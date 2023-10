Aislinn Derbez se conmueve hasta las lágrimas por el estreno de la película de Eugenio Derbez

El lazo afectivo entre Aislinn Derbez y su padre, Eugenio Derbez, es cada vez más fuerte con el paso de los años. Para muestra, el apoyo que de manera mutua se brindan ante el emprendimiento de sus nuevos proyectos. Tras el reciente estreno de su más reciente película titulada Radical, Eugenio ha contado con el apoyo de su familia, y su guapa primogénita ha estado ahí para acompañarlo, siendo testigo de este importante momento que la ha hecho sentir enteramente conmovida tras presenciar la película. La actriz no solo expresó su sentir públicamente, pues su padre reveló a través de sus redes sociales una postal para el recuerdo, misma en la que aparece su hija emocionada hasta las lágrimas, una reacción que sin duda también tocó el corazón del cineasta.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Las palabras de Eugenio ante las lágrimas de Aislinn

Cercano como suele ser con sus seguidores en redes, Eugenio presumió la fotografía en donde se deja ver dando un fuerte abrazo a Aislinn. En esta instantánea, la actriz aparece derramando algunas lágrimas mientras su mirada se dirige hacia otra dirección y no a la cámara. Fue tal la ­emoción por este instante, que el actor publicó un sentido mensaje de agradecimiento a su hija, quien ha permanecido a su lado para brindarle su total respaldo de manera incondicional. “Me conmueve mucho ver la reacción de @aislinnderbez después de ver @radicalthemovie. Gracias, hija por compartir conmigo este momento. Gracias por acompañarme a la premiere. Te amo”, escribió el realizador en Instagram, ahora de visita en México para presentar esta película que lo tiene muy entusiasmado.

Para Aislinn, se trató de un acontecimiento muy importante acompaña a su padre a la premier. Ambos posaron felices para la lente, dando muestra de su complicidad entre padre e hija. Por supuesto, lucieron impecables atuendos para la ocasión, mientras que Eugenio apareció con un traje sobrio y elegante en color gris, Aislinn se decantó por un revelador conjunto con estampado de hojas en color azul y contraste en negro, mismo que coordinó con un top de encaje transparente. Sonrientes, compartieron abrazos para la lente de los fotógrafos, quienes no perdieron detalle de cada minuto del evento al que se dieron cita más personalidades del espectáculo mexicano.

VER GALERÍA

El conmovedor mensaje de Aislinn

Al igual que Eugenio, Aislinn abrió su corazón para abordar con total apertura lo mucho que logró conmoverla el nuevo filme protagonizado por su padre. Radical es así, según afirma, la historia llevada al cine, producida por su papá, que más ha logrado provocar en ella este tipo de reacciones. “Ayer fue la premier de Radical @radicalthemovie y decirles con palabras lo que esta peli movió dentro de mí se quedaría muy corto. Definitivamente es el proyecto que más me ha conmovido de @ederbez y me estalla el pecho de orgullo y amor…”, escribió en las primeras líneas de su publicación, por la cual ha recibido varios mensajes de sus seguidores, felicitando a Eugenio y deseándoles lo mejor a ambos, orgullosos ahora del nuevo papel con el que Derbez da muestra de su sensibilidad para contar historias a través de sus personajes.

Radical, una película inspirada en un maestro que llega a dar clases a niños en Matamoros, Tamaulipas, se desarrolla en un contexto violento, por lo que la presencia del profesor, interpretado por Derbez, deja una huella en los alumnos gracias al método de enseñanza con el que logra ir más allá de los establecido. Es así como el esperanzador relato tocó las fibras más sensibles de Aislinn, quien pidió a sus seguidores no perderse el filme. “La educación es de los temas que más me apasionan y deseo de todo corazón que esta película sea una semilla para inspirar a cambios radicales en la forma de educar a los niños…”, dijo, para luego dar detalles de los contenidos que compartió de la premier en su cuenta de Instagram. “En el video 2 sale el verdadero maestro Sergio, en la foto 6 sale Paloma de la vida real, y en la foto 10 se ve cómo acabé al final de la película…no podía parar de llorar. Vayan a verla con sus familias. No se la pueden perder”, expresó sincera la actriz.

VER GALERÍA