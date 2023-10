La familia de Michelle Salas ya está en Europa para su boda

Ha comenzado la cuenta regresiva para el día que, sin duda, será uno de los más significativos en la vida de Michelle Salas: su boda con Danilo Díaz Granados. Desde que anunció su compromiso con el empresario el pasado mes de mayo, la modelo ha vivido meses muy ajetreados, en los que ha tenido que compaginar sus múltiples actividades laborales con los preparativos de su enlace, de hecho a principios de septiembre la también influencer regresó a la Ciudad de México para disfrutar de una espléndida velada que organizó para brindar por su matrimonio a lado de su abuela, Doña Silvia, quien no estará presente en el gran día, ya que por motivos de salud no puede viajar. Al igual que la futura novia, el resto de los integrantes de la dinastía Pinal lleva varios meses alistándose para este magno evento, que se llevará a cabo este fin de semana en La Toscana, una de las regiones más idílicas de Italia, lo que explica el actual paradero de varios miembros de la famosa familia. Y es que tanto Stephanie Salas como Camila Valero ya se encuentran en el continente europeo, donde se han dejado ver de lo más emocionadas ante la grandiosa jornada que les aguarda.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La emoción de Stephanie Salas por entregar a su hija Michelle Salas en el altar

Las imágenes de Humberto Zurita y Stephanie Salas de celebración con Silvia Pinal y Michelle Salas

Stephanie Salas y Camila Valero, listas para el enlace de la modelo

A tan solo unas horas para el esperado día, la hermana menor de Michelle empacó maletas y subió a un avión rumbo al Viejo Continente. Ha sido a través de sus historias de Instagram que la actriz ha documentado algunas escenas de su viaje, comenzando con su largo vuelo, el cual ha aprovechado para maratonear su nueva serie de Netflix, Pacto de Silencio, que protagoniza a lado de Marimar Vega, Kika Edgar, Adriana Louvier y Chantal Andere. Una vez que llegó a su primer destino en lo que parece ser España por el nombre de las calles que aparecen en uno de sus clips, la actriz se reunió con un grupo de colegas, entre los que se encontraba el actor y productor Emiliano Zurita, junto a quien ha construido una entrañable amistad desde que su mamá inició una relación amorosa con Humberto Zurita.

VER GALERÍA

Tras disfrutar de su comida entre amigos junto a Emiliano -otro de los posibles invitados a la boda-, Camila aprovechó la tarde para dar un paseo por las concurridas calles, en las que se dejó ver con un cómodo look total white, que combinó con unas ballerinas rosas y unas estilosas gafas de sol. Al llegar la noche, la intérprete posó bajo la luz de la luna mientras saboreaba un helado. Aunque aún se desconoce el lugar exacto en el que se encuentra, la actriz levantó sospechas de haber llegado a tierras italianas tras publicar varias fotos en las que aparece al interior de una elegante habitación de hotel, en cuyas almohadas se lee la frase “Buonanotte”.

VER GALERÍA

Con las emociones a tope, Stephanie anunció su arribo a la capital española con un álbum fotográfico en el que aparece frente a una puerta roja luciendo un glamuroso traje a cuadros de Carolina Herrera, que combinó con unas zapatillas de punta triangular, un clutch negro con detalles en dorado y joyas de la firma Elisheva & Constance. En la descripción de las imágenes que fueron tomadas por su hija Camila, la cantante escribió: “Madrileando. Outfit Nupcias”, revelando así que está más que lista para la boda de su primogénita.

Desde Italia, Michelle Salas se deja ver de lo más enamorada al lado de su prometido Danilo Diazgranados

Cabe recordar que hace unos días la artista confesó que será ella la encargada de entregar a Michelle en el altar: “Creo que eso ya es un poco evidente. Una es una buena madre de familia y yo creo que así tiene qué ser, no hay más”, dijo en una entrevista para el programa Hoy, donde expuso el anhelo con el que acompaña a la influencer en este momento, “Estoy contenta, estoy nerviosa también no sé, me voy a desmayar o algo, hay veces que tengo esos sentimientos de cómo se le hace para entrar a dejar un hijo al altar, no es nada fácil, pero estoy muy contenta”.

VER GALERÍA

Así es el lugar en el que se casará Michelle Salas

Si bien, los detalles de la boda han llegado a cuenta gotas, finalmente este viernes se dio a conocer el lujoso lugar en el que se realizará el enlace de Michelle y Danilo. De acuerdo con información difundida por el programa Ventaneando, los festejos tendrán por escenario la Finca Il Borro, una exclusiva propiedad ubicada en la provincia de Arezzo, una ciudad de la región de La Toscana. Otro aspecto que se conoce es que posiblemente la modelo luzca tres looks nupciales, así lo reveló ella a su paso por la alfombra roja de la Diamonds and Wonders, de Tiffany & Co. “Por ahora, vamos con tres, pero todavía no sé…”, comentó cuando se le preguntó sobre su vestido de novia por lo que es probable que haya más de una sorpresa.