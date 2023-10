Lupita Nyong'o anuncia su separación, después de aquellas fotografías con Joshua Jackson

En un año diferente a cualquier otro cuando de cuestiones del corazón se trata, se ha sumado una ruptura más, la de Lupita Nyong’o y su pareja, Selema Masekela. A pesar de que la actriz ha sido discreta con esta parte de su vida, en esta ocasión se ha abierto de capa, pues a diferencia de otros famosos que han anunciado sus separaciones en los últimos meses, ella ha preferido guiarse por la honestidad y dejar claro que quiere cortar cualquier tipo de vínculo con una persona en la que en sus propias palabras, ya no confía. La ganadora del Oscar confiesa que ha querido compartir su dolor, por si con su experiencia pudiera ayudar a alguien que esté pasando por una situación similar. La declaración de Lupita, que ha hecho a título personal en su cuenta de Instagram, viene solamente un día después de que se dieran a conocer unas fotografías de la actriz en un evento público con Joshua Jackson, quien también acaba de divorciarse de la madre de su hija, Jodi Turner Smith. A pesar de que en las imágenes no se les ve en ningún tipo de circunstancia que apuntara a que hay algo más que una amistad entre ellos -o incluso, una coincidencia en una aparición pública, durante el concierto de Janelle Monae-, las especulaciones no se han parado, por lo que pareciera que Lupita ha querido echar por tierra cualquier comentario al respecto, explicando el momento en el que se encuentra en este momento de su vida.

El mensaje de Lupita Nyong’o

Ante los comentarios que desataron las imágenes en las que se les veía con Joshua, Lupita decidió romper el silencio a través de un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. “Hay cosas mucho más importantes sucediendo en el mundo ahora mismo,y mis pensamientos están con aquellos que están sufriendo profundamente”, comenzó antes de que en un tono más personal continuó: “En este momento, es necesario para mí el compartir una verdad personal y públicamente desasociarme de alguien en quien ya no confío…Me encuentro en una temporada de desolación, porque un amor súbitamente y devastadoramente se ha extinguido por una decepción. Estoy tentada a correr a las sombras y esconderme, solamente para volver a la luz cuando haya recuperado la suficiente fuerza para poder decir: ‘Lo que sea, mi vida es mejor así’. Pero recuerdo que la magnitud del dolor que estoy sintiendo es equivalente a la medida de mi capacidad de amar. Así que,e estoy eligiendo el hacer frente al dolor, cultivar el valor de encontrarme con mi vida tal como es y confiar que esto también pasará. La promesa, según dicen, es que un corazón tierno es lo que da vida a la audacia. Espero que sea verdad…El compartirlo es mantenerlo y esperar que el conocimiento de mi experiencia pueda ser útil para alguien más que está experimentando el yugo de un corazón roto, que está dispuesto a intentar y escapar del dolor y perderse la oportunidad de la sabiduría que viene con esto. Enfrentemos nuestro dolor para que no se propague”.

La relación de Lupita

Según se sabe, Lupita mantuvo esta relación con el comentador deportivo desde hace un año. Fue apenas en diciembre del 2022 que confirmó este romance a través de un video que publicó en la misma red social en donde ahora anuncia su ruptura. El clip, aparentemente, ha sido eliminado del perfil de la actriz. De la misma manera, en el perfil del conductor no hay ningún rastro de Lupita.

Las imágenes que se publicaron en distintos tabloides poco antes de que se diera este anuncio muestran a Joshua Jackson, quien se divorció de la madre de su hija a mediados de septiembre, después de meses de rumores y especulaciones, disfrutando de un concierto con la actriz. Ha de recordarse que después de meses en los que se hablaba de una ruptura entre Joshua y Jodi, fue la actriz quien solicitó el divorcio,solamente un día después de aparecer con su marido en un compromiso público. Curiosamente, en el perfil de Lupita se puede ver que tiene varias interacciones con Diane Kruger, quien fuera pareja de Jackson, por lo que bien podría haber una amistad entre Anita y Joshua que venga de tiempo atrás sin que nadie lo supiera. Se sabe que en 2018, ambos participaron en la obra Children of Lesser God.

