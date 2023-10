Qué se sabe del regreso de Suits, la serie que protagonizaba Meghan Markle

Fue en a finales del 2017 cuando una serie de fotografías tomadas detrás de escenas en el foro de Suits que indicaban que un gran anuncio venía para el Príncipe Harry y su entonces novia Meghan Markle. La renuncia de la californiana al show con el que después de años, podía encontrar el estrellato, solo podía significar una cosa, un compromiso de matrimonio. Poco tiempo después, se anunciaba que Meghan dejaba también su blog The Tig, así como sus redes sociales, todo esto con la buena nueva de un compromiso entre Harry y Meghan. La serie terminaría sin el personaje de Rachel, el que personificaba Markle, un año después del esperado enlace. El gran día de la boda real, gran parte del elenco se daba cita en Windsor para acompañar a los novios, y aunque no se sabe si siguen en contacto directo con Meghan, en las crisis mediáticas en las que la esposa de Harry se ha visto envuelta, más de uno de sus ex compañeros ha alzado la voz para defenderla. Curiosamente, ha sido cinco años después de esto, que la serie en la que todos unieron sus caminos, que el show tomó un segundo aire en las plataformas de streaming. En medio de esa inesperada noticia, llegó una publicación hecha por Patrick J. Adams, quien interpretaba a la pareja sentimental del personaje de Meghan, en la que recordaba al elenco a través de una serie de imágenes. De forma curiosa, inmediatamente, los fanáticos de la serie comenzaron a especular sobre el regreso del show. Pero unos días después, Patrick eliminaba la publicación, explicando que algunas personas le habían dicho que no era el momento indicado para esto, ante la huelga de actores que se está viviendo en la industria. Como si el extinto programa necesitara una giro más, ahora se reporta que, en efecto, habrá un regreso, pero, ¿qué se sabe de esto?

Los reportes del regreso de Suits

Ante el éxito que el show ha tenido en los últimos cuatro meses -tal vez, incluso más de cuando se transmitía en directo-, Deadline ha reportado que el creador del show, Aaron Korsh está, en efecto, desarrollando una nueva entrega derivada de Suits con NBCUniversal. Según este reporte, todo está todavía en negociaciones, pero buscando aprovechar el éxito con el que la historia del despacho de abogados cuenta en este momento, se estaría buscando acelerar el paso.

También es importante saber que de lo que se está hablando no es un regreso del elenco original, ni una segunda parte -ha de recordarse que ya tuvo un spinoff llamado Pearson-, sino de una serie desarrollada en el mismo universo de Suits, protagonizada por nuevos actores, en una nueva locación y con una nueva historia. Si la serie que protagonizaba Meghan se basaba en Nueva York (aunque se filmaba en Toronto), ahora se habla de Los Ángeles como una posibilidad.

Los proyectos de Meghan que reviven poco a poco

Curiosamente, Suits no es el único proyecto que Meghan desarrollaba antes de su matrimonio que se ha visto en rumores de regreso. Desde hace años, se ha hablado sobre la posibilidad de que The Tig, su blog de estilo de vida, regrese a la web. En una época en la que Goop de Gwyneth Paltrow y Poosh de Kourtney Kardashian gozan de gran éxito, se ha hablado de que Meghan retome lo que hacía a través de esta plataforma. Por supuesto, esto iría ligado de su cuenta de Instagram. Desde hace meses hay un perfil que está bajo observación, porque bajo el simple usuario de @meghan sin ningún tipo de publicación ni actividad, sigue sumando seguidores, ante la expectativa de que la persona que está detrás de él sea la esposa del Príncipe Harry. El que algunos de los seguidores de ese perfil sean personas cercanas a Meghan, solamente ha aumentado las sospechas.

Ha de recordarse que al asumir su posición como miembro senior de la Familia Real británica ante su boda con el Príncipe Harry, Meghan tuvo que despedirse de sus actividades comerciales, pues recibiría un pago por parte del erario público. Al abandonar sus posiciones en Reino Unido y mudarse a California, estas limitaciones quedaron atrás tanto para Harry como para Meghan, por lo que ahora sí que podría retomar estos planes.

