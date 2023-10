La fuerte razón por la que Tania Rincón dejó TV Azteca

Han pasado algunos años desde que Tania Rincón abandonó las filas de Televisión Azteca, en donde destacó como conductora del programa matutino Venga la Alegría. Tomar la decisión de abandonar ese proyecto no fue sencillo, aunque dio ese importante paso con la finalidad de procurar su salud mental y abririse camino a nuevas oportunidades, según confesó en una reciente charla, en la que habló como pocas veces de ese momento tan crucial de su vida profesional. Sincera, la conductora del programa Hoy evocó ese instante de transición, recordando cómo de manera gradual comenzó a sentir que dentro de la serie de cambios ejecutados en la empresa no estaba siendo contemplada, arriesgándose a dar un giro definitivo a pesar de no tener ninguna oportunidad en puerta.

¿Por qué Tania Rincón dejó TV Azteca?

Con la apertura que la caracteriza, Tania habló sobre esta circunstancia en entrevista para el canal de YouTube llamado La Capitana, de Sandra de la Vega, quien quiso saber la razón por la cual salió de TV Azteca tras su exitosa racha como presentadora del programa matutino. “Cuando regresé del Mundial de Rusia tomé la decisión de dejar Venga la Alegría… en ese entonces yo decía: ‘Necesito un proyecto que me haga crecer… ya quiero hacer otra cosa…”, explicó, para luego revelar de qué manera los cambios internos en Azteca comenzaron a ser para ella una especie de señal. “De pronto en la empresa se tomaron como muchas decisiones, entonces yo nada más veía pasar como proyectos y ya no se me tomaba tanto en cuenta y dije bueno: ‘No es que me quiera salir tampoco de Venga la Alegría porque siempre puedes hacer una cosa y otra, tener otros proyectos’, pero sí fue como más bien: ‘Me voy de Azteca porque ya no me están dando proyectos’…”.

En confidencia, Tania fue franca con la anfitriona del espacio de entrevistas al responderle por qué razón ella creía no estaba siendo considerada por las personas a cargo de esos proyectos, lo cual también generó en ella incertidumbre y múltiples preguntas a cerca de su desempeño profesional, llegando a dudar incluso de sus capacidades. “Cambió la administración y no fui santo de su devoción y yo tampoco como que encajaba con los estándares que ellos querían. A mí me empezó a generar como mucha confusión, mucha duda, mucha inseguridad de decir: ‘¿Soy buena conductora? ¿No soy buena conductora? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy estancada? ¿Por qué ya no se me considera? Los focus groups (grupo de discusión) dicen una cosa y a mí me dicen otra…”, explicó.

Su situación con TV Azteca tras su salida

Al ahondar en los motivos por los que abandonó la televisora, Tania se refirió al impacto emocional que todo eso estaba teniendo sobre ella. A pesar de todo, su salida de la empresa para la que trabajó varios años se dio de manera cordial y sin ningún contratiempo, según ha confesado. “Ya me estaba enfermando, dije: ‘Por salud mental me tengo que ir y me tengo que ir muy muy bien’. Yo tenía un contrato vigente, entonces lo que pedí es que me dieran una carta de retiro anticipado para que yo pudiera salir a buscar chamba porque no quería hacer tampoco las cosas mal…”, contó en otro momento de la plática.

Tania recuerda la manera en que esa decisión generó incertidumbre entre sus más cercanos, quienes incluso llegaron a cuestionarla. “Me iba de Azteca pero tampoco tenía otro trabajo y todo el mundo me decía: ‘¿Cómo, ya tienes algo? Pero aquí tienes exclusividad. Conmigo fueron muy bondadosos sí fue de ‘Ok, si te quieres ir ahorita no pasa nada y el día de mañana que quieras regresar están las puertas abiertas…”, dijo Tania. Por ahora, disfruta de su faceta como presentadora del programa matutino Hoy, espacio en el que ha logrado acoplarse junto a sus compañeros Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza y Arath de la Torre, quienes en su momento le dieron una cordial bienvenida frente a las cámaras.

