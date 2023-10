La contundente respuesta de Elizabeth Gutiérrez a los recientes comentarios sobre su vida privada

En más de una ocasión, Elizabeth Gutiérrez ha dejado en claro lo importante que es para ella mantener los asuntos de su vida personal al margen de su carrera, por lo que siempre está dispuesta a defender su intimidad a capa y espada. Algo que volvió a quedar en claro recientemente, luego de que la presentadora del programa Palabra de Mujer se de defendiera públicamente de los comentarios que se hicieron sobre ella y su relación con William Levy en el programa En Casa con Telemundo, especialmente uno de los conductores de dicho show, quien fue muy directo con la actriz. Es por eso que Elizabeth no tardó en pronunciarse al respecto en sus redes sociales, donde lanzó un contundente mensaje en el que dejó en claro que no piensa dejar pasar por alto este tipo de acciones, especialmente cuando vienen de alguien que no tiene idea de lo que sucede en su vida.

Elizabeth Gutiérrez defiende su intimidad

A través de sus historias de Instagram, Elizabeth compartió un largo comunicado en el que lamentó las palabras del presentador de Telemundo, Carlos Adyan, al que directamente etiquetó en su publicación, procurando así ser directa y evitar cualquier malentendido. “Me da mucha pena que una persona con un micrófono y tiempo al aire se sienta con la libertad y derecho de hablar de una situación que no conoce. Mi vida privada es MÍA. Tú no vives entre mis cuatro paredes para saber lo que pasa y hablar así de mí como mujer. No tienes idea de lo que dices, porque si lo supieras, te daría pena hacer esas afirmaciones”, expresó de manera tajante la madre de los hijos de William Levy.

En ese mismo sentido, Elizabeth cuestionó el profesionalismo de Adyan, por lo que le pidió dejar de especular en torno a su vida privada, pues aseguró no conocer al presentador. “Es hora de poner un paro a gente como tú que, no sé por qué piensan y creen que tienen el derecho a afirmar de hablar de mí así. Aprende a respetar, principio básico de un comunicador. Tus palabras están basadas en tu percepción o de lo que escuchas, o quieren hacer ver. Y no a la verdad, que solo nos pertenece a nosotros. Tú no me conoces, no sabes cómo soy... No sabes lo que pasa en mi vida... Eres un atrevido por hablar de una mujer y de una familia que no conoces”, finalizó.

¿Qué dijo Carlos Adyan sobre Elizabeth?

Durante una reciente emisión de Tu Casa con Telemundo los presentadore del programa compartían sus opiniones sobre los mensajes que Elizabeth Gutiérrez había compartido recientemente en sus redes sociales, los cuales fueron interpretados por algunos de sus fans como una indirecta sobre lo que ha vivido en su relación con William Levy. Sin embargo, Adyan fue un paso más allá y expresó: "Pasa la página, usted es una actriz exitosísima, que tenía una carrera antes de esa relación. Renuévate, a vivir la vida bien, tienes dos hijos a los que has dado todo, a los que William ha dado todo, es momento de pasar la página. Están siendo conductas que tus hijos van a aprender más adelante, de todo lo que hay que permitirle a un hombre y de lo que está aguantando una mujer indebidamente. Lo siento, lo tengo que decir". Cabe aclarar, que hasta el momento el presentador no ha emitido ningún comentario respecto al mensaje público que le envió Elizabeth.

La privacidad, el camino de Elizabeth

Elizabeth Gutiérrez y William Levy siempre han apostado por la discreción a la hora de compartir detalles de su vida privada en los medios, una situación que, de acuerdo a Elizabeth continuará, pues es la manera que han encontrado para proteger a su familia: “Lo que yo hablo con él siempre se va a quedar ahí”, compartió la actriz en entrevista con Lucho Borrego en octubre del año pasado. La mexicana puntualizó por qué prefiere no ventilar los asuntos de pareja: “No es que no habla, porque no tengo nada qué decir, tengo mucho que decir, pero no es mi estilo, mi estilo es de verdad arreglar mis cosas dentro de mis cuatro paredes”, puntualizó.

