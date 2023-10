La contundente razón por la que Fernando Colunga no usa redes sociales

Más allá de su trabajo en la televisión y los escenarios, la vida personal de Fernando Colunga sigue siendo un misterio para sus fieles seguidores y el público testigo de su prolífica trayectoria. Su regla de oro, la inquebrantable, ha sido mantener este aspecto de su entorno bajo total hermetismo, compartiendo de manera esporádica detalles de lo que acontece en este ámbito, como recientemente lo hizo en entrevista con Mara Patricia Castañeda, en donde confirmó tener pareja. Dar prioridad a la preservación de su privacidad ha implicado para el protaginista de historias como La Usurpadora o María la del Barrio, no caer en la tentación de las redes sociales, la herramienta fundamental para muchos famosos, aunque no para Colunga, quien ha confesado la principal razón por la que prefiere no tener actividad en ninguna plataforma y apegarse a la tradición de consentir al público como solía hacerse en el pasado.

¿Por qué Fernando Colunga no usa redes sociales?

En una íntima conversación con Mara Patricia, el galán de telenovelas, que recién ha regresado a Televisa para protagonizar una versión del melodrama El Maleficio, respondió a la pregunta del por qué no usa las redes sociales, revelando no desconocer su funcionamiento el cual le genera sorpresa ante la manera en que ciertos temas cobran relevancia en el día a día. “Las entiendo muy bien porque las estudio, porque me llama muchísimo la atención el que mueve los hilos, no me gusta los hilos que mueve pero me encanta ver la capacidad de manipulación y la capacidad de inteligencia para decir: ‘La tendencia es que hoy todos nos vistamos de chango’, y todo el mundo se viste de chango. Lo que me interesa es ver la capacidad de ese ser humano, por encima de tantos, para poderlos mover…”.

Par ser puntual y claro en su respuesta, Colunga expuso el principal motivo por el que permanece alejado de las redes. “Que no las use no quiere decir que no las estudie, no las uso yo a nivel personal porque creo que el tiempo que tengo lo ocupo en trabajar y en tartar de dar lo mejor de mí. El otro tiempo que me sobra es para mí y para mi familia y el otro pequeño tiempo que me sobra no es el suficiente para atender al público como se merece. Yo abrir una red social para que les conteste un día de estos, no…”, afirmó durante la reveladora plática de poco más de una hora, la cual discurrió en un ambiente de confianza y cercanía entre la reconocida anfitriona y el galán de cine, teatro y televisión.

¿Cómo hace Colunga para mantener contacto con sus fans?

Con el paso del tiempo, Colunga se percató del gran impacto que ha tenido su trabajo en la televisión más allá de las fronteras mexicanas. Debido a ello, puso en marcha una estrategia que mantiene vigente hasta el día de hoy, dejando que sus seguidores alrededor del mundo tengan la libertad de interactuar entre ellos, ¿de qué forma lo ha logrado? “Prefiero tener la página que he tenido toda la vida que es Colunga Team, en donde en realidad yo la hice como un host para que las fans de otros países se conocieran y convivieran y pudieran tener una relación de intercambio y de cosas, más que yo ser el protagonista, porque los protagonistas son ellos…”, explicó en la conversación.

A pesar de los cambios tan vertiginosos en las formas de comunicación existentes entre una celebridad y su público, Colunga reitera su deseo por mantenerse fuera de las redes, siempre con la firme idea de que sea su trabajo el que hable por sí mismo, una regla máxima que ha cumplido desde que por primera vez apareció en televisión interpretando a sus ya conocidos personajes. “Yo veo gente en las redes sociales y digo: ‘¿Por qué no se fija lo que tiene atrás? Ni siquiera se fijó en el back de la foto que tomó’. Esto es la vida que se vive ahora, una vida mucho más rápida, mucho más instantánea, pero te digo, no estoy ajeno a ella para nada, me gusta estudiar el por qué más no participar porque prefiero participar entregándoles lo mejor de mí en mi trabajo…”, confesó en la plática.

