Así fue la historia de amor entre Will Smith y Jada Pinkett

Will Smith y Jada Pinkett se encuentran en el ojo del huracán, esto luego de que la presentadora confesara durante una entrevista promocional de su autobiografía ‘Worthy’ (próxima a publicarse el 17 de octubre) que ha estado separada del actor desde hace siete años. Lo anterior causó revuelo pues desde su matrimonio en 1997 se les había considerado una de las parejas más sólidas de Hollywood, lo anterior sin contemplar que desde 2016 —año del distanciamiento— se les ha visto en infinidad de eventos y alfombras en calidad de pareja, o al menos eso es lo que creíamos. Tras afirmar que haber estado con Smith llegó a hacerla sentir infeliz por momentos, hacemos un breve repaso de su historia como pareja, desde su primer encuentro hasta los escándalos que pusieron al borde su relación.

Un romance ficticio truncado que prosperó en la realidad

La pareja se conoció en 1994 durante la producción de la exitosa serie televisiva de comedia ‘The Fresh Prince of Bel-Air’ (conocida en español como el Príncipe del Rap). Para entonces Will ya era un actor posicionado en la industria cuyo rol protagónico en la sitcom más vista del momento le valió aún mayor reconocimiento, mientras que Jada, de apenas 19 años, estaba en búsqueda de un papel que cimentara de forma sólida su carrera como actriz. Pinkett audicionó para el papel de Lisa Wilkers, interés romántico de William en la ficción, mismo que le fue negado no por la falta de talento o profesionalismo, sino por su estatura. Aunque la opción de compartir créditos, espacios y tiempos de filmación había llegado a su fin, ello no fue impedimento para que sus caminos se unieran en lo privado, eso sí, debieron esperar un par de meses. En ese momento Smith sostenía un matrimonio con la actriz Sheree Zampino, madre de su primogénito Trey, a quien le solicitó el divorcio en 1995, mismo año en que por fin concretó su noviazgo con Jada.

El protagonista de ‘Hombres de negro’ ha declarado en más de una ocasión que la decisión de terminar su primera unión resultó sumamente complicada, pues sus ideales apuntaban más a la concepción de un solo matrimonio en la vida. En entrevista para el programa ‘Red Table Talk’, conducido por la propia Jada, el actor calificó al hecho incluso como un fracaso personal. “Con Sheree y con Trey fue un momento muy difícil. El divorcio ha sido el mayor de mis fracasos”, comentó. Además, explicó que el motivo principal que lo llevó a tomar esta decisión fue el darse cuenta que Sheree no era la indicada para compartir el resto de su vida. “Me di cuenta de que no estaba con la persona con la que se suponía que debía estar (…) Estaba sentado en un excusado y lloraba y reía sin control, sabía que Jada era la mujer con la que se suponía que debía estar”. Una vez formalizada la relación, la pareja se convirtió en un fuerte atractivo para la prensa y opinión pública en general, sobre todo por la felicidad, estabilidad y complicidad que irradiaban en cada alfombra roja o evento público al que asistían. En 1996, en entrevista para People, Will catalogó su nueva etapa de vida como algo “sorprendente”, pues por primera vez encontró la autenticidad que solo había conocido en su familia. “Uno no se da cuenta de todos los muros que construye en su mente y en su corazón hasta que llega alguien y los derriba. Aparte de mi madre, Jada es la primera persona con la que puedo compartir lo que pienso y lo que siento con tanta libertad”, comentó.

Los primeros meses de relación

En su libro de memorias, el actor dedicó un capítulo completo a lo intenso y tórrido que resultó su romance con Jada durante los primeros cuatro meses de noviazgo, clasificando como “espectacular” esta etapa. “Bebíamos todos los días y hacíamos el amor cada día y en múltiples ocasiones, durante cuatro meses seguidos. Empecé a preguntarme si se trataba de una competición entre nosotros. Sea como fuere, yo sólo me preocupaba por las dos posibilidades: una, que fuera a satisfacer sexualmente a mi mujer, y dos, que pudiera morir intentándolo”, bromeó el artista estadounidense. Los primeros tres o cuatro meses fueron un torbellino muy romántico, tan salvaje como nuestros cuerpos podrían manejar: encajamos con tanta naturalidad, y nuestras energías se combinaron exponencialmente de una manera que parecía que éramos más como viejos amigos que como nuevos amantes. Teníamos un lenguaje tácito, y todo floreció".

El compromiso y una boda no tan deseada

Dos años después de iniciada su historia, Will le propuso matrimonio de una forma inusual, impulsiva, pero sumamente memorable. En entrevista para la revista antes mencionada, el histrión dio algunos detalles: “Le dije: ‘Oye, podríamos estar casados. ¿Quieres casarte conmigo?’ Sin planearlo. Sin anillo. No fue la clásica propuesta de matrimonio. Ella dijo que sí. Es realmente extraño cuando vives el tipo de estilo de vida que vivimos: La simplicidad se convierte en la joya”. El evento se llevó a cabo el 31 de diciembre 1997, tan sólo un mes después, en Baltimore, Maryland. Para evitar que se filtraran los detalles a la prensa, la pareja hospedo a sus invitados en el Harbor Court Hotel y en el Tremont Plaza y, la mañana de la ceremonia, les entregó sobres cerrados con instrucciones para llegar a la boda.

En ese momento ambos ya esperaban la llegada de su primer hijo en común, Jaden, aunque no tenían conocimiento del embarazo. En 2019 Jada confesó que ella no estuvo realmente convencida de contraer matrimonio, aunque aceptó llevar a cabo la tradición social con miras a que el resultado fuera favorable. “Nunca quise casarme. Pero mi madre me decía: 'Tienes que hacerlo' -es tan de la vieja escuela- y Will quería una familia. Así que pensé: 'Está bien, quizá sea mejor’”.

La evolución del amor y la confianza

En 2011 la pareja enfrentó la primera gran crisis mediática, cuando medios especializados en el mundo del espectáculo pusieron sobre la mesa la narrativa de una posible infidelidad por parte de Jada con el cantante Marc Anthony (que estaba recién distanciado de Jennifer López), lo que habría llevado a la pareja hacia una inminente separación. De inmediato el matrimonio negó las acusaciones y declaró: “Aunque somos reacios a responder a este tipo de informes de prensa, los rumores que circulan sobre nuestra relación son completamente falsos. Seguimos juntos y nuestro matrimonio está intacto". De igual forma el representante de la también productora señaló como falacias los rumores sobre la vida privada de Pinkett. “Todos los rumores relacionados con Marc Anthony y Jada son falsos. Completamente falsos. En cuanto a las especulaciones sobre una supuesta separación entre Will y Jada, no voy a hacer más comentarios sobre su vida personal".

Pero ese fue sólo el primero de múltiples embates que, aunque engañosos, han permitido con el paso del tiempo descifrar el tipo de relación que Jada tiene al día de hoy con Will. En 2013 corrieron rumores sobre le presunto matrimonio abierto que ambos sostenían, a los que de nueva cuenta Pinkett hizo frente, ahora mediante su cuenta de Facebook; sin embargo, ello dejó más dudas que repuestas: “Will y yo, ambos, podemos hacer todo lo que queramos, porque confiamos el uno en el otro. Esto no significa que tengamos una relación abierta... esto significa que tenemos una relación creciente", escribió en redes. A ello se sumó lo dicho en entrevista para Howard Stern, en la que se dijo consciente de que un hombre se sentirá atraído hacia otras mujeres y que ello no necesariamente se traduce en una infidelidad o en la pérdida de amor.

En 2015 Smith hizo lo propio y en su muro social colgó el siguiente mensaje: “En circunstancias normales, no suelo responder a las tonterías. Porque es algo contagioso. Pero tanta gente me ha dado su más sentido pésame (…) En aras de la redundancia, la repetición, una y otra vez: Jada y yo no nos estamos divorciando. Les prometo a todos que si alguna vez decido separarme de mi reina, se los diré yo mismo”.

El factor August Alsina

En junio de 2020 la estabilidad por la que atravesaba el matrimonio se quebró una vez más, esta vez a partir de declaraciones de August Alsina, amigo de Jaden que en entrevista para Angela Yee afirmó haber sostenido una relación con Jada a la par de su relación con Will, por lo que su acuerdo sería abierto. Incluso llegó al grado de decir que el propio Smith les dio la bendición, hecho que fue rotundamente negado por el equipo de management de Pinkett. “De hecho, me senté con Will y tuve una conversación sobre la transformación del amor, sobre la forma de vida que lleva un matrimonio y que no implica el romanticismo… me entregué totalmente a esa relación durante años de mi vida y me sentí amado profundamente, recibí mucho amor de ella”, dijo el rapero. El escándalo fue tal que Jada y Will se vieron en la necesidad de aclarar frente a cámaras lo sucedido. "Decidimos que íbamos a darnos un período de tiempo para tratar de averiguar cómo ser felices", dijo Will, mientras que Jada añadió: "A partir de ahí, a medida que pasaba el tiempo, veía más a August... Sí, era una relación, absolutamente".

Dicho esto, Jada negó que Will le diera permiso a August, diciendo: "Una cosa que quiero dejar clara... sobre que tú das 'permiso', es que la única persona que puede dar permiso en esa circunstancia soy yo". Will y Jada también han declarado que, en realidad, todo el mundo ha sacado el tema de contexto, y se aseguraron de dar este mensaje: "Al final del día, lo que no ha cambiado es el amor que Will y Jada se tienen el uno al otro y el profundo amor que sus hijos tienen por ellos..... Son una familia extremadamente unida, independientemente de que sea famosa o no". Finalmente, fueron capaces de comprometerse y reconciliarse tras abrazar lo que Will llamó "el poder de amar en libertad", que les permitió estar "simultáneamente 100% unidos y 100% libres".