Ante el video de Samadhi Zendejas, así ha respondido Horacio Pancheri

Desde las primeras horas de este 19 de octubre, Samadhi Zendejas y Horacio Pancheri son tendencia en redes sociales, luego de que la actriz compartiera con sus seguidores un supuesto mensaje del argentino en el que la insultaba. Ante la sorpresa que le generó ver un texto que le envió el actor en el que emitía una ofensa hacía ella, la protagonista de Vuelve a mí alzó la voz y en una de sus historias en Instagram expuso la situación. Después de horas de silencio, Horacio Pancheri se pronunció a través de un comunicado que publicó a través de su perfil de X y que también publicó en su cuenta su amigo, el argentino Juan Soler. De acuerdo con el texto de Horacio, el mensaje que le llegó a Samadhi formó parte del hackeo que sufrió su cuenta de Instagram.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

La versión de Horacio Pancheri

Según explicó el argentino tras sufrir el hackeo perdió el control de su cuenta: “Les dejo este comunicado por aquí, ya que no puedo entrar a mi Instagram”. El actor ofreció una disculpa a Samadhi en la que explicó que la persona que criticó su belleza no era él: “Samadhi, el mensaje que recibiste de mi cuenta de IG no fue escrito ni enviado por mí, fui hackeado, perdí el control de esa cuenta en absoluto. Las personas que me conocen saben que soy incapaz de emitir cualquier comentario que genere discursos de odio, por lo que reitero que jamás me expresaría de esa forma bajo ninguna circunstancia. Resto a todas las mujeres, por ende, te respeto y respeto tu carrera”, escribió el actor argentino quien quiso explicar a detalle lo que explicó.

VER GALERÍA

La narrativa en redes

Por otra parte, en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 2.5 millones de seguidores, la última publicación de Horacio fue el pasado 14 de octubre, desde entonces, no hay fotos nuevas en su feed. La señal que podría coincidir con la versión del argentino es que, a pesar de que aparecen activas las historias que publicó hace unas horas el actor no están visibles, un detalle que algunos internautas interpretaron como un signo de hackeo. A pesar de que Horacio compartió su versión de la situación, la narrativa en redes sociales no ha cambiado, por lo que continúa siendo tendencia por el supuesto insulto a la actriz quien tras denunciar este hecho recibió el apoyo del público.

El video de Samadhi

Con la misma transparencia con la que Samadhi se comunica con su comunidad virtual que, únicamente en Instagram, está compuesta por más de 5.9 millones de seguidores, la actriz narró lo sucedido: “Hola niñas, buenos días. Oigan me estoy aquí arreglando para sentirme un poco más linda, un poco más bonita, que es algo que no piensa todo el mundo y es muy respetable, por ejemplo, Horacio Pancheri. Hoy amanecí con un mensaje de Horacio insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a mencionar diciendo que soy una mujer fea. Yo respeto tu opinión, sé que no me lo querías mandar a mí, se lo querías mandar a alguien más, pero en este momento en el mundo, con todo lo que está pasando, qué tan positivo es compartir este tipo de cosas”, comentó la actriz en la primera parte de su mensaje.

VER GALERÍA

Para Samadhi fue importante compartir esta situación que usó como ejemplo de los discursos que generan odio en redes sociales, una práctica que ella busca erradicar en su perfil donde se encarga de empoderar a sus seguidoras: “Por comentarios como el tuyo muchas mujeres se reprimen y no se creen bonitas, no se sienten bonitas y yo he tratado, todos estos años, de mostrar que siendo auténtica, que siendo tú puedes ser hermosa, que no necesitan seguir un estereotipo. Hay que tener mucho cuidado a quienes le damos voz. A mis mexicanas que me siguen, siéntanse hermosas, que nada ni nadie les diga qué es la belleza, porque siendo ustedes son bellas. Te mando muchas bendiciones Horacio y gracias a toda la gente que me sigue”, comentó al final de su video la protagonista de telenovelas.