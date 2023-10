Adamari López revela que su salida de Telemundo no fue lo que esperaba

Seis meses atrás el rumbo profesional de Adamari López cambió de manera repentina, cuando fue confirmada su salida de Telemundo, empresa para la que laboró por once años como conductora del programa matutino Hoy Día. Desde ese entonces, la conductora de televisión supo de la importancia de no apartarse de su público, por lo que este tiempo, a través de sus redes sociales, ha permanecido en contacto con sus seguidores, quienes a diario le expresan su total respaldo. A la distancia, la también actriz asume su presente con total calma y madurez, motivada también por la libertad para emprender en los terrenos que más le apasionan, ahora como empresaria de una línea de joyería con la que sigue haciendo crecer a su público cautivo.

¿Qué dijo Adamari de su salida de Telemundo?

Con el corazón en la mano, Adamari conversó para el podcast del presentador Rodner Figueroa, quien le preguntó sobre su salida del programa matutino, en el cual logró ganar popularidad y el aprecio de los televidentes. “Yo disfruto mucho mi trabajo, a mí me gusta mucho lo que yo hago y agradezco cada oportunidad que se me da para seguir creciendo profesionalmente y para estar también frente al público…” comenzó diciendo, para luego compartir la impresión que le provocó de inicio saber que no estaría más al aire en Hoy Día. “No fue algo que me esperaba, pero agradezco esa oportunidad tan maravillosa de estar once años frente a la pantalla, amaneciendo con la gente, disfrutando en cada una de las etapas que tuvo el programa. Creo que fue una experiencia muy bonita, me quedé como: ‘Ah, ¿entonces no tengo que venir mañana?’…”, confesó.

Para Adamari, este suceso no fue fácil de asimilar aunque decidió asumir con la mejor actitud este cambio, valorando ante todo los aprendizajes de haber permanecido cada mañana en contacto con el público a través de la pantalla. “Otro golpe que pienso que fue como todos, duele pero que el agradecimiento está ahí, que fueron oportunidades maravillosas y que si la vida me sigue dando oportunidad ahí estaré frente al público…”, explicó, dejando ver que no está cerrada a volver a esta actividad en algún futuro.

A pesar de los cambios, Adamari ha sido enfática al expresar su deseo por volver a la televisión en cuanto eso sea posible, teniendo muy claras sus prioridades. “Yo no estoy cerrada para trabajar en ninguna cadena y lo que yo digo, siempre que me hagan una oferta que me haga seguir creciendo profesionalmente, obvio voy a estar en la mejor disposición, algo que me rete, que me lleve a hacer cosas nuevas. Me parece que es algo que quiero seguir experimentando, así como alguna vez tuve la oportunidad de estar en Hoy Día, de trabajar de actriz a conductora, como en algún momento se me dio la oportunidad de escribir los dos libros, Viviendo y Amando, ahora que se me dio la oportunidad de hacer la línea de joyería, pues que se me dé la oportunidad de seguir en contacto con el público en un programa nuevo…”, dijo.

Su vida tras dejar la televisión

Desde hace algún tiempo, Adamari López hizo de sus redes sociales el foro ideal para construir una comunidad con su público. Hoy, con poco más de 8 millones de seguidores en Instagram, ha podido despegar un proyecto y continuar trabajando en nuevos emprendimientos, algo que no podía hacer mientras tenía un contrato firmado con Telemundo, según dejó saber la puertorriqueña en entrevista con Rodner. “Eso me abrió muchísimas puertas porque a lo mejor la gente no sabe, pero cuando estaba en televisión no es que puedes hacer todo lo que tú quisieras, porque según tú hayas firmado tu contrato hay cosas que puedes y no puedes hacer…”, contó en la reveladora plática. Así mismo, hizo énfasis en lo mucho que su trabajo a través de las redes y en sus empresas la hace sentir gratificada. “Pero me abrieron una ventana de posibilidades para seguir expandiendo nuevos horizontes y seguir en contacto con el público de manera diferente…”, aseguró. En este momento, Adamari disfruta con orgullo los frutos de su esfuerzo, tras haber consolidado una empresa dedicada a la venta de joyería inspirada en su familia. La presentadora dice sentirse contenta con los resultados, pues las ventas de algunos de sus diseños han sido todo un éxito.

