Tras darse una nueva oportunidad en el amor, Galilea Montijo presumió romance con una fotografía

Emocionada por los nuevos comienzos, Galilea Montijo ha abrazado con una actitud sumamente positiva los continuos cambios que ha experimentado en los últimos meses luego de su divorcio de Fernando Reina, con quien mantiene una relación basada en la cordialidad y el cariño mutuo, conscientes de lo primordial que es mantenerse unidos por el bienestar no sólo de su pequeño Mateo, sino también por el de los hijos mayores del empresario, a los que la conductora ha cobijado como suyos. Mientras navega por esta etapa de transición, la también actriz se ha sincerado sobre su noviazgo con el modelo e influencer Isaac Moreno, junto al que se ha dejado ver en redes sociales derramando miel desde el verano, lo que ha llevado a la guapa tapatía a revelar que no sólo ella sino también su exesposo ha decidido darle una oportunidad más al amor.

Radiante, Galilea desfiló por la alfombra roja de los Eliot Awards, evento al que asistió acompañada de su novio, según reveló la misma conductora: “Ahí anda, me está esperando”, comentó con una sonrisa tras hablar de las románticas fotografías que protagonizó con el español durante su escapada a Guanajuato, “Estaba una pareja de señores antes de nosotros y estábamos jugando con los señores y luego pasamos nosotros y empezaron a jugar con nosotros, pero bueno dimos el paseo en El Callejón del Beso”, dijo durante su encuentro con la prensa que recuperó el reportero Edén Dorantes.

Ajena a los rumores sin fundamento, Galilea dejó en claro que está viviendo un gran momento en el plano amoroso: “Después de lo que se dice, ya una fotografía es lo de menos”, dijo, “Muy tranquila… Estoy bien, el ojo brillosito”. Si bien, su primogénito aún no tiene contacto con su novio, la conductora ha sido completamente transparente con él sobre este tema, al igual que con su exesposo y el resto de su familia: “Todavía no (convive con él), ya lo sabe desde hace mucho, obviamente es el primero que debe saber, mis otros niños y Fer también, y nada, aquí lo más importante es: se vino a ser feliz a esta vida”.

Al ser cuestionada por los reporteros sobre qué le enamoró del modelo, Galilea respondió: “Su manera de ser”, y agregó que físicamente “todo” le gusta de él . Asimismo, se tomó unos segundos para echar por tierra las especulaciones que circulan en torno a la edad del influencer: “Que no es un niño, porque andan diciendo que ando de asalta cunas. Tiene 42 años, por favor… y si fuera de treinta y tantos años también, ¿por qué no?”, comentó a manera de broma.

La revelación de Galilea Montijo sobre su exesposo, Fernando Reina

Más adelante, Galilea se refirió a la sinceridad con la que ha manejado el asunto de su novio con su ex: “Es lo más sano decir las cosas cómo son. Yo a él lo quiero ver feliz”, añadió revelando que Fernando Reina ha estrenado un nuevo amor, “Parece que ya tiene novia, lo cual me da muchísimo gusto porque aquí lo más importante es que todos seamos felices. Los niños están conscientes de eso, que es lo más importante para él y para mí”.

Ante una nueva realidad

Pese al difícil período que enfrentó tras su separación, la conductora ha recorrido este nuevo camino con una perspectiva optimista, así lo dejó ver durante una entrevista con ¡Siéntese quien pueda!: “Estamos bien, siempre lo he dicho, tarde o temprano iba a rehacer mi vida y eso es lo que estoy haciendo, mientras que mis niños estén felices, es lo único que me importa”, afirmó, “Sigue siendo una etapa muy difícil, el divorcio es un etapa muy difícil y, siempre lo digo, no te divorcias de la noche a la mañana, y aunque estés divorciada, pues no pasa tampoco de la noche a la mañana”.

