Scott Disick bromea sobre el crush que tiene con Khloé Kardashian

Las Kardashian siempre han dado de qué hablar, pero sus vidas amorosas han sido especialmente comentadas a lo largo de los años. En el caso de Khloé Kardashian, las cosas no han sido fáciles. Sus relaciones más largas y relevantes, han acabado de forma complicada y sumamente pública, si su matrimonio con Lamar Odom fue uno tormentoso, nadie esperaba lo que pasaría en su relación con Tristan Thompson. A pesar de que la estrella de reality shows encontró en su corazón la forma de perdonar la infidelidad del ex jugador de baloncesto, después de que se enteró de ésta justamente mientras se encontraba por dar a luz a su primogénita, Thompson lo volvió a hacer, cuando se dio a conocer la paternidad de un niño con una mujer que no era Khloé, justamente mientras se encontraban esperando a su segundo hijo a través de un vientre subrogado. Ante esto, en la nueva temporada del reality de la familia, Khloé ha sido clara en explicar que no está dispuesta a regresar con el padre de sus hijos, a pesar de los rumores, y que ahora se encuentra en la búsqueda de un hombre que verdaderamente la valore. Por su parte, Scott Disick ha pasado por una serie de comentados romances desde que terminó su relación con Kourtney, pero ante su soltería, parece que la familia ha decidido poner manos a la obra para encontrarle un verdadero amor. Lo curioso es que al preguntarle cómo sería su mujer ideal, sin dudarlo dos veces, ha respondido que como Khloé, quien fue su cuñada durante años. Estas palabras se han vuelto virales rápidamente, sobre todo porque a lo largo del tiempo, los fanáticos de la familia han recalcado la cercanía genuina que encuentran entre Khloé y Scott.

Fue durante un nuevo capítulo de su reality que, tras ver solo a Scott, Kris y Khloé tomaron la decisión de poner manos a la obra de buscar una mujer con la que pudiera salir, bajo las estrictas instrucciones de su hija Penelope, de que fuera alguien más cercana a su edad y no como sus recientes parejas. Cuándo su ex suegra empezó a hacerle preguntas sobre su mujer ideal, en cuestiones como la estatura que le gustaría que tuviera, a modo de broma, Scott volteó con Khloé y le cuestionó: “¿Tú cuánto mides?”. Tomando las cosas a la ligera, en sus intervenciones posteriores, Kris bromeó sobre el hecho de que no solamente Scott tiene un crush con Khloé, sino que todos los del equipo de producción han caído rendidos ante sus encantos.

De manera más seria, Scott se deshizo en halagos por su ex cuñada: “Es divertida, es amable, es dulce, es tierna, tiene todas las características que quiero, eso es lo que estoy diciendo”. Ante el abrazo que Khloé dio a Scott por sus palabras, el empresario continuó: “Obviamente nunca vería a Khloé de manera sexual, aunque hago bromas sobre eso. Simplemente necesito a alguien que no se dé por vencido por alguien. Porque he pasado por cosas diferentes. Definitivamente, sé que no soy fácil, ni perfecto”.

En una plática alterna con su madre, Khloé decidió tomarse con buen humor las declaraciones de Scott, con quien siempre ha mantenido una cercanísima relación y con quien sus fanáticos siempre han buscado que haya algo más, a pesar del lazo familiar que los unió por muchos años.

Aunque extraño, no es la primera vez que se dan estos rumores

A pesar de que podría parecer muy extraño que suceda algo como esto, recientemente, los fanáticos del reality recordaron que Travis, ahora esposo de Kourtney, pasó años enamorado de Kim Kardashian, como él mismo revelaba en sus memorias, aunque dejaba claro que nunca hubo una relación con ella, a pesar de sus muchos intentos. De la misma manera, los rumores de ciertos amores fugaces entre las hermanas y las mismas celebridades, inundan la red, convirtiéndose en una verdadera leyenda urbana. La realidad es que, a pesar de las bromas que hacen constantemente, queda claro que la confianza y cercanía entre Khloé y Scott, viene de las duras experiencias que han compartido y el apoyo que se han mostrado en las situaciones más difíciles.

