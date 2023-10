Ajena al dolor que le provocó la infidelidad, Lili Estefan confiesa que ha perdonado a su ex marido

Con motivo del tercer aniversario de la reveladora entrevista que concedió Lili Estefan, en octubre del 2020, al programa Red Table Talk: The Estefan, el público ha estado reviviendo en Tik Tok las revelaciones más destacadas de la charla que la conductora de El Gordo y la flaca sostuvo con Gloria, Emily y Emilio Estefan, en la que también estuvo presente su hija Lina. El testimonio de la conductora se ha convertido en tendencia debido a la sinceridad con la que abordó este tema con su familia. Recordemos que la presentadora le puso punto final a su matrimonio de más de 28 años con Lorenzo Luaces, luego de que saliera a la luz una infidelidad de parte de él. A pesar de que las dolorosas declaraciones de Lilli se han popularizado en los últimos días, en julio pasado, la conductora le confesó a Javier Ceriani que ya había perdonado a su exesposo por la indiscreción que colocó a su matrimonio bajo el ojo público.

Aunque actualmente Lili Estefan ha pasado la página, en redes sociales el relato que realizó frente a su familia se ha viralizado sobre todo el fragmento en el que reconoce lo devastador que resultó para ella enterarse de la infidelidad de su marido cuando el tema ya era del conocimiento de sus jefes en la cadena Univisión hasta donde llegaron unas fotos de Lorenzo con otra chica. Según recordó, fue su exesposo quien le contó todo: “Me dice: ‘Un paparazzi me tomó fotos con otra mujer y está pidiendo 200 mil dólares por las fotos”. La presentadora aseguró que al preguntarle quién era la mujer él le respondió: “Nadie importante”, una versión que Lorenzo también le dio a Gloria Estefan con quien conversó una noche antes de decírselo a Lili: “Le pregunté si estaba enamorado de la mujer y él dijo: ‘No’”, recordó Gloria Estefan quien le aconsejó confesarse con su esposa lo antes posible.

Lo que provocó que el divorcio de Lili Estefan se convirtiera en uno de los más mediáticos de la farándula fue el hecho de que la información ya había llegado a la oficina de la periodista, una situación que la expuso por completo: “Me dice que Univisión lo sabe, llevaron las fotos a Univisión. Cuando me entero de que los paparazzis lo había captado con otra mujer y las fotos fueron llevadas a mi trabajo, a mis compañeros, a mis productores a Univisión, mi segundo hogar durante 30 años. Me estaba volviendo loca, me sentí tan humillada, en privado y luego en público”, confesó la presentadora quien admitió que fue la última persona en enterarse de la infidelidad de su esposo, una situación que la conmovió hasta las lágrimas: “Lo miré y le dije: ‘¡Me rompiste el corazón! Después de que lo defendí por horas frente a mi jefe y los abogados. Me divorcié y nunca más tuve una conversación con él”, contó Lili en esta charla con su familia.

Ya perdonó a su ex

A casi seis años de aquel episodio de su vida, actualmente, Lili Estefan ha dejado atrás la tormenta mediática que representó el final de su matrimonio: “Hace rato”, fue la respuesta que Lili Estefan le dio a Javier Ceriani cuando el periodista le preguntó: “¿Perdonaste a Lorenzo?”, durante una amena entrevista que el argentino le realizó a las afueras de su casa en Miami para el programa Chisme No Like hace un par de meses. En esta breve charla, Lili comentó: “Ayer cumplió 61”, haciendo referencia al cumpleaños de su exesposo, a quien aseguró el guarda una gran estima: “Yo todavía quiero a mi exmarido, lejos, pero lo quiero. Todavía el padre de mis hijos luce bien”, comentó Lili mientras esbozaba una sonrisa pícara a la cámara.

El tiempo lo cura todo

En dicha entrevista, Lili reconoció que el tiempo fue clave en su proceso y aprovechó para revelar el consejo que le daría a Shakira tras enfrentar un divorcio en medio de una infidelidad: “Yo pasé por eso (…) es verdad que cuando pase el tiempo todo pasa, pero en ese momento, uno no se da cuenta y lo que más duele es, cinco años y medio después decir: ‘¿por qué perdí tanto tiempo?’, yo creo que esa es la parte más difícil”, confesó. La periodista también confesó que fue su trabajo en El Gordo y la flaca lo que la ayudó a superar el divorcio de la mejor manera: “Los primeros dos años mi trabajo fue mi terapia. De lunes a viernes yo estaba perfecta, viernes a las 5 de la tarde, cuando uno tiene un divorcio tan público, ya el viernes a las 5 uno dice: ‘¿Qué le pasó a mi vida?’”, confesó sincera Lili en la entrevista con Ceriani.