Los detalles del vestido de Benito Santos con el que Ximena Navarrete se convirtió en una princesa

Sin duda alguna, Ximena Navarrete y Benito Santos han logrado crear una magnifica mancuerna desde que ambos iniciaban sus respectivas carreras. Y no es para menos, pues el diseñador mexicano se ha convertido en su amuleto de buena suerte para las ocasiones más especiales de la modelo, no en vano la hermosa tapatía se coronó como Miss Universo en 2010 portando orgullosa un diseño de Santos. Algo que se ha visto reflejado en la nueva alianza que han hecho para la Gala Disney, que se llevó a cabo en el FORUM del Hipódromo de las Américas, en el marco de la Mercedes Benz Fashion Week México 2023, en la que el diseñador eligió a Ximena como su musa, y crear un look inspirado en una de las icónicas películas animadas del famoso estudio, a propósito de la celebración de sus 100 años, por lo que pudimos ver a la también influencer convertirse en toda una princesa Disney de la mano del talentosísimo Benito Santos.

El personaje elegido para esta ocasión ha sido Elsa de la película animada Frozen, por lo que para la creación de su look, Benito y Ximena trabajaron de la mano, basándose en distintos tonos de azules, teniendo como base el color blanco, haciendo una clara referencia a la nieve; así como diferentes materiales que permitieran ese efecto lleno de glamour y elegancia, pero con un aire etéreo, por lo que se valieron de telas vaporosas y minuciosos bordados de pedrería iridiscente por todo el diseño de corte asimétrico y escote en V, siendo uno de los detalles más llamativos del vestido las mangas, las cuales se convertían en una especie de capa que caían delicadamente sobre sus brazos y se deslizaban hacia la parte de atrás de la pieza, logrando un efecto de fantasía, perfecto para una ocasión en la que se celebraba la magia de la animación de Disney.

Ximena complementó su look con unas zapatillas al mismo tono de su vestido, así como por discretos accesorios que iban acorde a la temática, pues optó por un brazalete de brillantes, y algunos anillos, así como aretes en color azul. En cuanto a su beauty look, la hermosa mexicana llevó el pelo suelto y peinado de lado, con unas ligeras ondas en las puntas, decantándose por tonos rosas y melocotón para su maquillaje, el cual contrastaba a la perfección con su vestido.

Emocionado por la historia que juntos han escrito a lo largo de los últimos 13 años, tiempo en el que Ximena y Benito han colaborado en un sinfín de ocasiones, y en el que la tapatía ha sido una de sus principales musas a la hora de crear una colección, el diseñador agradeció a la exreina de belleza el haberlo acompañado en esta importante ocasión. “Gracias @ximenanr por ser parte de esta bonita experiencia”, expresó Santos en su perfil de Instagram junto a una serie de fotografías en las que mostró algunos detalles del look inspirado en Frozen que creo para Ximena.

Benito Santos siempre presente en los mejores momentos de la vida de Ximena

Además de haber diseñado especialmente para ella el vestido rojo con el que se coronó como Miss Universo en 2010, Benito ha creado dos colecciones inspiradas en la tapatía y en aquel icónico diseño, la primera de ellas en 2015, y una más llamada Musas que lanzó en 2020, con motivo del décimo aniversario de la coronación de la modelo. Sin embargo, en fechas recientes, Ximena Navarrete volvió a ponerse en manos del diseñador para la creación de uno de los ropones que su hija Ximena usó durante su bautizo, algo que sin duda fue sumamente significativo tanto para Benito como para la también presentadora. “¡Su primer vestido de Benito!”, confesó emocionada a ¡HOLA! México. Cabe destacar, que para esta ocasión Navarrete también lució un diseño de Benito, con el cual lució perfecta para la ocasión.

