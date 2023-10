Tras su interpretación del Himno Nacional, Danna Paola desmiente multa de Gobernación

A poco más de 15 días de haber cumplido un sueño en la música al haber interpretado por primera ocasión el Himno Nacional en la última pelea de El Canelo en Las Vegas, Danna Paola regresó a nuestro país para reencontrarse con la prensa a la que le contó un poco de esta inolvidable experiencia. Los medios de comunicación aprovecharon esta charla con la cantante en el aeropuerto de la Ciudad de México para preguntarle qué tan cierto es el rumor de que la Secretaría de Gobernación la había multado por un supuesto cambio en el Himno Nacional. Todavía emocionada por recordar aquel inolvidable momento, Danna aseguró que sí leyó en internet estas especulaciones; sin embargo, hasta ahora no ha recibido ninguna notificación oficial respecto a este tema. Reconoció que cantar el Himno Nacional ha sido de los retos más importantes que ha realizado en su carrera musical y se dijo muy satisfecha de haberlo logrado: “Creo que al Himno le tenemos este pánico los artistas de tener un país encima pendiente de en qué te equivocas y al final mi corazón me ganó”, reveló la cantante a Ventaneando.

Sin multa hasta el momento

Según compartió Danna, ha revisado una y otra vez su presentación y no encontró ninguna falla: “Ya lo leí, pero no me han multado. No me arrepiento de nada, al final es buscar errores, al final creo que lo canté muy bien, con mucho orgullo, con amor y me enorgullece mucho ya si le quieren buscar errores, pues que me multen”, comentó divertida. La cantante habló del miedo que le daba enfrentar este momento: “Con mucho orgullo, muchos nervios fue algo bien importante para mí. Lo había rechazado muchos años por miedo y lo que decía mi post de Instagram, al final la moraleja de esto es que la vida se trata de enfrentar tus miedos y demostrarse a sí mismo que con preparación y amor. No tienen idea del estrés que se siente, a mí me tocó arriba del ring, llegué a las 10 de la mañana y fue fuertísimo para mí”, explicó.

Durante este encuentro con la prensa, Danna habló de otros artistas que han interpretado el Himno Nacional, como Ángela Aguilar quien hizo lo propio, poco tiempo antes de ella: “Yo creo que todos lo han cantado muy bien, qué te puedo decir, yo creo que no hay ni mejor, ni peor, al final cada quien es diferente, cada artista tiene sus cosas, yo respeto mucho a Ángela y la amo mucho y la admiro mucho como artista”, dijo la cantante sobre la presentación de la hija de Pepe Aguilar. Aunque no es fanática de hablar de su vida privada, Danna comentó que está feliz con su noviazgo con Álex Hoyer: “Ahorita creo que los dos estamos viviendo un momento muy bueno a nivel personal y de pareja”, aseguró.

La emoción de Danna tras cantar el Himno

A través de redes sociales, Danna Paola compartió con sus seguidores un emotivo texto en el que compartió sus primeras impresiones tras esta especial presentación sobre el ring: “Anoche vencí uno de mis miedos más grandes. Aprendí una lección y jamás pensé que llegaría el momento de entonar el Himno Nacional Mexicano y llegó el momento. La presión, la responsabilidad, los nervios, la dificultad del mismo y las dudas sobre mí misma rechazándolo por años, por miedo al qué dirán, a equivocarme, nada más pensado la ansiedad del momento no me dejaba dormir, se me hacía un nudo en el estómago, y me tomó mucha valentía aceptar que llegó esta oportunidad en el momento perfecto y fue todo un proceso, de confianza, de seguridad, de preparación, de conexión y fue un acto de amor puro y lo hice: ¡Lo logré!”, escribió en la primera parte del mensaje.

La felicitación de El Canelo

Al finalizar, Danna agradeció a Saúl El Canelo Álvarez por darle esta importante oportunidad: “Me siento muy orgullosa de haberlo logrado, aún sigo procesando lo impactante que es estar ahí. Gracias, gracias Canelo por dejarme acompañarte, por tu apoyo, por representar al país junto con todos los que estábamos allí, por dar todo de ti. Se ganó campeón, ganó México, ganamos. Me llevo esta noche como uno de los mejores momentos de mi vida”, se lee en su feed. Este mensaje generó la reacción de varios famosos, entre ellos El Canelo que le escribió: “Muchas gracias y muchas felicidades, lo hiciste muy bien”. Por su parte, Lucero también aprovechó para felicitar a la cantante: “¡Impresionante! Bravo, Danna, nunca tengas miedo a nada. Tu corazón canta tu voz y tu generación tiene a la mejor representante”, escribió.