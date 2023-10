Will Smith reaparece con Jada Pinkett en un evento con sus hijos Después de las controvertidas declaraciones que Jada Pinkett ha hecho en las últimas semanas, Will Smith ha reaparecido con la madre de sus hijos

Las últimas semanas han sido complicadas para Will Smith, después de que se diera a conocer en la autobiografía de Jada Pinkett, que han estado separados desde hace siete años. Durante la promoción de Worthy, no solamente Jada dio esa noticia que tomó por sorpresa al público que, durante años escuchó rumores al respecto, los cuales habían sido ampliamente desmentidos a lo largo de este tiempo; sino que incluyó todo tipo de declaraciones, dejando claro que a pesar de esto, no tienen planeado divorciarse. En medio de esta ola de información, los primeros días se contaron con las declaraciones más llamativas, como aquella a que apuntaba a que Chris Rock la invitó a salir en medio de uno de esos rumores de separación con Will, y habló del distanciamiento que han tenido a partir de los dos incidentes que vivieron en diferentes ceremonias de los premios Oscar. En medio de esto, Will Smith primero apostó por el silencio, para después recurrir a la ironía a través de sus redes sociales y después se tendrán algunas declaraciones de su parte, pero sin saber si las dio antes o después de que se diera el bombazo mediático de su separación. Con el paso de los días, las declaraciones de Jada se fueron matizando, buscando hablar positivamente de todo lo que está sucediendo, y con ello parece que la pareja ha vuelto a recurrir al recurso del que han echado mano desde hace siete años, pues con grandes sonrisas en sus rostros han reaparecido reunidos con sus hijos de manera pública.

¿En dónde han reaparecido Will Smith y Jada Pinkett?

De forma sorpresiva, Will se reunió con Jada y sus tres hijos en la Enoch Pratt Free Library de Baltimore, en un evento local para promocionar las memorias de la actriz. Curiosamente, esta aparición no se dio en California o Nueva York, como se hubiera esperado, sino en Baltimore, la ciudad natal de Jada. Según se sabe a través de las imágenes publicadas en las redes sociales de la librería, se trató de una aparición relajada, en la que la familia al completo posó para las cámaras. A pesar de que se tenía programada la presentación de Jada, quien tuvo una conversación con la periodista de CNN Laura Coates, no se tenía conocimiento de que los hijos de la pareja y mucho menos Will estarían.

De acuerdo con The Baltimore Banner, una vez que finalizó la conversación, dando una clara muestra de un frente unido, subieron al escenario Willow y Jaden, hijos de los actores, así como Trey, el primogénito del ganador del Oscar, producto de su relación con Sheree Zampino. Para sorpresa de todos, Will tomó el micrófono, y a modo de explicación sobre su presencia en el evento dijo: “Simplemente quería venir y solo estar aquí y apoyarte de la manera en la que tú me has apoyado”.

Will Smith confiesa que no practica la monogamia: 'El matrimonio para nosotros no es una prisión'

Las palabras de Will sobre el escenario

Aparentemente, después de los velados mensajes que el actor había publicado en las redes sociales en tono de broma, Will comentó sobre el escenario según el Baltimore Sun: “Hemos tenido una (relación) muy, muy tumultuosa. La llamamos ‘brutiful’. Fue brutal, pero hermosa al mismo tiempo”, dijo haciendo una mezcla de las palabras en inglés para definir estos dos conceptos. “Nos juntamos en nuestros 20s. Yo tenía sueños enormes de lo que quería hacer en el mundo y en mi vida, y estaba en fuego con una visión. Y mientras me paro aquí delante de ustedes, estoy más feliz de lo que he estado en toda mi vida. No hay una cosa que todavía desee en esta vida, todos los premios, todo el dinero, la familia. todo lo que soñé (lo tengo). Y esos sueños fueron grandemente construidos en los fundamentos de los sacrificios de Jada. Hubo tantas veces en las que Jada puso su carrera de lado, para que yo pudiera seguir mis sueños”.

En otro momento, Will siguió halagando a su todavía esposa: “Jada es la mejor amiga que he tenido en este planeta y voy a estar para ella y apoyarla por el resto de mi vida”. Aparentemente, esta aparición va de la mano con lo dicho por Will, pues a pesar de la polémica que las declaraciones de Jada han desatado en los últimos días, parece que él se mantiene firme en su propósito de apoyarla y hacerse presente en los momentos importantes de su vida.

