A punto de regresar a la televisión, Fernando Colunga deja claro que el tiempo no pasa por él

La fortuna de ser un actor consolidado gracias a su trabajo de años, es para Fernando Colunga su mejor carta de presentación. Motivado, el intérprete no solo anunció recientemente su regreso a Televisa como protagonista de la nueva versión del clásico de las telenovelas, El Maleficio, sino que también ha sorprendido a muchos con su apariencia. El galán de la pantalla chica ha dejado claro que los años no pasan por él, un rasgo muy característico de su personalidad capaz de hacerse notorio a través de las fotografías compartidas por algunos de sus compañeros de elenco, tal como lo hicieron Julián Gil y el actor cubano Adrián Di Monte, quienes posaron contentos junto a Colunga, quien atraviesa por un momento de estabilidad en todos los sentidos, incluso en el terreno personal, disfrutando de una relación amorosa que lo tiene muy ilusionado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

La jovial apariencia de Fernando Colunga

Tras poner punto final a su ausencia en la televisión mexicana, Colunga se dispuso a emprender su nueva aventura como estrella elegida para protagonizar El Maleficio junto a la actriz Marlene Favela. El galán ya se encuentra enfocado en las grabaciones de la historia, por lo que en las locaciones algunos de sus compañeros no han perdido la oportunidad de fotografiarse con él. En días pasados, Julián Gil sorprendió a sus seguidores con una imagen a su lado, ambos sonrientes y en total actitud de camaradería, orgullosos de ser parte de este proyecto encabezado por José Alberto El Güero Castro. En las postales se aprecia la apariencia jovial de Colunga, quien se mantiene pleno y luciendo impecable como ha sido desde que incursionó en la pantalla chica y sobre los escenarios. “Hace años compartimos un proyecto maravilloso y hoy El Maleficio nos vuelve a juntar. Gracias, Fer por cada una de las escenas logradas. Los esperamos el 13 de noviembre por @canalestrellas, @elmaleficiof”, escribió Gil.

VER GALERÍA

Por si fuera poco, Adrián Di Monte también presumió su fotografía junto a Fernando. En la imagen se puede ver a ambos compartiendo un abrazo luciendo formales portando trajes azules. Esta vez, la producción se trasladó a la ciudad de Nueva York para grabar algunas escenas, y fue en uno de los concurridos puntos de La Gran Manzana que ambos posaron para esta foto que quedará para el recuerdo. Lo que nuevamente llamó la atención fue la apariencia de Colunga, quien una vez más deja claro que el paso del tiempo le ha favorecido del todo, convertido en un eterno galán que nuevamente estará al aire por la frecuencia de Televisa para complacencia de sus fieles seguidores. “Qué gusto trabajar con uno de los actores que más admiras en la industria. El número uno. Un sueño hecho realidad de ser ese niño guajirito de un campo en Cuba, a estar en New York grabando con Fernando Colunga, de su hijo en uno de los proyectos más grandes de Televisa de la mano del Productor más crack…”, escribió Adrián al pie de la foto.

VER GALERÍA

El secreto de la eterna juventud de Fernando Colunga

Al ser su aspecto físico el tema de conversación en varios momentos, Fernando ha sido muy abierto al responder a quienes lo cuestionan sobre su apariencia. Recientemente, la periodista Mara Patricia Castañeda conversó con él, sin dejar pasar la oportunidad para preguntarle si es partidario de las cirugías estéticas. “Es algo que yo no me haría, eso se los he dicho…”, respondió puntual, para luego revelar parte de los secretos y procedimientos que lleva a cabo para mantenerse joven. “Soy alguien que trato de cuidarme, desde cómo como, desde si hay alguna crema ahora que te puedas poner. Yo se los he dicho, yo tengo un amigo que es médico y se dedica a toda esta cuestión estética no invasiva. Creo que hay cosas que te pueden ayudar a verte bien. Ahora me da mucha risa que todo el mundo dice: ‘No, es que se inyectan bótox’, y ya toda la vida es bótox. Ya estamos en la nanotecnología, estamos en el pico-láser, en otras cosas…”, dijo.

Mientras tanto, Fernando abraza cada uno de sus años de vida con total orgullo, con la firme idea de no ser partidario de las cirugías estéticas por este motivo. “Yo creo uno tiene que ir caminando de acuerdo a su edad, yo no me haría una cirugía porque creo que yo soy alguien que trabaja con esto (el rostro) no me gustaría cambiárselo al público, no me gustaría cambiármelo a mí, me gustaría ver esto del paso de los años y decir: ‘Mira, cada cosa que fue cambiando es una etapa de mi vida’…”, explicó.

VER GALERÍA