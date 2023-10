Tras confirmar su separación, Ari Borovoy confiesa que sigue creyendo en el amor

A dos semanas de que confirmó, durante una visita al programa Sale el sol, su separación con Arlett Kalach, luego de 11 años de matrimonio, Ari Borovoy sostuvo su primer encuentro con la prensa en Toluca, durante la inauguración de la nueva sucursal del restaurante de comida brasileña del que Érika Zaba es socia y a la que acudió como padrino de honor. Discreto con los asuntos de su separación, el cantante se limitó a reiterar que la decisión de poner punto final a su matrimonio fue de mutuo acuerdo y que toda su familia se encuentra bien. Aunque Ari no se animó a compartir más detalles con los medios, Érika Zaba, amiga de Borovoy, aseguró que, aunque tienen poco que lo hicieron público, la ruptura entre Ari y Arlett se dio hace un tiempo. De lo que el integrante de OV7 sí quiso hablar fue de la probabilidad de enamorarse nuevamente, una situación a la que no está cerrado pues, aseguró, el amor es un sentimiento al que siempre estará abierto.

Abierto al amor

Debido a que la prensa fue convocada al corte de listón, Ari quiso ser muy respetuoso y prefirió no desviar la atención al tema de su separación; sin embargo, reiteró que la relación con la mamá de sus hijos se encuentra muy bien: “Todo está bien, todo está tranquilo, les agradezco mucho. No vamos a platicar más de lo que ya se platicó, les agradezco mucho, yo sé que ustedes son muy respetuosos y eso es lo único que pido”, explicó el empresario. Por otra parte, Ari se mostró optimista ante el amor y aseguró que mantiene la ilusión de volverse a enamorar: “¡Claro que creo en el amor!”, aseguró. Antes de retirarse aseguró que tanto su ex como sus cuatro hijos se encuentran tranquilos ante la separación: “A todo dar. Todos estamos muy bien”.

El apoyo de sus amigos

Mientras Ari decidió no utilizar los micrófonos para hablar de su nuevo estado civil, su compañera de agrupación, Érika Zaba informó que la separación de Ari y Arlett ocurrió hace un tiempo; sin embargo, decidieron esperar para comunicarlo al mundo: “A los dos los adoro, es una decisión que tomaron hace tiempo y que hasta ahorita decidieron sacarlo a la luz, tienen cuatro hijos maravillosos los cuales hemos convivido con Emiliano los fines de semana, con ella, con él, son una pareja divina, no puedo decirte nada más”. Durante la inauguración, Ari aprovechó su turno de hablar en público antes de cortar el cordón para desearle lo mejor a Érika con quien tiene una relación casi de hermanos: “Cuando ves a una persona así que quieres ver realizada hay dos opciones o te puede dar mucha envidia, que existe, o te puede dar mucho gusto, que en este caso es así”, puntualizó.

Fue a finales de septiembre pasado cuando, durante su paso por el matutino de Imagen Tv, Sale el sol, Ari Borovoy le confesó a Gustavo Adolfo Infante que desde hace un tiempo él y su esposa habían decidido terminar su relación como pareja: “Tengo un tiempo separado, de mutuo acuerdo, todo muy bien, la familia muy bien, somos la misma familia viviendo en dos diferentes casas. Arlet está bien, los niños están bien, yo estoy bien y siempre hablándonos con la neta”, comentó el integrante de OV7. Aunque Ari no reveló hace cuánto se separó de la mamá de sus cuatro hijos, en Instagram, la última publicación que le dedicó a Arlett fue en febrero del año pasado, durante el cumpleaños de ella: “¡Feliz cumple Tatett de mi corazón! Te deseo todo lo bueno y bonito que te mereces. Te amo”, escribió junto a una imagen de los dos en uno de sus viajes a la nieve.

La historia de amor de Ari y Arlett

Fue en enero del 2011 cuando Arlett Kalach y Ari Borovoy unieron sus vidas en una boda de ensueño realizada en la Hacienda de Los Morales. La pareja se juró amor eterno en una tradicional ceremonia judía realizada ante la mirada de los más de 450 invitados a los que convocaron para celebrar su unión. A la boda de Ari y Arlett acudieron todos los integrantes de OV7, el novio se encargó de protagonizar el momento más romántico al cantarle a su esposa el tema Te quiero tanto, tanto, una de las canciones icónicas de Onda Vaselina. Dos años después de su boda, la pareja debutó en la paternidad con la llegada de su primogénita, Luciana, un año más tarde, en 2014, recibieron a Regina y en 2017 le dieron la bienvenida a su varón, Elías, en junio del 2020, en medio de la pandemia nació su cuarta hija, la pequeña Mila.