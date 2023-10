Conmovida hasta las lágrimas, Ana Bárbara confiesa: 'Estoy pasando un momento familiar duro'

El especial momento que vive Ana Bárbara en el terreno profesional se ha visto opacado por las tensiones que se han desarrollado al interior de su hogar tras las acciones que han tomado algunos miembros de su familia, situación que ha llevado a la cantante a navegar por una montaña rusa de emociones encontradas. Ha sido bajo este contexto que la intérprete de Lo Busqué se ha abierto de capa ante las cámaras programa Despierta América para hablar del complicado panorama que enfrenta luego de las controversiales declaraciones de José Emilio Levy, el hijo de Mariana Levy y José María Fernández con quien mantenía una cercana relación hasta hace unos meses, así como el proceso legal que ha iniciado su hermano, Francisco Ugalde, quien alega ser coautor de varios de los éxitos de la artista, incluida la canción Fruta prohibida, la misma que el año pasado José Manuel Figueroa reclamaba como suya.

Con las emociones a flor de piel, Ana Bárbara habló del agridulce periodo que atraviesa a unas horas de subirse al escenario como parte de su Bandidos Tour: “Sigue la adrenalina igual, pero estoy nerviosa, emocionada, con sentimientos encontrados”, dijo haciendo hincapié en que sus temas son una ventana hacia su lado más personal, ya que gran parte de estos los ha escrito de su puño y letra, “Los shows en general tienen mucho derroche de energía. Como el 70 por ciento de las canciones, o sea, la mayoría son mías, es como contar una historia de mi vida, entonces es como una catarsis”.

Asimismo, la cantante se pronunció sobre la disputa de la autoría de sus canciones dejando en claro que dichos reclamos carecen de fundamento y veracidad: “En mi percepción es una de dos: o hay un exceso de ganas de tener eso, unas ganas de haber escrito esas canciones, lo cual es finalmente un halago, pero creo que viene derivado de un problema de las personas que se ponen a discutir, e incluso y dolorosamente, aunque sea mi familia”, comentó refiriéndose a la batalla legal que lidia en tribunales con su hermano.

Ana Bárbara expuso la tristeza con la que hace frente a su distanciamiento con algunos de sus seres queridos: “Es muy doloroso claro. Estoy pasando un momento familiar duro, y no necesito ni siquiera decirlo porque es evidente que cualquier ser humano que me está viendo y tiene una familia y hay problemas, sabe que se sufre cuando hay una problemática y más cuando sabes que no es verdad”.

La elegante respuesta de Ana Bárbara ante las declaraciones de José Emilio

La fortaleza de Ana Bárbara ante la adversidad

Con lágrimas en los ojos, la artista expresó sus deseos de que esta situación se solucione lo más pronto posible: “Ya quiero (que se resuelva), quiero que esté todo bien”, señaló asumiendo una actitud positiva pese a las dificultades, “Todo va a estar bien, yo sé, porque cuando haces las cosas con una amor incondicional, que es el amor de la madre, el amor de hermana, el amor de hija, todo se tiene que ir por un mejor camino siempre. Y voy a cantar así que tengo que estar bien”.

Si bien, Ana Bárbara compartió la alegría con la que abraza su carrera y, en especial su nominación al Grammy, aclaró que su éxito en el plano laboral no aminora el dolor que vive: “Estoy muy feliz”, comentó antes de poner sobre la mesa sus sentimientos más profundos, “No, no, ojo: para mí mi carrera es algo hermoso, y siempre le digo a mi público en mis redes sociales que son mis pedazos de mi alma, son mis bandidos, pero decir: ‘oye, ¿eso quita tu dolor?’ No. Es un bálsamo de amor, de que una familia fortalecida, como la he logrado con Ángel y estoy orgullosa de eso, te da la posibilidad de salir a hacer tus sueños, a producir, a componer, todo lo que yo hago porque acuérdate que Bordado a mano (su nuevo disco) se llama así porque lo hice prácticamente en 10 años”.

