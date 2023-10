Los detalles de los tres vestidos de Dolce & Gabbana que Michelle Salas lució en su boda

Tal y como ya se adelantaba esta semana, Michelle Salas y Danilo Díaz Granados se han casado en este fin de semana, en una íntima ceremonia en la que han estado rodeados de sus respectivas familias, quienes han sido sus mejores testigos en esta ocasión. Y aunque la celebración se ha llevado a cabo bajo completa discreción, poco a poco se han ido revelando los detalles más especiales de la boda, desde los invitados, has lo más importante: el vestido con el que Michelle ha llegado al altar. Y es que a lo largo de su carrera, la modelo se ha caracterizado por presentar siempre impresionantes looks, por lo que las expectativas eran altas para uno de los días más importantes de su vida, y vaya que las ha superado, pues la influencer ha entregado su entera confianza a Domenico Dolce y Stefano Gabbana, quienes personalmente crearon el ajuar nupcial de Salas, así como los otros dos vestidos que ha usado a lo largo de esta jornada que sin duda será inolvidable para la bisnieta de Silvia Pinal y su esposo.

El imponente vestido de novia de Michelle

Cabe mencionar, que la boda de Michelle y Danilo se ha desarrollado a lo largo de tres días, teniendo como acto central la ceremonia principal, que fue el instante en el que la pareja de juró amor eterno. Para esta ocasión, la modelo lució un hermoso vestido de corte princesa, compuesto por un corset y un faldón que caía delicadamente por todo su cuerpo y terminaba en cauda, la cual era larga y generosa. El vestido, firmado por la casa italiana Dolce & Gabbana era de mangas largas - las cuales fueron adornadas con botonería blanca-, y cuello alto, confeccionado en encaje blanco que de forma sutil y elegante recorría su cuerpo. Michelle complementó este look llevando el pelo recogido en un chongo bajo, optando por un maquillaje discreto y natural, además de joyería igualmente discreta de Tiffany & Co., dejando así que el protagonista fuera el imponente vestido de novia.

Un segundo look nupcial digno de cuento de hadas

Si bien, Michelle ha dicho a Vogue México que ha elegido distintos looks que se adaptan al tenor de los tres días de celebración, no se ha especificado si los otros dos vestidos creados por Domenico y Stefano para esta ocasión los ha usado el mismo día o durante los diferentes momentos de su boda. Sin embargo, todos ellos han sido espectaculares. Prueba de ello es el otro vestido blanco que Michelle ha lucido en su posado para dicha publicación, en donde hemos visto una versión un tanto más romántica y etérea de su look nupcial, pues la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel ha optado por un diseño de mangas abullonadas y falda larga, el cual fue bordado con flores blancas a lo largo de todo el vestido. Una versión más minimalista respecto a su primer look, pero igualmente glamouroso y sofisticado que su primer vestido. En esta ocasión, Michelle optó por un chongo medio, el cual adornó con una flor blanca, hecha del mismo material de la tela de su vestido, así como joyería de Tiffany & Co.

La versión más divertida de Michelle

Finalmente, Michelle optó por un vestido de noche un tanto más festivo, pues dejando de lado el color blanco, la intérprete se decantó por un vestido, también creado especialmente para ella por Dolce & Gabbana, el cual resaltó por su diseño vanguardista y divertido, así como las diferentes texturas y técnicas de confección, pues sin duda el detalle más vistoso del diseño era la falda, la cual terminaba en un elegante tejido que le otorgaba mucho movimiento al vestido.

El look de Danilo

Cabe destacar, que el novio también lució espectacular para el que sin duda será uno de los mejores días de su vida, pues optó por un elegante traje gris, compuesto por saco, pantalón y chaleco, el cual combinó con una camisa blanca y una corbata al mismo tono de su traje, llevando zapatos clásicos color negro, así como un reloj color plata. Sin embargo, el accesorio que más resaltó de todo su atuendo nupcial fue su anillo de casado, el cual lució orgulloso en el dedo anular de su mano izquierda.

