Su prometido, la fortaleza de Ana Bárbara en los momentos de vulnerabilidad

Como parte de la promoción por el concierto que ofrecerá este 14 de octubre en el Auditorio Nacional, Ana Bárbara acudió como invitada al programa radiofónico de Martha Debayle donde abrió su corazón y como nunca habló de la gran relación que tienen con Ángel Muñoz, su prometido, con quien recientemente cumplió 9 años de amor. Sincera, Ana Bárbara confesó que, en estos momentos en los que se ha sentido vulnerable luego de que se hicieran públicos los problemas que enfrenta con algunos miembros de su familia, Ángel se ha convertido en su fortaleza. Confesó que su prometido posee un temperamento que la ayuda a mantenerse en calma y protegida, también reveló que en estos momentos llegar a su casa y abrazar a su novio y a Jerónimo, su hijo menor, es la mejor medicina para los días malos.

Su persona mágica

Durante la conversación que sostuvieron Martha Debayle y la cantante que más bien parecía una charla de amigas, la locutora le cuestionó: “¿Quién es tu metabolizador, tú persona vitamina y tu persona mágica?”, sin pensarlo, la intérprete de Fruta prohibida dijo: “Se llama Ángel”. La cantante continuó explicando: “Sí existen y mis personas vitamina las trato de tener en mi vida y corro por ellas a darles un abrazo”, confesó. Interesada en conocer más sobre el papel que juega su prometido en su vida, Debayle le preguntó: “¿Qué significa Ángel para ti?”, fue entonces que Ana Bárbara dijo: “Ahorita si me preguntas por qué estoy de pie es por él… sí es esa persona que corro a tomar oxígeno para estar arriba de un escenario, para poder seguir con mis proyectos, para poder seguir con mis proyectos de discos”, aseguró.

Nueva años de amor incondicional

La cantante reconoció que la compañía de su prometido es muy importante para ella en estos instantes en los que presenta diferencias con algunos de sus familiares: “Hay unos momentos bien felices de mi vida cuando corro a mi casa, con Jerónimo mi hijito de 11 años que es el que está chiquito y su mamá es su mundo, también Ángel y Reyli que es su papá, somos su mundo y sabe que está protegido y yo también me siento protegida en ese ambiente con ellos dos”, añadió. Ana Bárbara admitió que desde que Ángel llegó a su vida ha sido su fortaleza: “Aquí te lo digo de corazón, mi sentir nadie me lo manipula para lo que siento y vivo con él en mi casa, cumplí 9 años con él y desde el día uno he sentido esa paz y todo en él es muy bonito”.

Martha Debayle y Ana Bárbara bromearon sobre el hecho de que actualmente ambas cuentan con relaciones sanas con hombres que llegaron a sus vidas tras algunas relaciones fallidas: “Yo también tuve que hacer cambios para llegar a una persona vitamina, mágica y a una persona más consiente”, confesó la cantante. Divertida, Ana Bárbara contó que su prometido cuenta con una personalidad que capta la atención de los seres más puros: “No quiero idealizarlo, pero te voy a decir una cosa, los bebés, los perritos, los gatitos, todos los animales se le acercan, es algo hermoso que le pasa a él”, comentó la cantante sobre su prometido quien, desde que comenzó con él la apoya incondicionalmente en su hogar y en su carrera.

El lado oscuro de la fama

En esta charla con Martha Debayle, Ana Bárbara habló del lado más complicado de la fama, lidiar con las especulaciones en los medios de comunicación: “Es una cosa asquerosa esa parte”. La cantante aseguró que ver a su familia envuelta en controversias es una parte que le provoca mucho estrés: “Te vuelves total y absolutamente vulnerable, yo soy una persona que mi esencia es como me ves aquí, soy aliviana y tranquila, pero sí hay cosas, por ejemplo, con mis hijos me gusta la disciplina, pero llega gente a juzgar, gente que ni al caso, gente que tiene una vida miserable con sus hijos, así yo lo veo. Hasta la misma familia, está muy cañón eso, muy difícil” “Lo llevo bien”, finalizó.