A corazón abierto, Nicola Porcella habla de su lucha contra la depresión

Aunque Nicola Porcella ya era una figura conocida en los realities, su participación en La Casa de los Famosos le dio una mayor proyección que le permitió ganarse el cariño del público no sólo por su carisma y naturalidad sino también por la simpática mancuerna que ha formado junto al denominado Team Infierno, en especial con Wendy Guevara y Poncho de Nigris, a los que se unió recientemente en un divertido show que ofrecieron a sus fans en Monterrey. Desde su aparición en el mencionado programa de Televisa, los nuevos proyectos e invitaciones no han parado de llegar a las manos del guapo peruano, que tiene en puerta las grabaciones de la telenovela El amor no tiene receta, así como el próximo lanzamiento de su restaurante en la Ciudad de México. Agradecido por cada oportunidad de crecimiento profesional, el actor recordó un duro episodio que atravesó en el pasado y que le causó estragos no sólo en su vida emocional y personal sino también en el plano laboral.

Con el corazón en la mano, Nicola explicó cómo ha sido su lucha contra la depresión, condición con la que fue diagnosticado en el 2018: “Necesité siempre pastillas, pero nunca las quise tomar”, comenzó diciendo en una entrevista para el programa Hoy en donde narró lo duro que fue para él hablar en un principio de esta situación debido a los tabúes y estigmas que suelen haber en torno a los temas de salud mental, “Conforme pasaba el tiempo tenía rasgos súper depresivos, pero nunca quise aceptarlo porque la verdad sientes que te van a molestar o te van a decir que estás enfermo, o te van a decir que no, que son cosas tuyas. Entonces, conforme pasaba el tiempo, yo iba teniendo más estos rasgos”.

El actor relató el complicado proceso por el que pasó antes de aceptar las circunstancias en las que se encontraba: “Me llevaban de psicólogo en psicólogo, de psiquiatra en psiquiatra, y la verdad nunca seguí hasta ese momento una terapia constante porque me daba un poco de vergüenza, un poco de pena… (Comprendí) Que sufro de algo, que tengo un problema, que no era normal lo que estaba pasando”.

Tras sincerarse con su círculo más cercano sobre lo que estaba viviendo, Nicola habló de las decisiones que debió tomar una vez que empezó con la terapia, “Lo primero que me piden es que deje la televisión y la exposición porque era muy duro todos los ataques”, mencionó antes de rememorar una conversación que tuvo con su padre, quien aplaudió su fortaleza, “Mi papá un día me abrazó y me dijo: ‘Nicola te felicito, nunca he visto a ninguna persona que reciba tanto ataque y aguante tanto, y peor porque es algo que no has hecho, porque si lo hubieras hecho en fin lo pagas’. Gracias a eso estoy ahora con ustedes acá”.

Solidario con cada uno de los amigos que hizo en La Casa de los Famosos, Nicola asistió hace unos días a la premier del nuevo reality de Wendy Guevara para demostrarle su apoyo. A su paso por la alfombra roja, el peruano se mostró muy emocionado de lo cercana que está la apertura de su restaurante: “Lo estoy haciendo con mucho amor. Yo siempre lo dije, que en un momento de mi vida tuve muchas oportunidades y de repente no las aproveché y este es el momento que quiero aprovechar, que quiero capitalizar, que quiero hacer cosas para seguir creciendo no sólo en el ámbito televisivo, que para mí es el más importante, pero juntarme con la gente correcta para abrir este restaurante es como un sueño”, comentó en un encuentro con los medios recuperado por el reportero Edén Dorantes, “Le estamos metiendo toda la pasión del mundo, queremos traer un poquito de Perú para acá, pero mezclado con un poquito de México”.

