Después de la tempestad, la emocionante forma en la que Fedez celebró su cumpleaños

Los últimos años no han sido fáciles para Fedez, a pesar de que a su corta edad ha conseguido gran fama internacional y con Chiara Ferragni ha formado una hermosa familia, su salud ha sido una constante batalla. Hace un año, de forma inesperada, el músico italiano anunciaba que se le había diagnosticado un cáncer pancreático poco frecuente -sobre todo en alguien de su edad-, en tan solo una semana se tomó la decisión de operarlo y después de una larga recuperación, regresaba a las redes sociales, para agradecer el cuidado del equipo médico que le salvaba la vida por primera vez. Después de esto, a inicios de este año, las alarmas se encendieron cuando se hizo notorio un silencio en las redes sociales, provocando todo tipo de especulaciones, sin que nadie imaginara lo que realmente pasaba. A través de un conmovedor video, Fedez contaba que un cambio en los antidepresivos que tomaba desde su lucha contra el cáncer, provocó una reacción adversa en su sistema nervioso, haciéndole difícil desde hablar, hasta poderse parar en algún momento. Semanas después, recuperado, retomaba sus actividades y todo apuntaba a que iba por buen camino. No fue, sino hasta hace un par de semanas, que nuevamente, se dio una mala noticia. Cuando se supo que Chiara había abandonado la Semana de la Moda de París por una emergencia familia, la mirada se volteó inmediatamente a Fedez, quien una vez más, fue el encargado de anunciar que había sufrido una hemorragia, por la que había necesitado dos transfusiones y estaba hospitalizado; solamente dos días después de esto, sufría una nueva hemorragia y necesitaba una tercera transfusión. Afortunadamente, días después salía del hospital, justamente en vísperas de su cumpleaños 34. Fue así que este fin de semana, el músico ha celebrado, primero con su familia y después de una manera sumamente significativa para él.

Los festejos comenzaron de la mejor manera, con sus dos hijos, Leone y Vittoria, en brazos, acompañado por Chiara y con sus padres detrás de cámaras. Junto a una imagen de este momento, en el que sus pequeños le cantaron por su día, Fedez escribió: “Tengo 34 años…agradecido con mi familia por el amor que me da cada día. Gracias a todos por sus felicitaciones”. Enamorada, la influencer escribió también a su marido: “El cumpleaños más feliz a mi esposo Fedez. La primera foto es una de las que más veo de nosotros, porque es la que aparece en mi teléfono cada vez que me llama. Gracias por crear una familia conmigo, gracias por siempre estar a mi lado, en los buenos y malos momentos. Te amo. Feliz cumpleaños”.

El viaje prometido

Que si a tan solo una semana de su alta hospitalaria, parecía que los festejos serían discretos, el doctor de Fedez le había hecho una promesa que le ha cumplido por su cumpleaños, el permiso para realizar un viaje muy significativo. Es bien sabido que desde que era muy joven, Fedez era fanático de Blink 182, pero la admiración que sentía con la agrupación se volvió un lazo inquebrantable cuando fue diagnosticado con cáncer, misma enfermedad con la que había luchado Mark Hoppus, uno de los integrantes de la banda. Al saber de su enfermedad, Fedez se puso en contacto con Mark, y desde entonces se han encontrado en un par de ocasiones. Al parecer, Federico -nombre real del italiano- tenía planeado asistir al concierto de la banda en Puglia, justamente cuando estaba hospitalizado, por lo que perdió esa oportunidad, pero el doctor le prometió que, si se recuperaba, lo dejaría volar a Manchester para verlos. Y así ha sido.

Fedez contó esto a través de sus redes, escribiendo: “Blink 182 ha representado una infinidad de cosas en mi vida: fueron mi primer concierto en quinto de primaria, fueron la banda sonora de mi adolescencia y el motivo por el que comencé a hacer música (ahora ya saben a quién culpar). Entonces, un día durante un directo de Twitch de Mark, mis fans le escribieron y a partir de ese momento, comenzamos a conocernos, a través de mensajes esporádicos en Instagram. En junio de 2021, Mark anunció que enfrentaba un linfoma en etapa cuatro, me rompió el corazón y nunca imaginé que me encontraría en una situación similar un año después”.

“Antes de operarme de cáncer de páncreas, tenía en mis manos el disco Enema of the State firmado por Mark, (y) él me escribía constantemente para saber cómo estaba. Se creó una especie de vínculo entre nosotros, quizá porque inconscientemente sabemos que somos dos sobrevivientes. Nos conocimos personalmente unos meses después de la operación, nos despedimos sabiendo que en octubre del 2023 nos volveríamos a ver en su concierto en Bolonia. Lamentablemente, el 28 de septiembre fui hospitalizado y dado de alta el mismo día del concierto, no estaba en condiciones de salir de casa. Pero el médico me hizo una promesa: ‘Si tus análisis de sangre son aceptables, podrás ir al concierto de Blink el día de tu cumpleaños en Manchester’”, continuó relatando.

“Y aquí estoy, frente al escenario, escuchando a Mark contar cómo esta gira lo salvó de la depresión de la enfermedad, vi a mi esposa, le di la mano, ambos con lágrimas en los ojos, porque sabemos lo que significa todo esto. Un círculo cerrado, el mejor cumpleaños de todos los tiempos”, finalizó el músico.

