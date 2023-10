Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, ¿de nuevo juntos?

A un tiempo de su ruptura amorosa, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez presumen de la grata relación que mantienen. La mayor motivación de ambos es brindarle un entorno de estabilidad y armonía a su hija Kailani, un compromiso cumplido al pie de la letra. Más allá de esto, la confianza permanece intacta entre los dos, tanto así que están preparados para dar un importante paso, pues nuevamente sus seguidores podrán ser testigos de un nuevo reencuentro, aunque no como muchos lo imaginan. La noticia ha sido confirmada recientemente, un suceso que ha generado muchas expectativas entre quienes siguen de cerca la historia de la expareja, siempre dispuesta a manejarse con madurez y entendimiento lejos de las diferencias por las que pusieron fin a su matrimonio.

¿Aislinn y Mauricio nuevamente juntos?

Contrario a lo que muchos podrían pensar, Aislinn y Mauricio ya preparan todo para reaparecer en público, y lo harán en una nueva película, tal como ocurrió en 2015 tras protagonizar A la Mala, o en 2017 cuando juntos grabaron Hazlo Como Hombre. Así, los exesposos volverán a trabajar juntos, dando muestra de la cordialidad con la que han llevado sus vidas hasta el momento, dispuestos a seguir adelante no solo como amigos y familia, sino también como equipo profesional. De acuerdo con Variety, se trata de una película que llevará por título Hasta el Fin del Mundo, un drama romántico que será rodado en España para 2024, una producción entre BTF Media y AF Films, proyecto que además será el debut de Aislinn como como productora ejecutiva a través de su empresa llamada Ais Ais Baby.

Según se ha dado a conocer, Hasta El Fin del Mundo es una película que aborda la historia de un hombre cuya realidad da un giro inesperado cuando una mujer de su pasado reaparece 15 años después. En la trama, Mauricio llevará el papel de Manuel, quien está a punto de casarse con el amor de su vida, cuando de repente, luego de recibir una llamada telefónica, retoma comunicación con Esmeralda, papel que llevará Aislinn en esta historia que ha comenzado a generar expectativas sobre lo que se espera de la expareja, misma que en el pasado disfrutó de conjugar su talento frente a las cámaras, una actividad que ahora retomarán para sorpresa de su público más fiel.

El cariño de Aislinn hacia Mauricio

Luego de su ruptura, Aislinn y Mauricio han dejado clara su postura. En diversas entrevistas han manifestado el cariño que se tienen, tal cual lo hizo la actriz meses atrás en una charla con los medios, cuando precisamente habló de la reunión con su exesposo para llevar de campamento a su hija. “Nos encanta estar con ella juntos y le prometimos ese campamento. Sí, su papá fue a visitarla el fin de semana, así que estaba fascinada…”, expresó la actriz durante su asistencia a la pasada edición de los premios Miaw 2023, declaraciones retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz para su canal en YouTube. De esta manera, ambos hacen evidente el trabajo en conjunto por su hija, quien es su mayor ilusión en estos instantes, procurando la constante convivencia en familia.

En esa misma charla, Aislinn fue cuestionada sobre la posibilidad de una reconciliación con su ex, a lo que ella respondió poniendo de frente la actual relación sentimental de Ochmann con la exreina de belleza Paulina Burrola. Así mismo, hizo énfasis en lo mucho que disfruta de la soltería, una etapa en la que además ha podido dedicar tiempo a su familia y a sus múltiples emprendimientos, según dejó saber. “Él ya tiene novia, yo estoy feliz así, amo la soltería, nos llevamos increíble. La verdad es que tenemos muy bonita relación… y estamos bien así. Estamos juntos de otra manera, nos seguimos queriendo muchísimo…”. En otra ocasión, Mauricio también se expresó sobre su cercanía con Aislinn, echando abajo cualquier rumor. “Les cuesta mucho trabajo de repente ver y aceptar a mi familia o a la familia no tradicional que he construido…”, dijo para las cámaras del programa Hoy, presumiendo de la buena relación que tiene con las madres de sus hijas a quienes les desea siempre lo mejor, apuntó el actor, feliz de la estabilidad que prevalece en su entorno.

