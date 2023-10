La separación de la primera ministra italiana tras la filtración de unos videos de su pareja

La política italiana se ha visto envuelta en una polémica que ha llegado hasta la residencia de la primera ministra, Giorgia Meloni. A primera hora de esta mañana, en las redes sociales de la primera ministra se dio el anuncio de la separación del padre de su hija, el presentador Andrea Giambruno. Después de casi una década juntos, la relación llega a su fin en medio de una gran controversia en su país, y es que en el programa Striscia la Notizia -que es parte de la cadena Mediaset, que era propiedad del ex primer ministro Silvio Berlusconi- se dieron a conocer unos videos en los que se escucha distintas conversaciones inapropiadas entre Andrea y por lo menos una de sus compañeras del Diario del Giorno del mismo grupo de medios, producción en la que trabaja. Aunque hasta el momento, ni Andrea, ni la mujer con la que hablaba principalmente, que es una reconocida conductora, se han pronunciado al respecto, según el mensaje que ha publicado esta mañana Meloni, para ella, la filtración ha tenido un tinte político, con el fin de afectarla directamente. Desafiante, la mandataria ha dejado claro que a pesar de los ataques con intención de debilitarla, ella defenderá lo que vivió en su relación y sobre todo, al padre de su hija de siete años, quien es lo más importante para ambas partes.

El anuncio de Giorgia Meloni

Fue a través de su cuenta de Instagram que, después de la polémica, Giorgia escribió de manera pública: “Mi relación con Andrea Giambruno, que duró diez años, termina aquí. Le doy las gracias por los espléndidos años que pasamos juntos, por las dificultades que pasamos y por darme lo más importante de mi vida, que es nuestra hija Ginevra. Nuestros caminos han cambiado desde hace algún tiempo y ha llegado el momento de reconocerlo. Defenderé lo que fuimos, defenderé nuestra amistad y defenderé, a toda costa, a una niña de siete años que ama a su madre y ama a su padre, como yo no pude amar al mío. No tengo nada más qué decir sobre esto. PD: Todos aquellos que esperaban debilitarme golpeándome en casa, deben saber que por mucho que la gota espere desgastar a la piedra, la piedra sigue siendo piedra y la gota solo es agua”.

Las grabaciones

Al parecer, Andrea fue grabado sin su conocimiento por un largo tiempo, pues hay una amplia lista de grabaciones, en las que habla con distintas personas. En una de ellas, incluso se le pregunta si no le preocupa que alguien lo pudiera estar grabando a lo que de forma sencilla responde que todo es una broma y hace poco de lo que está sucediendo. En el video que se ha publicado del segmento del programa, se hace burla de lo que se grabó diciendo al presentador y, por supuesto, se incluye la imagen de la primera ministra. Lo que queda claro en ellos, es que fueron filtrados por una persona de la producción de su programa, pues todos han sido grabados en el set, siendo el más polémico el que únicamente incluye audio con la imagen del foro mientras se preparan para grabar. De hecho, todos ellos parecen ser simplemente conversaciones inapropiadas para un lugar de trabajo, pero ninguno lo pone específicamente en una situación comprometedora.

La razón por la que estos videos han dado tanto de qué hablar es por la imagen conservadora que desde su campaña manejó Meloni, siempre a la defensa de la familia tradicional y los valores clásicos. Desgraciadamente, esta no es la primera vez que los comentarios de Andrea lo meten en problemas, y en el pasado, incluso Meloni ha tenido que intervenir en su defensa, pues sus palabras no han sido las más apropiadas. De hecho, algunas fracciones políticas han encontrado esta ruptura como el fin de las controversias que habían envuelto a la primera ministra por las palabras de su ex pareja.

Curiosamente, la relación termina en el mismo lugar en donde comenzó, pues según se sabe, la primera vez que la pareja cruzó miradas fue en los foros de Mediaset. Todo comenzó en el 2004, cuando la política fue invitada al programa Quinta Colonna, del que Andrea era conductor. Él ha contado cómo le llamó la atención que Giorgia llegó sin comer al set, pero estaba dispuesta a hacer la entrevista. Fue años después que vinieron algunas citas en los restaurantes más discretos de Italia, hasta que en el 2016 se convertirían en padres de Ginevra. Aunque los dos querían darle un hermanito, esto no pudo ser, en lo que Giorgia ha confesado fue un pesar para ella. Eso sí, a pesar de su relación, Andrea nunca ha fungido como primer caballero, desde hace casi un año cuando Giorgia subió al poder.

