Ante los nuevos caminos de sus hijos mayores, ¿qué viene para Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva?

En actor mexicano Eduardo Santamarina es uno de los personajes del espectáculo nacional más queridos por parte de los televidentes. Sus interpretaciones en múltiples proyectos de los que ha formado parte le han valido no sólo el reconocimiento de la industria, sino el cariño del público. El talento y profesionalismo con el que se desarrolla hacen que por momentos la audiencia se olvide del lado más humano del actor, específicamente de su esposa e hijos. Al igual que miles de personas, es un padre de familia que en la actualidad enfrenta un proceso natural, y en ocasiones doloroso: la independencia de sus descendientes mayores. Recientemente el histrión habló al respecto y se sinceró sobre el tema.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

En cada encuentro con la prensa uno de los temas obligados para el actor es el ambiente familiar con el que se desenvuelve, mismo que se caracteriza por la estabilidad, amor y salud de sus vínculos. Ahí aprovechó para elogiar a su esposa Mayrín, pero también habló sobre sus hijos, que con el paso de los años se han emancipado, modificando en cierta medida la dinámica diaria. Durante una plática con medios al exterior de Televisa, el histrión abordó con humor el tema. “Los hijos, ya ves que casi no tengo, no se me dieron, son bien poquitos, cinco, cinco, de los cinco ya volaron cuatro”, comentó entre risas en referencia a José Eduardo, Roberto, Romina y Sebastián. De igual forma mencionó a Julia, la menor de 14 años y única hija en común con Mayrín Villanueva, de quien aseguró que sigue viviendo con ambos únicamente por la edad, ya que si no fuera por eso, su personalidad aventurera también ya la habría hecho volar del nido. “Julia no vuela y no nos manda al carajo porque tiene 14 años, pero sino ya también se hubiera ido de la casa. De los cinco que teníamos, cuatro ya no viven con nosotros, ya hay que hacer nuevos”, dijo a carcajadas.

A propósito de lo anterior, reveló que más allá de la edad, clínicamente está imposibilitado de tener más hijos con Mayrín, puesto que ella se sometió a un procedimiento médico para dar por concluida dicha etapa de vida. “Buena idea lo de hacer más hijos, pero ya no se puede (…) Yo no (en referencia a una vasectomía) pero mi mujer sí, entonces pues ya no se puede”, añadió. Por último en relación al tema, explicó que aún teniendo la posibilidad, no procrearía a más descendientes, particularmente por temas económicos y de bienestar. “No, ya, cinco, ¿tú me los mantienes?”, dijo a un reportero en tono de broma.

VER GALERÍA

Visualiza un futuro a lado de su esposa

Sobre la eventual salida de Julia del hogar en unos años, y el abanico de posibilidades que ello representa, el actor aclaró que su ritmo diario o estilo de vida no se modificarían, ya que su trabajo y todo lo que ello implica son más una pasión que un deber. “No, eso no, y no porque viva de esto, sino porque me apasiona y me gusta y quiero morirme en un escenario, eso lo tengo muy claro y definido, pero lo que sí es que cuando los hijos se van viene lo que le llaman el nido vacío, que yo no sé qué sea eso, pero a lo que voy es que nosotros no vamos a dar cabida a eso porque vamos a disfrutarnos como pareja”, respondió. Lo que sí dejó entrever fue su nueva prioridad una vez llegue el momento: los viajes junto a su esposa. “Nos gusta mucho viajar, no importa a dónde sea, así sea aquí a Tres Palos, a Las Estacas, aunque sea ahí, no importa, pero en pareja, porque como dices, los hijos se van a ir, van a volar”, dijo.

La emancipación es un proceso natural de la vida que en ocasiones puede ser complicado, pero Santamarina lo ve no solo como algo necesario, sino como indicio del buen trabajo realizado durante la etapa formativa. Fiel a su estilo, mezcló la seriedad del tópico con un suavizante humor. “Qué bien que lo hagan, nos vamos a preocupar el día que no pase eso y que con 30 años de edad ahí sigan, viviendo en casa de la mamá, no manchen, ¿qué es eso? (…) Pobre mamita, ya está para consentirla, como dicen, si no dan al menos no me quiten”, bromeó.

VER GALERÍA

El amor, un factor más en la madurez de sus hijos

En seguimiento a la crianza que ejerce sobre sus hijos, el actor fue cuestionado respecto a los celos de padre que podrían causarle las relaciones, en específico de sus hijas, aunque con total relajación se sinceró al respecto. “Soy dentro de todo aliviadanon, (Julia) ya tuvo su primera decepción amorosa, déjenme decirles, le duró tres días, pero bueno, así son los adolescentes, va a ser muy noviera porque no es por nada, pero la hicimos con mucho cariño, salió guapetona, y muy amiguera, es pata de perro mi hija, se le cae el techo encima, no puede estar en la casa”, comentó. Pero esto no fue lo único que expresó, pues días después, en otro careo con la prensa durante un evento promocional, reiteró lo dicho, mostrándose de igual forma comprensible con las nuevas realidades que viven las generaciones jóvenes. “Me gusta que mis hijos y mis hijas tengan pareja, yo me acuerdo de mis noviazgos, que casi no tuve, son etapas muy bonitas (…) ya luego vendrán las bodas, si es que se quieren casar, porque ahora los chavos ya no se quieren casar, y luego vendrán los nietos, si es que quieren tener hijos porque ya tampoco quieren tener hijos, ahora prefieren tener muchos perros”, expresó. Incluso se divirtió imaginando las posibilidades futuras. “Lo que venga, en vez de que me digan ‘cuídame al bebé’, me van a decir ‘cuídame al perrito, me voy de viaje, cuídame a mi gatito’”.

Aún así reafirmó su deseo de convertirse en abuelo, y aseguró que en caso de que suceda, será uno muy consentidor. “Yo sí, ojalá me preste Diosito vida para ser abuelo, me encantaría (…) Sería muy consentidor, esta clásica frase que usamos todos y cada vez que me voy acercando más a ese momento me acuerdo más, que dice: ‘El padre es para educar y el abuelo para consentir’, yo sería muy consentidor”, concluyó.

VER GALERÍA