La familia de Talina Fernández anuncia un bazar con la venta de artículos de la presentadora

Tras el sensible fallecimiento de la conductora Talina Fernández, su familia anunció la venta de varios artículos que pertenecieron a la presentadora en un bazar que se realizará el próximo sábado, 28 de octubre, día en que se cumplen cuatro meses de su partida. Bajo el nombre de Las talachas de las talachas, los herederos de la comunicadora organizan esta venta en la que los fans podrán adquirir objetos que fueron de su propiedad. De acuerdo con los hijos de Talina, antes de morir dejó una carta en la que describió su última voluntad respecto a cómo quería que se repartiera su herencia. Además del bazar de artículos, recientemente, Pato y Coco Levy, dieron a conocer que también pondrán en venta la casa que habitó por más de 40 años Talina, debido al alto costo que genera su mantenimiento.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Los detalles del bazar

A través de la cuenta oficial de Instagram de Talina Fernández se publicó el anuncio de este bazar donde se anuncian a la venta libros, ropa, muebles, premios, vajillas y “todos los cachivaches que te puedas imaginar”, se lee en la publicidad donde también se revela que comenzará a las 10:00 am y cerrará sus puertas a las 4: 00 pm: “Este sábado los esperamos en el auto-cinema Coyote Polanco para que se den una vuelta y se lleven un recuerdo de La dama del buen decir”, es la descripción de este anuncio escrito por Patricio Levy quien, en los últimos meses de vida de Talina, trabajó muy de cerca con ella en el canal de Youtube donde compartía divertidas charlas con sus seguidores.

VER GALERÍA

La última voluntad de Talina

Recientemente, los hijos de la conductora revelaron en entrevista al programa Hoy que, antes de partir, Talina dejó todo en orden: “Una semana antes de que internamos a mi mami en el hospital, nos encargamos de ir al notario, de hablar con el notario y dejar todas las cosas en claro. Una semana antes hicimos los cambios pertinentes al testamento por si cualquier cosa”, explicó el hijo menor de la presentadora. Además de hacerlo de manera legal, de acuerdo con Patricio, también un documento con su última voluntad: “Dejó una carta escrita con su puño y letra (…) nos dejó esa cartita diciéndonos a todos el por qué del testamento”, reveló el heredero de la conductora al matutino de Telemundo, Hoy día.

Entre las acciones que emprenderán los hijos de Talina tras su muerte, está la venta de la casa de la presentadora donde vivió por más de cuatro décadas y en la que Fernández imprimió su personalidad en cada rincón: “Mi mami tenía otra casa que vendió para poder comprar este terreno y con la chamba poquito a poquito empezó construyendo y ella solita construyó la casa, sola, ninguno de sus tres marido le dijo nunca: ‘Talina te voy a comprar tu casa’”, contó Pato en entrevista con Ventaneando en agosto pasado. Aunque la propiedad tiene un valor sentimental inigualable, los costos de mantenimiento son muy altos: “La luz, el agua, el predio, de verdad es carísimo, irreal, por eso la estamos poniendo en venta”, añadió.

VER GALERÍA

La última entrevista de Talina

En mayo de este año, Talina Fernández ofreció su última entrevista a Isabel Lascurain en la que se refirió al tema de la muerte: “Cuando yo me muera, me voy a echar una plática con él (Dios), con un cigarrito, porque en el cielo sí está permitido fumar. Le voy a decir: ‘a ver, ¿qué querías aprendiera yo, cuando se murió Mariana?’. La neta no entiendo por qué, son muchas cosas que quiero preguntar. Desafortunadamente no voy a poder regresar a contarles, pero seguro, cuando te vas al otro lado te sabes la neta”, comentó la conductora con la simpatía única que poseía. En aquella charla, la presentadora se mostró optimista con la idea de reencontrarse con su hija Mariana en otro plano: “Yo creo fielmente en el más allá, creo que voy a volver a ver a mi Mariana”, comentó La dama del buen decir.