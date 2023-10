Leonardo Lozanne se abre de capa sobre las diferencias que tuvo con Sandra Echeverría

Durante los años en que fueron matrimonio, Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría mantuvieron total hermetismo sobre su vida privada. Con la finalidad de preservar lejos del ojo público su entorno familiar, cumplieron con esta regla al pie de la letra, tal como lo han hecho actualmente, tras haber confirmado su ruptura amorosa. De manera esporádica, la expareja también ha abordado diversas situaciones de su pasada vida juntos, siempre con respeto y sin dejar a un lado la discreción, como ahora ha ocurrido con De Lozanne, quien habló durante su intervención en Miembros al Aire, programa del que es conductor, de una diferencia que sostuvo con su ex hace ya varios años, misma que lograron resolver gracias al diálogo.

La diferencia entre Leonardo de Lozanne y Sandra

Con total apertura, De Lozanne participó en la charla con la psicóloga invitada al foro, Ariadna Pulido, quien abordó con los conductores la pregunta de cómo y cuándo presentarle a los hijos a la nueva pareja. Tras varios minutos de charla y de analizar los aspectos ligados a los tipos de familia, se puso sobre la mesa el tema de las parejas en donde solo uno de ellos es padre o madre de sus pasadas relaciones, lo que motivó a Leonardo a compartir su experiencia. “Creo que por la ilusión que tienes de la relación (dices): ‘Encontré una persona, sí va a funcionar y ahora sí’, negocias y en mi caso sí hablamos del hijo, yo no quería más hijos, yo tenía dos y ella no tenía y quería. Fue un conflicto, fueron meses. Pero al final del día si no estás cien por ciento seguro de entrarle no hay que ceder…”, explicó durante la conversación.

El músico y conductor fue más allá tras las preguntas de la psicóloga, quien quiso saber si se encontraba arrepentido de sus decisiones o si se había sentido culpable en algún momento. “No me arrepiento de haberlo hecho. No, la verdad que no (entré en culpa). Está bien, pero sí creo que es un factor que complicó mucho la relación…”, agregó el músico tras las preguntas de la especialista. En medio de la plática, Juan Soler, también presente en la mesa, opinó al respecto, palabras que fueron escuchadas con atención por De Lozanne, quien apuntó: “Una negociación, pero no es lo mejor, en mi experiencia…”, dijo el intérprete. “Una cosa es la negociación de un hijo cuando ya tienes dos, pero el otro lado también es: ‘Voy a tener un hijo con él, que ya tiene dos’…”, agregó.

La ruptura de Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría

Fue a finales de agosto pasado cuando Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne daban luz sobre el término de su relación sentimental. Días después ambos confirmaron que tras su fallida reconciliación habían tomado la decisión de emprender caminos separados, aunque manteniendo el lazo de cordialidad por el bien de su familia. “Nada, es la vida. Pero bueno, nos quedamos tranquilos que hicimos todo lo posible y estamos viendo el bienestar común que es lo más importante…”, dijo De Lozanne en entrevista con los medios de comunicación luego de finalizar su presentación en la obra Vaselina. En ese espacio, y a pregunta expresa sobre si existe la posibilidad de una reconciliación con Sandra, dijo: “Cualquier cosa puede pasar, no tengo la bola mágica pero por lo pronto no. Pero estamos bien, yo estoy muy contento, con muchísimo trabajo, hoy vino Andrés, mi hijo, que está emocionadísimo con la alfombra, mis hijos muy bien que es lo más importante…”.

Del mismo modo, Sandra ha tocado el tema de su ruptura con Leonardo siendo discreta, aunque revelando un poco de cómo se siente en este momento. “Ahí vamos, mejor cada día, sanando, me estoy dedicando muchísimo a mi trabajo emocional. He ido con psicólogos, con psiquiatra, con Theta Healing (método de meditación), he leído libros de todo tipo y he estudiado de todo esto, y me ha ayudado mucho a salir de todo esto. No te voy a salir que ya estoy bien, de repente tengo mis momentos maravillosos y de repente estoy en el piso como un tapete, pero es parte del proceso del duelo…”, contó en entrevista con Chano Jurado para su canal en YouTube.

