Como nunca antes, Fernando Colunga habla de su pareja

De manera gradual, Fernando Colunga retoma su lugar en la vida pública, motivado por su reciente regreso a Televisa, ahora con una nueva versión del clásico de las telenovelas El Maleficio. Con ello, el galán de clásicos melodramas como María Mercedes y La Usurpadora, vuelve a los espacios de entrevistas, esta vez para compartir aspectos poco conocidos de su vida personal, especialmente de lo que ocurre en su entorno sentimental. Según ha dejado saber, a la par de sus oportunidades profesionales, disfruta de una relación amorosa que lo tiene pleno, pues su mujer, como suele referirse a ella sin revelar su identidad, lo apoya de manera incondicional, consciente de los sacrificios inherentes a su carrera como actor, a la que ha dedicado gran parte de su vida desde la juventud.

¿Qué dice Fernando Colunga de su pareja?

Dispuesto a conversar sobre los acontecimientos que han marcado su vida, Colunga se abrió de capa en entrevista con Mara Patricia Castañeda, quien en un instante no dudó en tocar el tema de los asuntos amorosos. Tras abordar lo difícil que suele ser cuidar de las relaciones personales cuando se tiene una rutina de mucho trabajo, en medio del ojo público, dijo: “Este negocio es muy complejo, es un negocio que te demanda mucho, que te absorbe el alma, te absorbe el corazón, te absorbe un montón de cosas, entonces lo que me sobra de mi alma, de mi corazón es para mí, es para mi mujer, es para disfrutarlos, pero nada más para nosotros…”, expresó al referirse al interés mediático que suele generar su vida privada.

En otro momento de la plática, Colunga fue puntual sobre el respaldo que le brinda su pareja, a quien prefiere mantener en el anonimato, pues desde hace varios años estableció como regla no exponer más esta parte de su entorno, algo que ha cumplido al pie de la letra. “Yo estoy contento, me va muy bien, me tratan muy bien y me aguantan que no está fácil… Obviamente, si volvemos a lo que es nuestro trabajo, es bien demandante y es difícil… Tú sabes que este negocio es demandante y cuando trabajas es difícil que alguien entienda la situación, afortunadamente mi mujer lo entiende y me apoya que eso es lo más importante…”, expresó el intérprete con una gran sonrisa sin ahondar en más.

¿Por qué Colunga no habla públicamente de su vida amorosa?

En confidencia con Mara Patricia, el actor despejó las dudas en torno al hermetismo que ha mantenido al ser cuestionado por su vida sentimental, explicando la raíz de esa actitud que ha mantenido firme desde hace varios años. “Yo tenía una muy buena relación, me iba muy bien, el día que se hizo pública se volvió un desastre, entonces aprendí de esa manera. Pero además me di cuenta que en todo ese proceso ni me dio más para la carrera, me di cuenta que no era el camino que yo quería tomar; utilizar a nadie ni que nadie me utilizara a mí para tartar de figurar, la verdad es que decidí que ese no era mi camino…”, contó el intérprete. “Me he encontrado, viniendo con mi mujer, un montón de gente en los aviones, periodistas verdaderamente respetables y nada más les da risa y me dicen: ‘No te preocupes, no voy a decir nada porque sé cómo eres tú y no quieres embarrar tu vida privada, te lo respeto’, porque además yo he mantenido como esa coherencia toda mi vida, no me va a dar más, no me va a dar menos y sí me lo va a desgastar…”.

¿Fernando Colunga quiere tener hijos?

Al hablar de manera discreta de su pareja, Colunga también se abrió para expresar si desea o no convertirse en papá, una circunstancia sobre la que ha meditado a lo largo de estos años, reconociendo que si en el pasado eso no ocurrió fue por circunstancia del destino. “Yo todavía estoy en el proceso. Yo soy niñero, también lo he dicho varias veces, yo nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido realmente es porque la vida no había querido que lo hiciera. De alguna forma me había ido sacando, por eso hace rato que me decías del destino te digo: ‘Sí, yo sí creo en el destino’, porque la vida de momento como que te lleva por otro camino…”, afirmó.

