Kourtney Kardashian explica que un ultrasonido salvó la vida de su bebé

Hace unas semanas, todas las alertas se encendían cuando Travis Barker dejaba la gira de Blink 182 por Europa ante una emergencia familiar. La siempre activa en redes sociales, Kourtney Kardashian, no se encontraba publicando nada en su perfil de Instagram y poco después corrían los reportes de que había tenido que ser hospitalizada. Pasarían cinco días antes de que la misma Kourtney rompiera el silencio y explicara que el bebé que espera había tenido que pasar por una cirugía fetal. Agradecida, la mayor de las Kardashian no entraba en detalles, simplemente reconocía la labor del equipo médico y mostraba su aprecio a su esposo y su madre, quienes no se separaron de ella ni un minuto. Han pasado las semanas y en una situación ajena a lo que pasa en el día a día de las Kardashian, quienes suelen compartirlo todo con el público, Kourtney ha decidido guardarse esta situación tan íntima y delicada para ella. De hecho, hace unos días, explicaba que al ser todavía un tema complicado para ella, no ha podido hablar de él, pero espera poder hacerlo en el futuro, con el fin de poder ayudar a alguien con su propia experiencia. Durante el último trimestre de su embarazo, ahora Kourtney ha revelado que fue un ultrasonido, el que salvó la vida de su bebé, haciendo énfasis de que en Estados Unidos, son contados los procedimientos de este tipo que costean los seguros de gastos médicos, y como el haber pasado por uno fue determinante para que su bebé siga creciendo sano y fuerte previo a su nacimiento.

Al hablar con Vogue sobre su embarazo y lo diferente que ha sido con respecto a la espera de sus tres hijos mayores, fue que Kourtney dio una clave más en lo que sucedió aquel día. “Esa experiencia me abrió los ojos a todo un mundo nuevo de los embarazos que no conocía en el pasado. Fue aterrador. Después, supe que el seguro típicamente solo cubre dos ultrasonidos cuando estás embarazada, no tenía idea. Siempre he sido suficientemente afortunada para hacerme más de los que el seguro cubre, y fue uno de esos ultrasonidos que salvó la vida de mi bebé”. Aunque no ha entrado en detalles de lo que sucedió con su bebé, se sabe que pasó por una cirugía fetal.

Un embarazo diferente

En repetidas ocasiones, Kourtney ha dejado claro que este embarazo ha sido muy diferente a los primeros tres que tuvo. Ha de recordarse que ella y Travis deseaban enormemente tener un hijo juntos -mientras que la creadora de Poosh es ya madre de tres niños de su relación con Scott Disick, el baterista es padre de dos muchachos de su segundo matrimonio y considera a la hija de su ex una tercera hija-. Después de algunos intentos de fecundación in vitro, la pareja se había dado por vencida, cuando se enteraron de que estaban esperando a este bebé.

“Soy una de esas personas que está obsesionada con estar embarazada”, ha dicho la socialité en esta entrevista. Ahora, las cosas son diferentes, pues a sus 44 años, éste es considerado un ‘embarazo geriátrico’: “Esa palabra es simplemente una locura. Pero mis doctores son muy precavidos y he tenido muchas más restricciones que en mis otros embarazos. El primer trimestre fue no hacer ejercicio, no volar en aviones, no sexo. Después, en el segundo trimestre, podía hacerlo todo. Ahora, estoy de vuelta con todas las restricciones”.

Sobre el proceso para embarazarse, Kourtney ha sido muy abierta: “Me sentí muy presionada y empujada a la fecundación in vitro. Iba en contra de mi intuición, y no me sentía completamente preparada para lo que cuesta física y mentalmente”, comenzó a explicar sobre el proceso que resultó fallido para ella, “Simplemente nos embarazamos naturalmente. Era un sentimiento indescriptible. Sorpresa, después muy feliz, el miedo llega, la preocupación, pero recuerdo después el haber tenido gratitud”.

Las cosas esta vez son muy diferentes al pasado, pero la personalidad de Kourtney no ha cambiado tanto: “Nunca tuve un plan de nacimiento antes. Estaba tan relajada cuando se me rompió la fuente con Mason, me rasuré las piernas y me puse maquillaje. Esta vez, todavía no tengo un plan de nacimiento, excepto por hablarle al bebé todo el tiempo y decirle: ‘Todo va a estar increíble’”.

