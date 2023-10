Qué ha dicho Glenda Reyna cuando le preguntaron sobre Eiza González y Mario Casas

Si bien, Eiza González suele acaparar titulares gracias a sus trabajos en la pantalla y a sus increíbles looks, en las últimas semanas la atención se ha centrado sobre su vida amorosa, debido a que ha sido ligada sentimentalmente a otra estrella del cine y la televisión: Mario Casas. Y es que la protagonista de películas como Baby Driver y Ambulance fue vista en compañía del español en plan muy cariñoso y cómplice en Roma, lo que desató las alarmas entre los fans de ambos famosos. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una confirmación de parte de ellos, a pesar de la emoción que ha causado la posibilidad de que entre ellos esté naciendo un nuevo romance. Es por eso que la prensa, al encontrarse con Glenda Reyna a su salida de las instalaciones de Televisa, madre de la actriz, no ha dudado en cuestionarla en torno a este tema, pues sin duda, el posible romance entre Eiza y Mario ha generado todo tipo de reacciones. Sin embargo, la modelo ha preferido ser discreta y se limitó a dejar en claro que lo único que le interesa es que su hija sea feliz.

Lo que ha dicho Glenda Reyna sobre la vida amorosa de Eiza

Con total sinceridad, pero procurando la discreción que tanto la ha caracterizado, Glenda respondió a los cuestionamientos de los medios que la abordaron, mostrándose un tanto desconcertada, pues aseguró no saber nada respecto a la vida amorosa de su retoño. “Ya sabes que yo no veo, no oigo, no existo, no nada... vengo con tres chiquillos que tengo que cuidar”, dijo Reyna, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes. Ante la insistencia de la prensa de saber un poco más respecto a todo lo que se ha dicho sobre Eiza, la madre de la intérprete reiteró su posición respecto a no estar al tanto de lo que sucede en la vida sentimental de la actriz. “Jovenazos, de verdad, no tengo nada qué decir, es que qué les voy a compartir chicos hermosos, de verdad... Les voy a decir algo, ahora sí que feliz, feliz. Feliz de que ella esté feliz, y no sé en qué anda. Feliz siempre de que ella sea feliz", agregó.

Al ser cuestionada sobre Mario Casas y todo lo que se dice en torno a él, la modelo aseguró no estar al tanto de la vida del guapo español. “No lo conozco, no sé nada, cuéntenme qué saben”, dijo entre risas, por lo que insistió en dejar en claro que lo único que le interesa es que Eiza esté bien. “Es una niña feliz, no hoy, siempre, está feliz, está haciendo su vida, está logrando sus sueños, viaja, trabaja muy duro y es muy talentosa, es una gran hija”, dijo de lo más orgullosa.

¿Le gustaría ver a Eiza vestirse de novia?

Finalmente, cuando se le preguntó sobre si le gustaría ver a Eiza llegar al altar y formar una familia, Glenda Reyna se mostró ilusionada al respecto; sin embargo, resaltó que quien tiene la última palabra en ese tema es su hija. “Nada me va a hacer más feliz que decir 'mi hija está feliz y dichosa, pero ahorita'... sí me gustaría verla en el altar. Qué les puedo yo decir, de verdad que todo lo que le hace feliz me hace feliz, pero no me comprometan, yo no soy la novia ni a mí me están ligando, yo doy vistos buenos en mi cabeza”, compartió.

Así comenzaron los rumores

Las especulaciones sobre un posible romance entre Eiza y Mario comenzaron desde mucho antes de que los actores fueran visto en Roma. Y es que para nadie fue irrelevante el coqueteo que los artistas han mantenido en redes sociales, donde han intercambiado mensajes y comentarios, sin importar lo que los demás pudieran pensar o decir. Después de que el actor publicara una impactante foto suya subido en una moto, una seguidora le preguntó a Mario Casas para cuándo un tercer filme de Tres metros sobre el cielo. Para sorpresa de los usuarios, Eiza González intervino en la conversación para hacer la misma petición. "¡Por favor!", escribió en mayúsculas.

