Tras muchas especulaciones, José Ron confirma que está soltero

Meses atrás, José Ron disfrutaba de una relación sentimental con la guapa actriz Luciana Sismondi. Ambos solían compartir vistazos de su noviazgo, disfrutando el tiempo juntos de viaje o en compañía de sus seres queridos. Sin embargo, todo ha dado un giro en la vida del actor, quien en vísperas del estreno de la serie televisiva que protagoniza junto a Lucero, El Gallo de Oro, ha concedido algunas entrevistas en las que ha revelado cómo se encuentra, confirmando estar de vuelta en la soltería. Mientras tanto, el galán de la pantalla chica se mantiene enfocado en sus proyectos profesionales, dispuesto a conquistar nuevos si descuidar otros aspectos personales, así lo dejó saber al tocar este tema con toda apertura.

¿Qué ha dicho José Ron de su ruptura?

En entrevista con los medios de comunicación, Ron habló de cómo se encuentra, por lo que al ser cuestionado sobre su vida amorosa no dudó en despejar las dudas de los reporteros reunidos en el lugar. “Estoy soltero con este Gallo de Oro también que me entusiasma, que me emociona, contento también con todo lo que me está pasando…”, dijo el intérprete sin ahondar en más detalles, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube. Recordemos que el actor y Sismondi solían dar vistazos de su vida en pareja a través de las redes sociales, haciendo evidente la gran química que los unía. A la par, compartieron en varias entrevistas sus posturas sobre el amor, incluso cuando se les preguntó si tenían o no planes de celebrar alguna boda, dejando claro que eso nunca fue su prioridad. Para ellos, lo más importante fue vivir el día a día, algo que ocurrió desde el inicio de su noviazgo.

Ante las declaraciones del galán, otros reporteros quisieron indagar más, por lo que le preguntaron si entre sus planes está la idea de volver a darse una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, Ron tiene muy claras sus prioridades en este instante de constantes cambios en su vida, motivado por su trabajo y el entorno familiar que lo cobija. “Estoy muy bien, me encanta también estar con mi tiempo, estar soltero, disfrutar ahora sí que mis cosas, mis perros. Lo demás también cuando Dios quiera, hay que vivir el presente y todas las etapas…”, contó el actor, quien había mantenido bajo total discreción este tema, el cual ha destapado por primera vez ante las cámaras y los micrófonos.

El nuevo proyecto de José Ron junto a Lucero

Más allá de los cambios en el terreno sentimental, José Ron disfruta de su trabajo en la nueva serie televisiva El Gallo de Oro. Esta es la primera vez que comparte créditos con Lucero, quien ha hecho su regreso a la televisión por la puerta grande. De su experiencia compartiendo créditos con la estrella, dijo: “Tiene una calidad humana maravillosa, grandísima y aparte la experiencia, la carrera que tiene y aprenderle, compartir esto y ver de verdad todos los días que llegaba, no importaba la hora, pero siempre con una sonrisa, bromeando, con energía linda, eso se agradece…”, expresó en su encuentro con los medios, preparado para vivir esta nueva etapa de grandes oportunidades.

Así fue la historia de amor de José Ron y Luciana

Fue en agosto de 2021 cuando las alertas se encendieron en torno a José Ron. Por aquella fecha, los rumores de su posible romance con Luciana Sismondi tomaban fuerza, luego de que en la celebración de su cumpleaños 40 se hiciera acompañar por ella, un detalle que no pasó para nada inadvertido. En el transcurso de los meses ambos confirmaron su romance, atreviéndose a dar algunas declaraciones en las que dejaban ver lo enamorados que se encontraban. “Me siento completo y feliz en todos los sentidos, creo que estoy viviendo uno de mis mejores momentos en la vida y me siento feliz compartiendo mi vida con alguien, ¡claro!”, dijo por esos días, en los que Luciana también se expresaba del galán. “Solo te puedo decir que él es un ser maravilloso y estoy muy feliz. Me encuentro en mi mejor momento laboral y personal. Estoy disfrutando de mi presente”, comentó la conductora en su momento.

