Como nunca, Vanessa Guzmán habla del problema de ansiedad que padeció

Años atrás, Vanessa Guzmán consolidó una exitosa carrera en las telenovelas. Convertida en una de las actrices del momento, no solo aprendió a llevar de la mano la fama y la atención mediática sobre su persona, pues al mismo tiempo enfrentó un problema de ansiedad. Ante sus constantes cambios de actitud debido a esta situación, la actriz fue objeto de comentarios por parte de algunos de sus compañeros del medio, específicamente cuando se encontraba grabando en Argentina, periodo en el que, según recuerda, comenzó esta situación que posteriormente trabajó y atendió en terapia, procurando cada vez más su salud mental desde entonces.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Cómo descubrió sus problemas de ansiedad

Vanessa fue la invitada a conversar para el canal de YouTube, Anetteando, de Anette Cuburu, quien no dudó en preguntarle sobre ese momento en que recibió críticas por tener supuestas diferencias con sus compañeros. Fue en ese instante que la hoy fisicoculturista se abrió de capa para ahondar en lo que le sucedió. “Tuve una transición muy importante en mi vida, hay un antes y un después que es a raíz de que me voy a Argentina. No sé el momento exacto que te pudiera yo decir, no quiero culpar a nadie… pero yo creo que tiene que ver mucho el entorno en donde estás, la gente que te rodea para tener determinados cambios en tu vida, y yo desconocía que yo estaba empezando a desarrollar un problema de ansiedad…”, explicó.

Sin ningún filtro, Vanessa reveló que con el paso del tiempo comenzó a aislarse, a tal grado de que esta situación comenzó a incomodarle. “Amaba lo que hacía, amaba mi trabajo, amaba mis escenas, todo, pero empezó a ser muy pesado para mí, entonces mi mente estaba trabajando pero con muchas ganas de regresar y de volver, estaba y no estaba…”, dijo la intérprete, quien hasta entonces desconocía lo que le ocurría. “Cuando tú no tienes una estabilidad emocional, cuando no tienes un diagnóstico de un problema de salud mental porque hay que reconocerlo y así se dice, no es que uno esté loco, pero pertenece, la ansiedad y los problemas de ataques de pánico, viene de una cuestión psicológica, es algo emocional, entonces cuando no lo sabes no sabes ni para donde reaccionar, entonces un día estás bien y otro día no…”.

VER GALERÍA

Las consecuencias a raíz del padecimiento

Con total claridad, Vanessa recuerda cómo a raíz de su circunstancia comenzó a padecer las consecuencias. “Lo primero que hacía era como aislarme, me gustaba estar en mi camerino, tenía un montón de escenas, como que me enfocaba yo trabajando en lo mío… Siempre he cuidado mucho mi trabajo entonces hay proyectos, en otros más que en otros, que se presta para echar más desma… que llega el fin de semana y vámonos a la fiesta y pues yo no, yo ya era mamá… No te voy a decir que no lo hice, claro… He vivido de todo pero no tenía que ser como mi día a día, entonces cuando no encajas en eso eres la rara y si a eso le agregas todo lo que me estaba pasando…”.

Tras acudir con un especialista, Vanessa tuvo la esperanza de que todo estaba en orden, aunque después descubrió que aún había trabajo por hacer. “Me duró muchos años, y regresé después a un siguiente proyecto y yo dije: ‘Prueba superada’ y no. Y yo creo que tenía también mucho que ver con todo lo que yo personalmente estaba viviendo. Yo ceo que al final lo que vives en tu trabajo, si tu trabajo te está generando problemas y tú no lo sabes controlar y tener una buena comunicación con tu pareja te llevas eso a tu casa, al revés también… Es mucho rollo, si no tienes una guía o truenas en el trabajo o truenas con tu relación pero al final ese es el resultado final. Me tomó muchos años para darme cuenta, para empezar terapias, empezar tratamiento… y ya siento que hoy por hoy me es un poco más fácil encontrarme, hay altas y bajas…”.

'He sabido pedir disculpas'

Con el paso del tiempo, Vanessa ha podido hacer un balance de lo acontecido, asegurado que a pesar de las consecuencias a raíz de su ansiedad, ha podido resolver las diferencias que tuvo con algunas personas. “Perdí amistades porque yo me aislé, porque por alguna razón me absorbía en mi mundo, en mi casa, en mi vida y me alejé de muchas personas que su amistad fue muy valiosa. El tiempo me ha dado la oportunidad de reencontrarme con ellas otra vez. Sí he sabido pedir disculpas a quien sentí que en algún momento pude haber lastimado un poquito más que a otros…”, explicó.

VER GALERÍA