recepción: “Las tres de Dolce & Gabbana”, escribió la actriz debajo de varias fotos en las que posó al lado de Michelle y Stephanie, todas con diseños de la firma.