Kourtney Kardashian explica por qué no ha hablado de la cirugía fetal del bebé que espera Después de que se supiera que Kourtney Kardashian había tenido que ser internada de emergencia durante su embarazo, la empresaria dio a conocer que su bebé requirió una cirugía

Fue a inicios de septiembre cuando se levantaron todas las alarmas, al darse a conocer que Travis Barker había abandonado la gira de Blink 182 por Europa ante una emergencia familiar. La ausencia de Kourtney Kardashian de las redes sociales, simplemente avivaba las especulaciones alrededor de lo que estaba sucediendo, hasta que la creadora de Poosh fue quien rompió el silencio para compartir que el bebé que espera tuvo que pasar por una cirugía fetal. Sin entrar en muchos detalles, la mayor de las Kardashian agradecía por la atención médico que salvó la vida de su cuarto hijo y desde entonces, no ha vuelto a tocar este tema, sino hasta ahora, que aunque lo ha hecho de manera breve, ha explicado por qué ha decidido guardar silencio al respecto. Como bien se sabe, la concepción de este bebé era un sueño de Kourtney y Travis, pero el camino no fue nada fácil. A lo largo de los años, desde que comenzaron su relación, han sido muy abiertos sobre los procesos a los que se han tenido que someter para convertirse en padres de forma conjunta por un tiempo de dos años. Kourtney es madre de tres niños, Mason, Penelope y Reign, producto de su relación con Scott Disick; mientras que Travis es padre de Landon y Alabama, a quienes tuvo durante su matrimonio con Shanna Moakler, que también es madre de Aitana de la Hoya, a quien el músico considera como propia. Después de un largo camino, poco después de celebrar su primer aniversario de bodas, la pareja dio a conocer que estaban esperando su primer hijo en conjunto, un niño, que a inicios de septiembre era sometido al procedimiento quirúrgico del que Kourtney ha hablado por primera vez de forma extensa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El mágico baby shower de Kourtney Kardashian, inspirado en el lugar más feliz del mundo

Ellos son los respectivos hijos de Kourtney Kardashian y Travis Barker

La cirugía fetal del bebé de Kourtney Kardashian

Fue durante la entrevista que la estrella de reality shows dio a Vanity Fair Italia, ante la portada que protagonizó presumiendo su embarazo, que Kourtney habló brevemente de esta situación y reveló por qué no ha entrado en detalles sobre lo sucedido hace algunas semanas. “Fue aterrador. Siento que más tarde que temprano voy a entrar en detalles porque espero que pueda ayudar a otros, pero no me siento lista, porque fue verdaderamente atemorizante”, dijo durante esta charla.

En otro momento de la entrevista, al hablar sobre lo diferente que ha sido este embarazo, Kourtney agregó: “Justo después de la cirugía, llegué al punto en el que me dejé ir y dejé de preocuparme. Ahora hablo con el bebé todos los días, tengo un enfoque positivo, mantengo mi cabeza en alto y rezo mucho. Me siento muy afortunada y agradecida. Tengo mucha gratitud. No es que no la tuviera antes, pero tal vez como fue tan fácil para mí, tomé el embarazo por sentado”.

VER GALERÍA

Qué escribió Kourtney cuando dio a conocer la cirugía

Cinco días después de que Travis abandonara la gira de su grupo para estar al lado de su esposa, Kourtney rompió el silencio, explicando qué es lo que había sucedido. “Siempre voy a estar agradecida por los increíbles doctores que salvaron la vida de mi bebé. Estoy eternamente agradecida con mi esposo por correr a mi lado desde su gira, para estar conmigo en el hospital y cuidarme después, (es) mi roca. Y a mi mamá, gracias por tomar mi mano a lo largo de esto. Como alguien que ha tenido tres embarazos muy sencillos en el pasado, no estaba preparada para el miedo de entrar a prisa a una cirugía fetal de emergencia. No pienso que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda comenzar a entender ese sentimiento de miedo. Tengo una comprensión completamente nueva y respeto por las mamás que han tenido que pelear por sus bebés mientras están embarazadas. Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi bebé en mi panza y seguro es una verdadera bendición”, escribió.

Las especulaciones detrás del verdadero motivo de la pelea entre Kourtney y Kim Kardashian

La respuesta ante las críticas

Se sabe que como parte de esta entrevista, Kourtney también fue cuestionada sobre las críticas por embarazarse a los 44 años. Ante esto, respondió sin darle mucha importancia: “Esos comentarios no me afectan. Simplemente digo: ‘¿Cómo puedes cuestionar el plan de Dios?’. Porque así es como veo este embarazo, que vino cuando ni Travis ni yo estábamos pensando ya en eso y un año después de que detuvimos el (proceso) de fecundación in vitro”. La mayor de las Kardashian reveló a la publicación que este embarazo ha sido muy diferente a los primeros tres que tuvo, ya que se le ha puesto una larga lista de limitaciones, que van desde asuntos alimenticios hasta la prohibición de volar en avión.

VER GALERÍA