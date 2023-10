Will Smith rompe el silencio tras las polémicas declaraciones de Jada Pinkett Después de que Jada Pinkett revelara que lleva siete años separada de Will Smith, el actor ha dado sus primeras declaraciones

Después de años de especulaciones y de constantes desmentidos por parte de la pareja, ha sido a través del libro de sus memorias que Jada Pinkett ha hecho una declaración que nadie esperaba, y es que según ha escrito, lleva separada de Will Smith desde hace siete años. Todas esas veces en las que se les veía juntos -sí, incluido aquel comentado episodio durante los premios Oscar-, la pareja acudía para mantener la imagen pública, más se encontraban llevando vidas separadas. De hecho, la misma Jada explica el asombro que le causó que en ese momento, Will se refiriera a ella como su esposa. ¿La razón para mantener esta separación en secreto? Según explica la misma actriz, porque todavía no estaban siquiera seguros de lo que esto representa para ellos, mucho menos para explicarlo al mundo entero. Desde aquellas primeras declaraciones cuando se dieron a conocer los primeros extractos de Worthy, el libro de memorias, Jada ha matizado sus declaraciones. Tal como dijo desde un principio, no hay planes de un divorcio, pero ahora habla de la posibilidad de ver una nueva vida en la que su amor sea protagonista. Ante esta situación, Will había mantenido silencio, pero con los días, hizo su primera publicación en redes sociales. En medio del huracán de noticias y declaraciones alrededor de su situación con la madre de sus hijos menores, el actor ha decidido romper el silencio, y hacer referencia -de forma velada- a lo que está sucediendo en torno a su matrimonio y las reacciones que se han dado ante la noticia de su separación.

Las palabras de Will Smith

Ha sido a través de un correo electrónico publicado por el New York Times que se lee: “Cuando has estado con alguien por más de la mitad de tu vida, se impone una especie de ceguera emocional, y puedes perder fácilmente tu sensitividad a los matices escondidos y las bellezas sutiles”. Dentro de este mensaje que el actor escribió como una respuesta al libro publicado por la madre de sus hijos menores, se hace también énfasis a que Jada: “vivió una vida más al límite de lo que él se daba cuenta, y que es más resiliente, inteligente y compasiva de lo que él entendía”.

Estas no fueron las últimas palabras que Will escribió sobre el libro, durante el podcast On Purpose with Jay Shetty, se leyó una carta que el actor envió con respecto al libro de Jada: “Te aplaudo y te honro. Si hubiera leído este libro hace 30 años, definitivamente te hubiera abrazado más. Empezaré ahora. Bienvenida al club de los autores. Te amo sin cesar. Ahora ve a tomar un poco de Merlot y descansa”. Conmovida, al escuchar el mensaje, Jada dijo: “Eso es hermoso. Por eso no me puedo divorciar de este bromista”.

Antes de que se publicaran estas primeras declaraciones del actor -que no se sabe si fueron escritas previo a que se diera a conocer su separación-, Will dejó clara su postura ante la polémica que se había levantado, al compartir un video desde un barco, con la sencilla leyenda: “Notificaciones apagadas”.

No hubo infidelidades de por medio

En medio de la ola de declaraciones que se han dado tras la noticia de su separación, Jada ha querido tomarse el momento de desmentir los muchos rumores de infidelidad que hay alrededor de su matrimonio. Al hablar con su madre, Adrienne Banfield Norris, en TalkShopLive, fue ella quien quiso tomar el tema: “Solo quería decirles a ustedes que separarse fue una decisión que tomaron los dos. Los dos están separados. Tú no engañaste a Will”.

Ante esto, Jada confirmó lo que dijo su madre: “Solo necesito que la gente sepa que no engañé a Will Smith. No importa lo triste que se viera en esa mesa”, dijo haciendo referencia a aquel capítulo de Red Table Talk cuando de forma muy llamativa, Jada confirmó haber tenido un ‘enredo’ con August Alsina, durante un momento complicado de su matrimonio.

En un tono más amable de sus primeras declaraciones sobre este tema, Jada siguió hablando de su relación: “Sobre Will, mi relación con él, saben, pasamos por un período largo de separación, para poder continuar separados y continuar juntos. Y parece como que hemos llegado a un lugar verdaderamente hermoso juntos”. No se sabe a ciencia cierta a qué se refiere con esto, pero mucho se ha hablado sobre una respuesta por parte de su equipo de relaciones públicas ante las reacciones a sus primeras declaraciones sobre este tema.

