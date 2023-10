De la mano, Taylor Swift y Travis Kelce disfrutan de una nueva cita en Nueva York

Sin duda alguna, Taylor Swift y Travis Kelce se han convertido en los personajes del momento, y no solo por sus hazañas en sus respectivas carreras, también por el coqueteo que han mantenido entre ellos desde hace unas semanas, los cuales iniciaron después del que el jugador de los Kansas City Chiefs asistiera a uno de los conciertos de la cantante y después la invitara a uno de sus partidos. Desde entonces, la atención ha estado sobre ellos y cada vez se va haciendo más común ver a la intérprete de Cruel Summer apoyando a Travis desde los palcos del estadio en compañía de la madre del jugador, Dona Kelce, con quien la artista ha formado una cercana relación. Y aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado o desmentido que entre ellos exista algo más que una amistad, este fin de semana las cosas se dieron de una manera diferente, pues en medio de los rumores sobre su posible romance, Taylor y Travis fuero vistos en Nueva York y tomados de las manos, por lo que las alarmas entre los fans de ambos se han vuelto a encender.

Taylor y Travis, juntos y de la mano

Luego de semanas de especulaciones y de algunas visitas de Taylor Swift al estadio, la cantante y el jugador fueron captados por algunos fotógrafos abandonando un restaurante en Nueva York, mientras se dirigían al after party deSaturday Night Live, por lo que esta ocasión pudo haber sido el debut público de Taylor y Kelce como pareja. Y es que la actitud de ambos a su salida del lugar sin duda fue de llamar la atención, pues sin importar la presencia de los fotógrafos, caminaron sin soltarse de la mano y in prestar mayor a los presentes, un gesto que ha sido interpretado como una sincera confirmación de que su amor es real.

Para esta ocasión, Taylor optó por un look casual, pero con un toque de elegancia, pues la intérprete lució guapísima en unos pantalones sueltos a la cadera de color negro, los cuales combinó con un top con corsé y broches dorados en los tirantes de Versace. La intérprete complementó su look con un abrigo a cuadros largo con el que se cubrió del frío, optando por accesorios discretos en dorado y bolso de mano en negro, sellando todo su look con unas zapatillas descubiertas en negro.

Las primeras declaraciones de Kelce

Todo parece indicar que lo de Taylor y Travis se consolida con los días, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado públicamente su romance; sin embargo, hace unas semanas, después de la primera aparición de la cantante en un partido de los Chiefs, Kelce habló del tema en su podcast: “Simplemente pensé que era increíble cómo todos en el palco no tenían (para decir) más que cosas geniales sobre ella, los amigos y familia. Se veía increíble, todos estaban hablando muy bien de ella. Además de eso, el día fue perfecto para los fans de los Chiefs, por supuesto. Parecía escrito damas y caballeros. Simplemente fue impresionante”, reconoció el jugador. Cabe destacar que el público está encantado con la cercanía entre el jugar y la cantante quien.

El efecto Swift en la vida de Travis

Tan solo 24 horas después de que Taylor llegara al Arrowhead Stadium, en septiembre pasado, para apoyar a Kelce desde el palco junto a la madre del jugador, y según publicó el portal TMZ, las ventas del jersey con el nombre del jugador se han incrementado en un 400%, convirtiéndolo en uno de los cinco más vendidos en toda la liga en este momento. Las cifras van más allá, en su ya de por sí popular cuenta en redes sociales, el jugador sumó más de 300 mil nuevos seguidores en cuestión de horas, alcanzando los 3.2 millones de followers en su perfil.