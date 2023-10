Ana Bárbara reconoce que ha atravesado por 'baches de dolor muy grandes'

Este ha sido un periodo un tanto agridulce para Ana Bárbara. Mientras continúa cosechando éxitos sobre los escenarios respaldada por su fiel público, la cantante hace frente a las diversas problemáticas familiares que recientemente han cobrado interés mediático, siempre dispuesta a tomar todo con calma y con la actitud más positiva. Así mismo, atraviesa por un periodo de cambios, luego de que dos de sus hijos, Jerónimo y José María, se hayan mudado recientemente de su casa. Con el corazón en la mano, la intérprete ahondó en los detalles relacionados con estos acontecimientos, sin dejar de expresar su postura tras los señalamientos que también ha recibido su prometido, Ángel Muñoz, con quien asegura todo marcha por buen camino.

En su reciente visita a México con motivo de su presentación en el Auditorio Nacional con el Bandidos Tour, la cantante concedió una sincera entrevista al programa Despierta América, espacio en el que reveló cómo se siente en medio de las recientes circunstancias familiares que han tenido lugar en su vida. “Si no tuviera yo esa ilusión o esa idea de que estas son etapas de la vida, que también incluso lo de mi rollo familiar, ¡¿qué estuviera haciendo el Auditorio (Nacional)?!, no estuviera haciendo nada porque he tenido baches de dolor muy grandes...”, dijo visiblemente tranquila ante las preguntas del presentador Jomari Goyso.

Ana Bárbara habla de los dos hijos que ya no viven con ella

Ser madre no es asunto sencillo, así lo ha dejado ver Ana Bárbara, quien se ha sincerado sobre esta faceta que tanto le apasiona. Después de todo, lo más importante para ella es inculcarles la disciplina, una tarea que cumple a cabalidad. “Hay una cosa que me libera de todo eso, entre comillas o momentáneamente, es como un bálsamo. Los niños tienen cierta forma de pensar, de sentir, no coincide con lo que tú quieres como madre, que son límites, reglas. Quieren como su propia ley, como soy mujer también y la mayoría de mis hijos son hombres, es también como difícil la hormona masculina, la testosterona…”, expresó entre risas.

En otro momento, la cantante también habló de José María, quien desde hace un tiempo vive con su padre, José María Fernández, El Pirru, en la ciudad de Cuernavaca. “Yo soy la mamá que los lleva a la escuela, los lleva a la gimnasia olímpica… esa parte yo la asumí incluso de Paula y Emilio. Y Chema tomó la decisión de irse con su papá, no es algo que yo haya querido, la verdad, te soy honesta. No, porque pienso que los niños están muy bien con la madre que está ahí encima de ellos…”, confesó durante la charla, en la que además expresó su sentir ante la presencia de su hijo Jerónimo en el Auditorio Nacional. “Estoy feliz, se me hace un nudo en la garganta, es un momento muy especial para mí…”, dijo.

Ana Bárbara defiende a su prometido

A lo largo de estas semanas, muchos comentarios se han hecho sobre Ángel Muñoz, el prometido de la también llamada Reina Grupera, quien ha echado por tierra todas esas versiones para reconocer a su futuro esposo, pues asegura él es un hombre de cualidades. “Han atacado a Ángel, te puedo decir que hemos tenido momentos sensibles pero que nos han mantenido más unidos que nunca y fuertes en la relación, lo cual me da mucho gusto, porque en otros momentos que la relación está solida y están (hablando) por todos lados, obviamente afecta y hay muchas relaciones rotas por eso, incluidas algunas mías…”, dijo. Del mismo modo, la intérprete hizo énfasis en el carácter de su pareja. “Ha sido una persona que ha estado en todos los momentos, es firme, es duro, sí lo digo y lo digo con todas las de la ley porque de alguna manera las mamás por naturaleza es una sobreprotección de que: ‘No quiere hacer ejercicio que no haga, no quiere ir a la escuela’, hay que ser responsable…”.

